Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolaj Patruschew, hat sich äußerst provokativ geäußert und behauptet, Russland befinde sich nicht grundsätzlich mit der Ukraine im Krieg, sondern das russische Militär stehe der gesamten NATO innerhalb der Ukraine gegenüber.

„Die Ereignisse in der Ukraine sind kein Zusammenstoß zwischen Moskau und Kiew. Es handelt sich um eine militärische Konfrontation der NATO, vorwiegend der USA und Großbritanniens, mit Russland. Aus Angst vor einer direkten Auseinandersetzung treiben die NATO-Ausbilder ukrainische Männer in den sicheren Tod“, sagte er in einem neuen Interview mit der staatlichen Zeitung aif.ru.

Patruschew fuhr fort, dass Russlands Militär darauf ausgerichtet sei, „seine Regionen von der Besatzung zu befreien und dem blutigen Versuch des Westens, das brüderliche Volk der Ukraine zu zerstören, ein Ende zu setzen“.

„Wir befinden uns nicht im Krieg mit der Ukraine, denn wir können nicht von vornherein Hass auf die einfachen Ukrainer haben“, betonte er. Anschließend stellte er das russische und das ukrainische Erbe vor, die eng miteinander verbunden sind.

Staatliche Medien berichteten:

„Je eher die Menschen in der Ukraine erkennen, dass der Westen sie benutzt, um einen Krieg gegen Russland zu führen, desto mehr Menschenleben werden gerettet“, so Patruschew weiter. „Viele haben das längst erkannt, aber sie haben Angst, das öffentlich zu sagen, aus Angst vor Repressalien. Es gehört nicht zu den Plänen des Westens, das Leben eines Menschen auf Kosten seiner Bereicherung und anderer Ambitionen zu retten. Dennoch geben sich die Amerikaner, die Briten und andere Europäer oft der Illusion hin, dass sie die Zivilisation vor Barbaren schützen.“

Dann verwies er auf die laufenden, vom Westen unterstützten Versuche Kiews, die russische Sprache und Kultur zu verbieten, was sich unmittelbar auf Millionen von Menschen in der Region auswirkt: „Diese ganze Geschichte mit der Ukraine wurde von Washington inszeniert, um die Technik der Spaltung eines Volkes, das eins ist, zu proben und Zwietracht zu säen“, sagte er.

Unterdessen gibt es unter den führenden NATO-Ländern immer mehr Bestrebungen, westliche Panzer und Truppentransporter auf das ukrainische Schlachtfeld zu verlegen. Seit letzter Woche geht Frankreich voran, was zu einer heftigen Reaktion des Kremls führte…

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat mit seiner Zustimmung zur Entsendung von AMX-10 RC-Radpanzern in die Ukraine eine rote Linie überschritten und ein militärisches Tabu gebrochen. Er ist der erste westliche Staatschef, der diesen Schritt unternimmt, berichtet der Daily Telegraph:

