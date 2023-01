Exklusiv: The Dossier erwirbt vertrauliche Davos-Teilnehmerliste

Auf der Liste stehen unter anderem der FBI-Direktor Chris Wray, die CEOs von Amazon, BlackRock und Pfizer, Spitzenbeamte der Gates-Stiftung und des Soros-Netzwerks sowie der Herausgeber der New York Times,

Das Dossier hat eine vertrauliche Liste aller Personen (mit Ausnahme einiger Regierungsvertreter) erhalten, die nächste Woche am Jahresgipfel des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, Schweiz, teilnehmen werden.

Auf der Teilnehmerliste stehen einige der einflussreichsten und teuflischsten Kräfte der Unternehmens-, Regierungs- und „Non-Profit“-Welt. Aus den Vereinigten Staaten sind unter anderem der FBI-Direktor Chris Wray, die Vorstandsvorsitzenden von Amazon, BlackRock und Pfizer, Spitzenbeamte der Gates-Stiftung und des Soros-Netzwerks sowie der Herausgeber der New York Times vertreten.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) fungiert mit seiner jährlichen Konferenz in Davos als persönliche, nur für geladene Gäste zugängliche und für ideologische Außenseiter geschlossene Politik- und Ideenwerkstatt für die weltweit herrschende Klasse.

Das Weltwirtschaftsforum ist eine fanatische politische Organisation, die sich als neutrale Instanz tarnt, mit spezifischen politischen Zielen, die die Zentralisierung der Macht im Besitz handverlesener globaler Eliten als einziges Mittel zur Rettung der Erde vor einem angeblichen Klimanotfall beinhalten.

Das WEF ist der Hauptkoalitionär einer faschistischen öffentlich-privaten Bewegung. Im Laufe der Jahre haben sie sich mit den einflussreichsten Personen in der Wirtschaft, mit Zentralbankern, Regierungsoberhäuptern und internationalen Organisationen zusammengetan, um ihre Top-Down-Vision für technokratische Tyrannei oder das, was sie „Stakeholder-Kapitalismus“ nennen, zu fördern. Das WEF versucht, den menschlichen Fortschritt, die Innovation und das persönliche Wohlergehen unter dem Deckmantel der Rettung des Planeten vor dem sogenannten Klimanotstand absichtlich zurückzudrängen.

In den vergangenen Wochen hat das Dossier umfangreiche Ressourcen für die Berichterstattung über die Einzelheiten der bevorstehenden Konferenz in Davos aufgewendet.

Aus Gründen des öffentlichen Interesses und der legitimen journalistischen Berichterstattung veröffentlicht The Dossier im Folgenden das gesamte Dokument, das wir zum Schutz personenbezogener Daten entsprechend geändert haben.

US-Delegation für Davos enthüllt, darunter Top-Geheimdienstchefs

DNI-Chef und FBI-Direktor, sowie 13 Abgeordnete, darunter die GOP-Abgeordneten Sen Risch, Rep Issa und Rep Salazar.

Das Dossier hat eine Liste mit der gesamten Delegation der Biden-Regierung und des Kongresses erhalten, die die USA dieses Jahr nach Davos zum jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in der Schweiz bringen.

Die Delegation umfasst einige Spitzenbeamte der Biden-Regierung – und ganz besonders zwei Geheimdienstchefs (DNI und FBI) – sowie 13 Mitglieder des Kongresses, darunter 10 Demokraten und 3 Republikaner.

Im vergangenen Jahr bestand die Kongressdelegation aus 19 Mitgliedern, 12 Demokraten und 7 Republikanern. Die kleinere Delegation spricht Bände angesichts der massiven Kritik, die das Weltwirtschaftsforum in den Vereinigten Staaten erfahren hat.

Der bestätigten Delegation gehören an:

Secretary of Labor Martin J. Walsh

Director of National Intelligence Avril Haines

United States Trade Representative Ambassador Katherine Tai

Director of the Federal Bureau of Investigation Christopher Wray

United States Agency for International Development Administrator Samantha Power

Special Presidential Envoy for Climate John Kerry

Senator Chris Coons (D-DE)

Senator Maria Cantwell (D-WA)

Senator Joe Manchin (D-WV)

Senator James Risch (R-ID)

Senator Kyrsten Sinema (D-AZ)

Representative Don Beyer (D-VA)

Representative Joaquin Castro (D-TX)

Representative Darrell Issa (R-CA)

Representative Gregory Meeks (D-NY)

Representative Seth Moulton (D-MA)

Representative Maria Salazar (R-FL)

Representative Mikie Sherrill (D-NJ)

Representative Juan Vargas (D-CA)

Vielen Dank an die anonymen Spürhunde, die The Dossier bei der Aufdeckung dieser Dokumente unterstützt haben. Ist hier am Ende des Artikels zum Downloaden.