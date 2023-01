Ukrainische und ehemalige US-Spitzenbeamte geraten in Panik, dass 100 Milliarden Dollar an Hilfe nicht ausreichen könnten

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexej Reznikow und der Botschafter im Vereinigten Königreich, Vadim Prystaiko, versuchten, die NATO zu weiteren Waffenlieferungen zu bewegen, indem sie den Status der Ukraine als Stellvertreterin dieser Gruppe betonten, in der Hoffnung, die westliche Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen, während Letzterer auch zu den Befürchtungen des ehemaligen US-Verteidigungsministers Robert Gates und der ehemaligen Außenministerin Condoleezza Rice beitrug, dass Russland im Falle eines Scheiterns die Kontrolle über ein äußerst strategisches Gebiet behalten würde. Alle vier Spitzenbeamten widerlegten die bisherigen Darstellungen, indem sie entweder die Stellvertreterrolle der Ukraine zugaben und/oder den bisherigen Erfolg der russischen Sonderoperationen anerkannten.

Zelenskys Reise nach DC im vergangenen Monat war nicht der Erfolg, als den ihn die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) dargestellt haben, wie die Panik beweist, die seither bei hochrangigen ukrainischen und ehemaligen US-Beamten ausgebrochen ist. Sie haben eine Informationsoffensive gestartet und behaupten, dass die rund 100 Milliarden Dollar an amerikanischer Hilfe, die Kiew bisher erhalten hat, angeblich nicht ausreichen, um Russland vollständig von den Grenzen der ehemaligen Sowjetrepublik vor 2014 zu verdrängen, geschweige denn, um sich gegen bevorstehende Angriffe zu verteidigen.

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexej Reznikow erklärte letzte Woche im staatlichen Fernsehen (Video hier, Nachrichten hier, Analyse hier): „Heute stellt sich die Ukraine der Bedrohung (durch Russland). Wir führen heute die Mission der NATO aus, ohne ihr Blut zu vergießen. Wir haben unser Blut vergossen, also erwarten wir von ihnen, dass sie uns Waffen liefern.“ Der ukrainische Botschafter im Vereinigten Königreich, Vadim Prystaiko, äußerte sich kurz darauf gegenüber Newsweek in ähnlichem Sinne.

Ihm zufolge „hat der Westen jetzt eine einzigartige Chance. Es gibt nicht viele Nationen auf der Welt, die es sich erlauben würden, so viele Menschenleben, Territorien und Jahrzehnte der Entwicklung zu opfern, um den Erzfeind zu besiegen… Das ist es, was ich meine: Alle Hände an Deck, alles, was wir entbehren können, um der Ukraine zum Sieg zu verhelfen.“ Er äußerte auch die Befürchtung, dass der Westen Kiew unter Druck setzen könnte, einem Waffenstillstand mit Russland zuzustimmen, wenn die derzeitige Pattsituation nicht bald durchbrochen wird.

Der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates und die ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice verfassten daraufhin am Samstag gemeinsam einen Meinungsbeitrag für die Washington Post (der hier teilweise kostenpflichtig ist, aber hier in vollem Wortlaut wiedergegeben wird), der dramatisch mit der Überschrift „Die Zeit ist nicht auf der Seite der Ukraine“ überschrieben war. Ihre Darstellung steht in krassem Gegensatz zu der „offiziellen“, von den meisten Westlern verbreiteten Behauptung, dass Russland unweigerlich kollabieren wird, je länger sich seine Sonderoperation hinzieht.

Stattdessen warnten Gates und Rice, dass „in Ermangelung eines weiteren großen ukrainischen Durchbruchs und Erfolgs gegen die russischen Streitkräfte der Druck des Westens auf die Ukraine, einen Waffenstillstand auszuhandeln, mit dem Verstreichen der Monate des militärischen Stillstands zunehmen wird“, was dazu führen würde, dass Russland „einen großen Teil des mineralischen Reichtums, der Industriekapazitäten und der beträchtlichen landwirtschaftlichen Flächen [der Ukraine]“ behalten würde, wenn die Kontrolllinie (LOC) eingefroren wird. Dies ist ein wichtiger Punkt, der auch von Prystaiko bekräftigt wurde.

In seinem bereits zitierten Interview mit Newsweek sagte er voraus: „Wenn wir jetzt mit Friedensverhandlungen aufhören, werden die Russen versuchen, ihr Land zu behalten, was auch immer sie bis jetzt erreicht haben. Und die meisten dieser Gebiete sind ziemlich wichtig. Unter anderem diese Landbrücke zur Krim“. Zusammengenommen erkennen er, Gates und Rice an, dass Russlands Spezialoperationen sehr erfolgreich waren, was die strategischen Gewinne vor Ort angeht, die entgegen den Behauptungen der Medien erzielt wurden.

Vor diesem Hintergrund sagten diese beiden äußerst einflussreichen ehemaligen US-Beamten: „Die einzige Möglichkeit, ein solches Szenario (dass Russland diese Gewinne behält) zu vermeiden, besteht darin, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten die Ukraine dringend mit einer drastischen Aufstockung der militärischen Mittel und Fähigkeiten ausstatten – ausreichend, um eine erneute russische Offensive zu verhindern und die Ukraine in die Lage zu versetzen, die russischen Kräfte im Osten und Süden zurückzudrängen.“ Außerdem verglichen sie den Ukraine-Konflikt auf lächerliche Weise mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie dem 11. September 2001.

Diese drei jüngsten Beiträge zur Informationskriegsführung von diesen vier aktuellen und ehemaligen Beamten beweisen, dass in der vergangenen Woche eine neue Offensive zur Wahrnehmungssteuerung gestartet wurde. Das neue Narrativ lautet, dass Kiew dringend eine drastische Aufstockung der Militärhilfe durch die Goldene Milliarde des Westens unter Führung der USA benötigt, andernfalls ist der de facto neue Block des Kalten Krieges dazu verdammt, in seinem antirussischen Stellvertreterkrieg, den er in der ehemaligen Sowjetrepublik führt, zu scheitern.

Reznikov und Prystaiko versuchten, die NATO dazu zu bewegen, mehr Waffen zu schicken, indem sie den Status der Ukraine als Stellvertreterin dieser Gruppe betonten, in der Hoffnung, die westliche Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen, während letztere auch zu den Befürchtungen von Gates und Rice beitrugen, dass Russland im Falle eines Scheiterns die Kontrolle über ein äußerst strategisches Gebiet behalten würde. Alle vier Spitzenbeamten haben mit den bisherigen Darstellungen gebrochen, indem sie entweder die Stellvertreterrolle der Ukraine zugaben und/oder den bisherigen Erfolg der russischen Sonderoperation anerkannten.

Die ungeheuren Summen, die in den vergangenen 10,5 Monaten in die antirussische Informationskriegskampagne der Goldenen Milliarde investiert wurden, waren somit umsonst, nachdem nur drei Produkte des Wahrnehmungsmanagements alles widerlegten, was sie bisher behauptet hatten. Der einzige Grund, warum Reznikov, Prystaiko, Gates und Rice Präsident Putins Grund für die Einleitung der Sonderoperation im Hinblick auf den Status der Ukraine als NATO-Vertreter rechtfertigen und die bisherigen Erfolge zugeben würden, ist, dass sie sehr verzweifelt sind.

Die New York Times (Artikel hier und Analyse hier) hat Ende November die Grenzen des militärisch-industriellen Komplexes der NATO aufgedeckt, was eine weitere unerwartete Zerschlagung des bisherigen „offiziellen Narrativs“ der Medien darstellte und die weitverbreitete russische Auffassung bestärkte, dass die Zeit tatsächlich nicht auf der Seite der Ukraine steht. Wenn die NATO-Mitglieder ihre Bestände nicht weiter unter das Niveau reduzieren, das für die Gewährleistung ihrer minimalen nationalen Sicherheitsbedürfnisse erforderlich ist, was militärisch und politisch riskant ist, dann könnte Kiew in Schwierigkeiten geraten.

Der Grund für diese Prognose liegt darin, dass die Streitkräfte der Ukraine einen Haufen Munition und Waffen in einem unhaltbaren Tempo verbrauchen, ohne selbst kaum etwas zu produzieren. Tatsächlich haben Gates und Rice in ihrem Meinungsbeitrag offen zugegeben, dass „die militärischen Fähigkeiten und die Wirtschaft der Ukraine jetzt fast vollständig von den Lebensadern des Westens – in erster Linie der Vereinigten Staaten – abhängen“, dass aber derselbe De-facto-Block des Neuen Kalten Krieges das Tempo, den Umfang und die Reichweite seiner bisherigen Unterstützung nicht unbegrenzt aufrechterhalten kann.

Diese „politisch unbequeme“ Tatsache verleiht dem Szenario Glaubwürdigkeit, das alle vier Spitzenbeamten entweder angedeutet oder ausdrücklich angesprochen haben, nämlich dass der Westen Druck auf Kiew ausübt, einem Waffenstillstand mit Russland zuzustimmen, um das noch unter seiner Kontrolle befindliche Gebiet zu behalten, anstatt zu riskieren, es zu verlieren, je länger der Konflikt andauert. Entgegen den falschen Erwartungen der Medien ist Russland weder die Munition noch die Waffen oder die Truppen ausgegangen, sodass es in der Lage ist, in naher Zukunft eine weitere Offensive zu starten.

Dies ist keine sogenannte „pro-russische Verschwörungstheorie oder Wunschdenken“, wie diejenigen, die mit dem von der SBU unterstützten faschistischen Troll-Netzwerk „NAFO“ verbunden sind, instinktiv behaupten könnten, wenn sie von dieser Einschätzung erfahren, sondern die offizielle Warnung, die letzten Monat vom ukrainischen Oberbefehlshaber Valery Zaluzhny ausgesprochen wurde. Er erklärte gegenüber The Economist (hier kostenpflichtig und von ukrainischen Medien hier wiedergegeben), dass Russland eine neue Offensive „schon im Januar, wahrscheinlicher aber im Frühjahr“ vorbereitet.

Ohne weitere militärische Nothilfe im Wert von zig Milliarden Dollar, die Kiew von seinen westlichen Gönnern erhält, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Moskau, wie von diesen vier hochrangigen ukrainischen und US-amerikanischen Beamten angedeutet, die LOC durchbrechen und/oder an anderer Stelle in der ehemaligen Sowjetrepublik erfolgreich eine neue Front aufbauen könnte. Jedes dieser Ergebnisse, ganz zu schweigen von beiden, würde die Stellvertreter der Goldenen Milliarde in eine sehr viel ungünstigere Position bringen, wenn Moskau ihnen das nächste Mal einen Olivenzweig anbietet.

Die beiden einzigen Möglichkeiten, dieses Szenario realistischerweise abzuwenden, bestehen darin, dass der Westen entweder vor den Forderungen nach weiteren Militärsoforthilfen im Wert von zig Milliarden Dollar kapituliert oder Kiew unter Druck setzt, einem Waffenstillstand zuzustimmen, der die LOC einfriert, um keine weiteren Gebietsverluste zu erleiden, was jedoch mit einer stillschweigenden Anerkennung der strategischen Gewinne Russlands vor Ort einhergeht. Beides hat seine Vor- und Nachteile, aber die USA müssen sich erst noch entscheiden, was sie machen werden, weshalb die jüngste Informationskriegsoffensive darauf abzielt, sie zu beeinflussen.