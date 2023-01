Das US-Verteidigungsministerium kontrollierte das Covid-Impfstoffprogramm von Anfang an

Neue Dokumente zeigen, dass das US-Verteidigungsministerium (DoD) das Covid-Programm von Anfang an kontrolliert hat, wie die Militärzeitung Armed Forces Press berichtet. Das Genehmigungsverfahren für den Impfstoff durch die US Food and Drug Administration („FDA“) war Theater. Bei den Covid-Injektionen handelt es sich um „medizinische Gegenmaßnahmen“ – eine Grauzone von Produkten, die nicht als Impfstoffe oder Arzneimittel geregelt sind.

Im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsnotstands werden medizinische Gegenmaßnahmen nicht wie pharmazeutische Produkte geregelt oder geschützt. Der amerikanischen Bevölkerung wurde vorgegaukelt, dass die FDA, die Centers for Disease Control („CDC“) und Persönlichkeiten wie Anthony Fauci das Covid-19-Impfstoffprogramm beaufsichtigten. Alle Entscheidungen, die die Forschung, die Beschaffung, den Vertrieb und den Informationsaustausch des Covid-19-Impfstoffs betrafen, wurden jedoch vom Verteidigungsministerium streng kontrolliert.

Pressemitteilung von Armed Forces Press, 5. Januar 2022 (Quelle)

Eine Kombination aus PREP Act, Emergency Use Authorisation („EUA“) und Other Transactions Authority („OTA“) schützte Big Pharma, Agenturen und medizinische Teilnehmer, die unregulierte Impfstoffe lieferten, vor jeglicher Haftung.

Laut den vom Kongress verabschiedeten Gesetzen, Recherchen zu aktiven Gesetzen und zusätzlichen Details, die durch das Informationsfreiheitsgesetz erlangt wurden, besitzt, implementiert und überwacht das Verteidigungsministerium das Covid-19-Impfprogramm als „Gegenmaßnahme“ gegen ausländische Angriffe. Während die Öffentlichkeit mit einer orchestrierten Angstkampagne bombardiert wurde, verwaltete die US-Regierung die Covid-Reaktion als eine nationale Sicherheitsbedrohung.

Die Recherchen und Dokumente wurden von Sasha Latypova, einer ehemaligen Führungskraft eines pharmazeutischen Auftragsforschungsunternehmens (CRO“), und der intensiven Rechtsforscherin Katherine Watt beschafft.

[Dr. Ana Maria Mihalcea hat HIER weitere Einzelheiten zu den von Latypova durchgeführten Recherchen veröffentlicht.]

Der dreibeinige Schemel

Die verdeckte Operation wurde mithilfe von drei kritischen juristischen Manövern inszeniert:

Notfallgenehmigung („EUA“)

PREP-Gesetz

Andere Transaktionsbefugnisse

Präsident Trump rief am 13. März 2020 auf der Grundlage des Stafford Act den öffentlichen Gesundheitsnotstand aus und übertrug dem Nationalen Sicherheitsrat die Verantwortung für die Covid-Politik. Covid-19-Impfstoffe sind „medizinische Gegenmaßnahmen“ – eine Grauzone von Produkten, die nicht als Impfstoffe oder Arzneimittel geregelt sind.

„Sie haben dem Nationalen Sicherheitsrat die Verantwortung übertragen und es als Kriegshandlung behandelt“, so Latypova.

Den Berichten von Operation Warp Speed/ASPR zufolge hat das Verteidigungsministerium die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Covid-Gegenmaßnahmen in Auftrag gegeben, beaufsichtigt und straff verwaltet, wobei es sich hauptsächlich auf das zuvor eingerichtete Netzwerk von militärischen Auftragnehmern und Konsortien stützte.

Das DoD, die Biomedical Advanced Research and Development Authority („BARDA“) und die Health and Human Services („HHS“) bestellten alle Covid-Gegenmaßnahmen, einschließlich der „Impfstoffe“, als Prototypen zur Demonstration der Herstellung in großem Maßstab und umgingen so die Vorschriften und die Transparenz im Rahmen des OTA. Als Prototypen, die im Rahmen der EUA während der PHE verwendet werden, müssen die Covid-Gegenmaßnahmen, einschließlich der „Impfstoffe“, nicht den US-Gesetzen für Herstellungsqualität, Sicherheit und Kennzeichnung entsprechen.

„Das bedeutet, dass die US-Regierung den Einsatz von nicht konformen biologischen Materialien an Amerikanern genehmigt und finanziert hat, ohne deren „Prototyp“-Rechtsstatus zu klären, sodass die Materialien nicht der normalen behördlichen Aufsicht unterliegen, während der Öffentlichkeit eine betrügerische Pseudo-„behördliche“ Präsentation aufrechterhalten wurde“, sagte Latypova. „Am unglaublichsten ist die Tatsache, dass die aktuellen Gesetze, die vom US-Kongress erlassen wurden, die Vertuschungsaktionen offenbar LEGAL machen!“

Im Rahmen des PHE werden medizinische Gegenmaßnahmen nicht als pharmazeutische Produkte reguliert oder geschützt (21 USC 360bbb-3(k)).

Dem amerikanischen Volk wurde vorgegaukelt, dass die FDA, die CDC und Persönlichkeiten wie Anthony Fauci das Covid-19-Impfprogramm beaufsichtigten. Ihre Beteiligung war eine orchestrierte Informationsoperation. Alle Entscheidungen in Bezug auf die Covid-19-Impfstoffforschung, die Materialbeschaffung, den Vertrieb und den Informationsaustausch wurden vom Verteidigungsministerium streng kontrolliert.

Hunderte von Verträgen über Covid-Gegenmaßnahmen sind aufgedeckt worden. Viele Informationen sind in geschwärzter Form veröffentlicht worden. Latypova und Watt haben jedoch Quellen gefunden, um die Details zu vervollständigen. Eine Überprüfung dieser Verträge zeigt ein hohes Maß an Kontrolle durch die US-Regierung (DoD/BARDA). Sie legt den Umfang der zu erbringenden Leistungen nur als „Demonstrationen“ und „Prototypen“ fest, während klinische Versuche und Qualitätskontrollen bei der Herstellung von den durch die Verträge bezahlten Arbeiten ausgeschlossen sind. Um sicherzustellen, dass die Pharmaindustrie ohne finanzielles Risiko gefälschte klinische Studien durchführen kann, enthalten die Verträge die Aufhebung jeglicher Haftung für die Hersteller und alle Auftragnehmer entlang der Liefer- und Vertriebskette gemäß dem PREP-Gesetz von 2005 und damit verbundenen Bundesgesetzen.

Warum werden keine Maßnahmen von Regulierungsbehörden oder Gerichten ergriffen? Laut Latypova und Watt macht eine Kombination aus kürzlich verabschiedeten Gesetzen und Durchführungsverordnungen die LÜGE LEGAL! Der HHS-Sekretär ist niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig, wenn der nationale Gesundheitsnotstand weiterhin alle drei Monate vom Kongress verlängert wird.

In der Minute, in der Covid-19 einschlug, wurde eine umfangreiche Informationskampagne in Gang gesetzt. Die US-Regierung, die Geheimdienste, die Medien und Big Tech arbeiteten zusammen, um eine intensive Druckkampagne zu inszenieren und durchzuführen, die darauf abzielte, den Impfstoff rechtlich im Rahmen des Emergency Use Authorisation Act zuzulassen und gleichzeitig abweichende Ärzte, Kritiker und praktikable alternative Behandlungsmethoden zu verunglimpfen. Diese Ausweisung ermöglichte eine rasche Herstellung ohne die üblichen Sicherheits- und Gesundheitsprotokolle.

Damit ein Impfstoff nach dem EUA zugelassen werden kann, darf es keine anderen bekannten Behandlungs- oder Heilmethoden geben. Daher wurden viele bewährte Behandlungen wie Ivermectin und Hydroxychloroquin in den Medien auf eine schwarze Liste gesetzt und als „Pferdeentwurmungsmittel“ abgetan, obwohl diese billigen, leicht erhältlichen Medikamente in der Vergangenheit für ihre Wirksamkeit gerühmt wurden.

Renommierte Ärzte, die Covid behandeln, wie Peter M. McCullough und Pierre Kory, wurden in beispielloser Weise angegriffen, was ihre medizinische Glaubwürdigkeit betrifft.