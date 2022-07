Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Wir schreiben das Jahr 2035, und die Bauern der Welt – pardon, „geschätzte Interessengruppen mit einem Nettovermögen von Null“ – schuften den ganzen Tag in ihren örtlichen Klumpenfabriken im Austausch für digitale Zentralbank-Token, die nur zum Kauf von Grillen-Quiche und Flaschen mit durstlöschendem mRNA-Saft verwendet werden können.

Beeilen Sie sich jetzt – Ihre digitalen Token verfallen, wenn Sie Ihre Quiche nicht bis 17:30 Uhr gekauft haben.

Es ist natürlich nichts Glamouröses, aber es ist ein Leben….

Aber warte mal einen Moment. Wenn du keine Insekten essen magst, kannst du dann nicht in Russland um Insektenasyl bitten?

Schon möglich. Aber eigentlich: Nö.

Russland schlägt vor, Fleisch durch Mehl aus Grillen zu ersetzen

Russland hat vorgeschlagen, im Rahmen der Importsubstitution Produkte mit einem aus Grillen hergestellten Lebensmittelzusatzstoff herzustellen. Ein Unternehmen, das Grillenmehl herstellt, ist der Ansicht, dass der hohe Proteingehalt des Zusatzstoffs es ihm ermöglicht, mit Fleisch zu konkurrieren.

Futtergrillen werden im Bezirk Tschechow in der Region Moskau gezüchtet. Nach Angaben der Landwirte werden die Grillen zunächst eingeschläfert und dann zu Mehl gemahlen. Dies geschieht, nachdem die Insekten ihre Eier im Torfmoor abgelegt haben.

Der Leiter der berühmten Grillenbrüterei in Tschechow wurde mit den Worten zitiert, dass seine schmackhafte Insektenpaste dazu beitragen würde, die „Ernährungssicherheit in der Region“ zu gewährleisten. Was sehr wahr ist, denn wie jeder weiß, leidet Russland unter einem gravierenden Mangel an Ackerland – tatsächlich gibt es so gut wie gar kein Land.

In seiner eigenen Wiedergabe dieser köstlichen Geschichte erklärte News.ru fachkundig:

Die Welt diskutiert seit einigen Jahren unter dem Vorwand der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen über die Notwendigkeit, auf Tierfleisch zu verzichten und auf Insektenproteine umzusteigen. So haben Wissenschaftler entdeckt, dass Heuschrecken, Ameisen und Raupen eine große Menge an Antioxidantien enthalten und einen vollständigen Ersatz für Fleisch darstellen können.

Aber wird Russland ganz, halb oder nur ein bisschen Käfer essen?

Es ist noch zu früh, das zu sagen. Aber es gibt durchaus Gründe für Optimismus.

Im Mai 2022 berichtete Lenta.ru über die Gründung der ersten Grillenfarm des Landes in Nowosibirsk; das dort hergestellte Grillenmehl wurde als gesunder und kostengünstiger Zusatzstoff für Tierfutter angepriesen.

Innerhalb von weniger als drei Monaten ging es also von „die Grillen sind für das Vieh“ zu „die Grillen sind für Sie“. Wieder betrogen?

Die gute Nachricht ist, dass Russland letztes Jahr im Rahmen des nicht enden wollenden Sanktionskrieges das von Bill Gates bevorzugte Kunstfleisch verboten hat. Die schlechte Nachricht ist, dass Russland sein eigenes künstliches Fleisch entwickelt:

Ende 2019 wurde in Russland zum ersten Mal künstliches Fleisch gezüchtet. Die Entwicklung wurde von der Ochakovsky Food Ingredients Plant durchgeführt. Die Experimentatoren schätzten den Gewinn von 40 Gramm Rindfleisch aus einer Petrischale auf 900 Tausend Rubel. Sie versprechen, die Produktionskosten zu senken, sodass bis 2023 Labor-Rindfleisch in den Geschäften erscheinen wird.

In Russland können Sie Gemüsefleisch bei TGI Friday’s, Pizza Hut und Teremok probieren. Sie können auch ein Halbfertigprodukt in Lebensmittelgeschäften kaufen: Azbuka Vkusa, Globus, Vkusville.

Wie auch immer. Man kann Sie doch nicht zwingen, Grillenauflauf zu essen, oder? Fraglich.