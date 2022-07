Bezahlt, um Unternehmenslügen zu verbreiten: Werbewirtschaft in Verbindung mit Todesfällen und Greenwashing

Direkt zum Video.

Werbeagenturen üben eine große Macht über die öffentliche Meinung aus, und Staatsanwälte beginnen zunehmend, die Rolle von PR-Firmen in Fällen zu untersuchen, in denen Unternehmen schwerwiegender Vergehen oder Betrug vorgeworfen wird

In Hunderten von klimabezogenen Gerichtsverfahren wird nun die Rolle von Werbefirmen bei der Umweltverschmutzung untersucht.

Ein ähnlicher Trend zeichnet sich in der Arzneimittelindustrie ab, wo Werbeagenturen für die „legalen Lügen“, die sie im Namen ihrer Kunden verbreiten, zur Rechenschaft gezogen werden. Im Februar 2021 zahlte die Unternehmensberatungsfirma McKinsey & Company 573 Millionen Dollar, um einen Fall beizulegen, in dem sie beschuldigt wurde, durch Marketingberatung für Hersteller von Opiaten, die mehr als eine halbe Million Menschen getötet haben, Beihilfe zu leisten.

Am 6. Mai 2021 verklagte die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Maura Healey, Publicis Health und beschuldigte das Unternehmen, „mehr als 50 Millionen Dollar im Austausch für Marketingpläne zu kassieren, um Ärzte dazu zu bringen, Opioide von Purdue mehr Patienten, in höheren Dosen und über längere Zeiträume zu verschreiben.“ Publicis versuchte, die Klage abweisen zu lassen, scheiterte aber

Abgesehen davon, dass sie große Werbefirmen beauftragen, um ihre Produkte zu vermarkten, verhindern die Pharmaunternehmen, dass die Wahrheit bekannt wird, indem sie Faktenprüfer einsetzen

Ein ähnlicher Trend ist auch in der Arzneimittelindustrie zu beobachten, wo Werbeagenturen für die „legalen Lügen", die sie im Namen ihrer Kunden verbreiten, zur Verantwortung gezogen werden.

Hunderte neuer Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Greenwashing haben den Druck auf PR- und Werbeagenturen erhöht, da die Staatsanwälte beginnen, ihr Netz auszuweiten, wenn es darum geht, wer die Verantwortung für die umstrittene Praxis tragen soll … Seit Mai 2021 wurden 369 klimabezogene Gerichtsverfahren gegen Agenturen abgeschlossen, von denen 218 (58 %) gegen die PR- und Werbefirmen entschieden wurden … In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Klagen, die sich auf die Rolle von PR und Werbung beim Klimawandel beziehen, verdoppelt. Die Fälle sind hauptsächlich in den USA angesiedelt, erstrecken sich aber auf insgesamt 39 Länder.

Rauch und Spiegel

Die von CampaignAsia berichteten Daten stammen aus dem Bericht „Smoke and Mirrors (Rauch und Spiegel): The Legal Risks of Fossil Fuel Advertising“ (Die rechtlichen Risiken der Werbung für fossile Brennstoffe), der im Mai 2022 von der Organisation Clean Creatives, die sich für den Klimawandel einsetzt, veröffentlicht wurde.

Der Bericht nennt WPP, IPG, Dentsu, Publicis und Omnicom – vier Holdinggesellschaften, die ihrerseits Dutzende einzelner PR-Agenturen betreiben – als besonders anfällig für Greenwashing-Klagen, da sie alle daran arbeiten, das öffentliche Image von Kunden aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe zu verbessern, „während diese weiterhin die Erde verschmutzen“.

Nach Ansicht des Direktors von Clean Creatives, Duncan Meisel, gehen PR-Firmen „erhebliche Reputations-, Geschäfts- und Rechtsrisiken ein, wenn sie mit Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe zusammenarbeiten, um Klima-Desinformation zu verbreiten“, da ihre Arbeit nicht nur dem Planeten schadet, sondern auch vor Gericht landen könnte. Meisel warnt auch davor, dass Werbeagenturen selbst von Kunden getäuscht werden können, die schädliche Informationen zurückhalten, und dass eine solche Naivität am Ende sehr teuer werden kann.

Der ESG-Betrug

Investitionen in „grüne“ Unternehmen sind in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt, aber viele dieser Unternehmen sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Laut dem Think Tank InfluenceMap, der sich mit dem Klimawandel befasst, ist die Mehrheit der grünen“ Aktienfonds unzureichend.

Von den 723 Fonds, die unter Angabe von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG) vermarktet wurden, erfüllte mehr als die Hälfte nicht die Vorschriften des Pariser Abkommens zu Kohlenstoffemissionen und sauberer Energie, und „mehr als 70 % der Fonds mit weiter gefassten ESG-Zielen sind ebenfalls nicht auf die globalen Klimaziele abgestimmt“, berichtete das Time Magazine.

InfluenceMap stellte fest, dass BlackRock Inc. – die weltweit größte Investmentgesellschaft, die sich verpflichtet hat, Nachhaltigkeit zu einer zentralen Anlagestrategie zu machen – immer noch in fossile Brennstoffe investiert. Das Gleiche gilt für andere große Investmentgesellschaften.

Die State Street Corporation zum Beispiel, die drittgrößte, besitzt einen Teil von Marathon Petroleum und Philips 66, die laut InfluenceMap „zwei der weltweit größten Lobbyunternehmen für fossile Brennstoffe sind, die politische Klimaschutzmaßnahmen verhindern“.

In ähnlicher Weise kam ein Bericht des Economist vom Mai 2021 zu dem Schluss, dass einige der größten ESG-Fonds der Welt „vollgestopft mit Umweltverschmutzern und Sündenaktien“ sind. Einem Bericht des Wall Street Journal aus dem Jahr 2019 zufolge sind acht der zehn größten nachhaltigen US-Fonds in Öl- und Gasunternehmen investiert, die regelmäßig von Umweltaktivisten kritisiert werden.

Neben Öl und Gas gehören auch Tabakunternehmen und Kasinobetreiber zu den wichtigsten ESG-Investitionen, die beide nicht gerade für hohe ethische Standards bekannt sind. In einem Kommentar in der USA Today vom März 2021 sagte der ehemalige Chief Information Officer für nachhaltige Investitionen bei BlackRock, Tariq Fancy, den leisen Teil laut aus:

In Wahrheit ist nachhaltiges Investieren nicht viel mehr als ein Marketing-Hype, PR-Spam und unaufrichtige Versprechungen der Investment-Community.

McKinsey & Company wegen Beratung mit Todesfolge zu Geldstrafe verurteilt

Ein ähnlicher Trend ist auch in der Arzneimittelindustrie zu beobachten, wo Werbeagenturen für die „legalen Lügen“, die sie im Namen ihrer Kunden verbreiten, zur Verantwortung gezogen werden.

Im Februar 2021 zahlte McKinsey & Company, eine Unternehmensberatungsfirma, 573 Millionen Dollar, um einen Fall beizulegen, in dem sie der Komplizenschaft beschuldigt wurden, indem sie Marketingberatung für Hersteller von Opiaten – einschließlich des Herstellers von Oxycontin, Purdue Pharma – gaben, die mehr als eine halbe Million Menschen getötet haben. CampaignAsia schreibt:

Lauren Papenhausen, Partnerin bei White & Case, sagte, der McKinsey-Vergleich sei „besonders bemerkenswert, weil er die Bereitschaft der Regierung signalisiert, nicht nur die Hersteller zu verfolgen, sondern auch diejenigen, die ihnen professionelle Dienstleistungen anbieten.

Auch wenn man den Vergleich als einzigartig für den besonderen Kontext der Opioide betrachten könnte, wirft er die Frage auf, ob die Sorge der Regierung um bestimmte Marketingstrategien ein Zeichen für künftige Durchsetzungsbemühungen ist.

Ein Artikel der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health von Ende Juni 2022 hob ebenfalls die erhaltenen Prozessdokumente hervor, die die Rolle von McKinsey bei der Opioidepidemie zeigen:

Sie zeigen, wie McKinsey die Opioid-Hersteller Purdue Pharma, Endo Pharmaceuticals, Johnson & Johnson und Mallinckrodt beriet, um ihnen zu helfen, den Umsatz zu steigern, trotz der wachsenden öffentlichen Empörung über die Opioid-Epidemie … Zu den Materialien gehören Arbeitsaufträge, Angebote und Rechnungen, Präsentationen für interne Diskussionen und für Kunden (einschließlich Purdue Pharma und Endo Pharmaceuticals), Tabellen mit Angaben zur Projektbesetzung und E-Mails, die auf Nachrichten über verschärfte Beschränkungen für Opioide reagieren.

Die Sammlung enthält auch Briefe von Regulierungsbehörden, einschließlich der U.S. Food and Drug Administration (FDA), als Reaktion auf neue Arzneimittelanträge von Opioidherstellern, Vorbereitungsmaterialien für Sitzungen des Beratungsausschusses für Regulierungsfragen, opioidbezogene Übergangsdokumente für staatliche und bundesstaatliche Behörden sowie andere interne Akten.

Diese Dokumente bilden nun eine einzigartige und unschätzbare öffentliche Ressource, die uns hilft, das Ausmaß des Schadens zu verstehen, der Millionen von Amerikanern durch die Opioidkrise zugefügt wurde“, sagte Jeremy Greene, MD, PhD, MA, William H. Welch Professor für Medizin und Geschichte der Medizin an der Johns Hopkins School of Medicine. Ganz allgemein werfen sie ein helles Licht auf die undurchsichtigen Verflechtungen von Wissenschaft, Industrie und finanziellen Interessen, die das US-Gesundheitssystem nach wie vor kennzeichnen…

Forscher können diese Prozessdokumente nutzen, um Verhaltensmuster der Industrie zu erkennen, die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit reguliert werden könnten, sagte Dorie Apollonio, PhD, MPP, Professorin für klinische Pharmazie an der UCSF School of Pharmacy. Dies wird entscheidend sein, um Reformen zu ermitteln, die vor künftigen Epidemien wie dieser schützen können.

McKinsey spielte Polizist und Räuber zugleich

Vor kurzem haben wir entdeckt, dass die Situation noch korrupter ist als bisher angenommen. Eine Untersuchung des US-Repräsentantenhauses gegen McKinsey, die sich auf Material stützt, das im Rahmen der Offenlegung verschiedener Rechtsstreitigkeiten erlangt wurde, enthüllte, dass McKinsey die US-Arzneimittelbehörde FDA in Fragen der Sicherheit von Opioiden beriet, während es gleichzeitig die Arzneimittelhersteller beriet, wie sie ihre Umsätze maximieren konnten.

In einem Fall schrieb McKinsey Skripte für Purdue, die bei der Besprechung mit der FDA verwendet werden sollten, um die Sicherheit von OxyContin in pädiatrischen Bevölkerungsgruppen zu diskutieren. In einem anderen Fall arbeitete Jeff Smith, ein leitender McKinsey-Berater, an einer Strategie zur Risikobewertung und -minderung (REMS) für OxyContin und beriet gleichzeitig die FDA über die Sicherheit des Medikaments.

Wie der Enthüllungsjournalist Paul Thacker feststellte, „Denken Sie nur einen Moment darüber nach – jahrelang spielte McKinsey sowohl Polizist als auch Räuber.“ Wie die New York Times am 13. April 2022 berichtete:

Seit 2010 haben mindestens 22 McKinsey-Berater sowohl für Purdue als auch für die FDA gearbeitet, einige zur gleichen Zeit, so der 53-seitige Bericht des Ausschusses … Die Firma legte dem Ausschuss keine Beweise dafür vor, dass sie die potenziellen Interessenkonflikte offengelegt hatte, wie es in den Bundesvertragsregeln vorgeschrieben ist – ein „offensichtlicher Verstoß“, so der Bericht. McKinsey erlaubte seinen Mitarbeitern, die Purdue beraten, auch, an der Gestaltung von Materialien mitzuwirken, die für Regierungsbeamte und -behörden bestimmt waren…

Der heutige Bericht zeigt, dass zur gleichen Zeit, als sich die FDA auf den Rat von McKinsey verließ, um die Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten und das Leben der Amerikaner zu schützen, die Firma auch von den Unternehmen bezahlt wurde, die die tödliche Opioid-Epidemie anheizen, um ihnen zu helfen, eine strengere Regulierung dieser gefährlichen Medikamente zu vermeiden“, sagte die Abgeordnete Carolyn Maloney, die New Yorker Demokratin, die den Vorsitz des Ausschusses innehat, in einer Erklärung. Eine parteiübergreifende Gruppe von Gesetzgebern hat im vergangenen Monat eine Gesetzgebung eingebracht, die darauf abzielt, Interessenkonflikte bei der Vergabe von Bundesaufträgen zu verhindern, und dabei die Erfahrungen von McKinsey mit Purdue und der FDA zitiert.

McKinsey im Direktvertrieb tätig

Nun haben wir auch herausgefunden, dass McKinsey Direktverkäufe für seine Big-Pharma-Kunden tätigte und dabei eigene Vertriebsmitarbeiter einsetzte. Sie beschäftigten sogar ganze Verkaufsteams, die die Medikamente ihrer Kunden direkt an Ärzte verkauften. Diese Enthüllung stammt aus dem von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health eingerichteten Repository für Dokumente zu Opioid-Prozessen. Aus E-Mails geht hervor, dass Publicis einen ähnlichen Service anbietet, bei dem Vertriebsmitarbeiter von Publicis die Produkte der Kunden an Apotheken verkaufen. Wie die New York Times berichtet:

Die Times fand heraus, dass die Firma eine viel tiefere und breitere Rolle bei der Beratung von Kunden spielte, die in die Opioid-Krise verwickelt waren, als öffentlich bekannt gegeben wurde … Während die Firma einen bemerkenswerten Einfluss bei Purdue hatte, beriet sie auch den größten Hersteller von Opioid-Generika, Mallinckrodt. Sie arbeitete mit Endo bei der Vermarktung von Opana zusammen und half dem Unternehmen, sich zu einem führenden Generikahersteller zu entwickeln. Sie beriet Johnson & Johnson, dessen Tochtergesellschaft Tasmanian Alkaloids der größte Lieferant der aus Mohnblumen gewonnenen Rohstoffe war, aus denen viele der meistverkauften Opioide hergestellt werden. Dann, als das ganze Ausmaß der Epidemie deutlich wurde, beriet sie Regierungsbehörden bei der Bewältigung der Folgen …

Auf der Grundlage umfangreicher Daten und firmeneigener Instrumente überprüfte McKinsey Geschäfte und beriet zu Unternehmensstrategien. Es entwickelte Taktiken für den Umgang mit Aufsichtsbehörden und half, die Zulassung neuer Produkte zu sichern. Die Firma half ihren Kunden, aggressivere Verkaufsstrategien einzuführen, was in mindestens zwei Fällen dazu führte, dass die Unternehmen ihre Ressourcen auf wirksamere Produkte umstellten.

Sie erstellte Profile von Ärzten und nahm diese ins Visier, wobei sie in einigen Fällen versuchte, die Verschreibungsgewohnheiten so zu beeinflussen, dass Bundesbeamte später davor warnten, das Risiko einer Überdosierung zu erhöhen. Und als die Verschreibungen von Opioiden während eines staatlichen Vorgehens zu sinken begannen, so zeigen die Unterlagen, entwickelte McKinsey neue Ansätze, um den Absatz zu fördern.

Publicis wird wegen seiner Rolle in der Opioid-Krise angeklagt

Ein weiteres Werbeunternehmen, das wegen seiner Rolle in der Opioidkrise in der Kritik steht, ist Publicis Health, das viele der Oxycontin-Marketingmaterialien von Purdue entworfen hat.

Die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Maura Healey, verklagte Publicis Health am 6. Mai 2021 und beschuldigte das Unternehmen, „mehr als 50 Millionen Dollar im Austausch für Marketingpläne kassiert zu haben, um Ärzte dazu zu bringen, Purdues Opioide mehr Patienten, in höheren Dosen und über längere Zeiträume zu verschreiben“.25 Publicis versuchte, die Klage abzuweisen, scheiterte aber.

Die Wahrheit über Faktenchecker

Wie verhindern die Pharmakonzerne, dass die Wahrheit ans Licht kommt, abgesehen davon, dass sie große Werbefirmen beauftragen, ihre gefährlichen Produkte zu bewerben? Indem sie Faktenchecker einsetzen. In den letzten zwei Jahren hat sich herausgestellt, dass die so genannten „Faktenchecker“ alles andere als das sind. Während sie behaupten, Fehlinformationen zu bekämpfen, sind sie diejenigen, die die meisten davon verbreiten, und sie tun dies im Auftrag der Arzneimittelindustrie und der Werbefirmen, die sie decken.

Es gibt zahllose Beispiele für Interessenkonflikte, die in Organisationen, die Fakten überprüfen, Amok laufen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen:

Publicis finanzierte die Gründung von NewsGuard27 , einem Online-„Glaubwürdigkeitsratgeber „28 , und ist mit diesem Unternehmen eine Partnerschaft eingegangen, um „seinen Kunden verantwortungsvollere, vertrauenswürdige Werbeplattformen zu bieten“. Es ist nicht weit hergeholt anzunehmen, dass Publicis die Bewertungen von NewsGuard über Konkurrenten der Pharmaindustrie, wie z. B. alternative Gesundheitswebsites, beeinflussen könnte.

Der gesundheitsbezogene Dienst von NewsGuard, HealthGuard, arbeitet auch mit dem Center for Countering Digital Hate (CCDH) zusammen – einem mit Schwarzgeld finanzierten progressiven Führer der Stempelkultur29 mit weitreichenden Verbindungen zur Regierung und zu globalen Denkfabriken, der Menschen, die die COVID-19-Injektion in Frage stellen, als „Bedrohung für die nationale Sicherheit“ bezeichnet hat.

Als Google-Partner hat Publicis auch die Möglichkeit, unerwünschte Ansichten, die seinen Kunden schaden könnten, zu verbergen.

Pfizer (ein Publicis-Kunde) finanziert auch die Faktenüberprüfung von Facebook, weshalb man auf Facebook nichts Negatives über die COVID-Spritzen sagen kann.

Pfizer hat auch erhebliche Interessenkonflikte mit Reuters, das sich an der Faktenüberprüfung beteiligt. Der Vorsitzende (und ehemalige CEO) von Reuters, James Smith, ist sowohl ein Top-Investor als auch ein Vorstandsmitglied von Pfizer, was den Verdacht aufkommen lässt, dass er ein persönliches Interesse daran haben könnte, die Medienberichte von Pfizer von belastenden Details freizuhalten.

Eine andere Organisation zur Überprüfung der Fakten, FactCheck.org, wird zum Teil von der Robert Wood Johnson Foundation finanziert, die Aktien von Johnson & Johnson im Wert von fast 2 Milliarden Dollar hält. Darüber hinaus ist ihr CEO, Richard Besser, ein ehemaliger (2009) Direktor der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, die den Schutz der Interessen von Big Pharma als Vollzeitjob zu betrachten scheinen.

Das ultimative Ziel dieses Netzwerks

Dieses Netzwerk von Akteuren ist auch eng mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) verbunden, das die Angst vor einer Pandemie nutzt, um die Welt in einen „Great Reset“ zu führen. Publicis ist ein Partner des WEF, ebenso wie Pfizer, Johnson & Johnson, Google, BlackRock, State Street und eine Reihe anderer Investmentfirmen – und Ölgesellschaften.

Viele Fact-Checking-Organisationen gehören dem International Fact-Checking Network an, das von George Soros (über seine Open Society Foundation und die National Endowment for Democracy), Google und der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wird – die allesamt Teil der technokratischen Kabale des WEF sind, die auf einen Great Reset drängt.

Die Behauptung, dass wir mit der Nutzung fossiler Brennstoffe aufhören und „grün“ werden müssen, um den Planeten zu retten, ist eine List, um die Menschen dazu zu bringen, eine radikal niedrigere Lebensqualität und größere Einschränkungen der Freiheit zu akzeptieren.

Damit sind wir wieder da, wo wir angefangen haben: beim Greenwashing der Umweltverschmutzer. Die gesamte „grüne“ Agenda dient diesem größeren „Reset“-Ziel, und die Tatsache, dass wir jetzt so viel Greenwashing im Bereich der „grünen“ Investitionen erleben, ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass das Ganze ein Betrug ist. Die Behauptung, dass wir mit der Nutzung fossiler Brennstoffe aufhören und „grün“ werden müssen, um den Planeten zu retten, ist ein Trick, um die Menschen dazu zu bringen, eine radikal verringerte Lebensqualität und größere Einschränkungen der Freiheit zu akzeptieren.

Big Pharma passt in dieses größere Schema, denn das WEF braucht eine Rechtfertigung für die Einführung von Biomonitoring und Biosicherheit in Form eines digitalen Impfpasses. Die COVID-Pandemie war eine inszenierte Krise, die eine weltweite Impfung „erforderlich“ machte, und eine Möglichkeit, die Impfung zu bestätigen.

Die Verfolgung von Impfungen war die gewählte Grundlage für ein viel größeres und invasiveres Überwachungs- und Kontrollsystem, das auch Ihre Finanzen einbezieht. Da Impfpässe weitgehend abgelehnt werden, ist Plan B die Einführung der digitalen Identität, die mehr oder weniger das Gleiche ist, nur von Anfang an vollständiger.

Der Grund, warum sich diese Akteure – von Fondsmanagern über PR-Firmen, Arzneimittelhersteller, alte Medien, Social-Media-Plattformen, Suchmaschinen und Faktenprüfungsorganisationen – gegenseitig schützen, ist, dass sie alle Rädchen im selben Getriebe sind. Sie arbeiten zusammen, um ein ultimatives Ziel zu erreichen, nämlich die Weltbevölkerung unter ein System globaler technokratischer Kontrolle zu stellen.

