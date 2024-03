Russlands geopolitische Perspektiven im Nahen Osten

Salman Rafi Sheikh

Russlands Fähigkeit, der geballten militärischen Macht der NATO in der Ukraine zu widerstehen – und sie praktisch zu besiegen -, wird seine Außenpolitik und seine diplomatischen Beziehungen zum Rest der Welt nicht nur vertrauenswürdiger, sondern auch weitaus durchsetzungsfähiger machen als im ersten Jahr des Konflikts, als Washington sein sogenanntes Projekt der „Isolierung Russlands“ startete. So hat Moskau vor dem Hintergrund seiner militärischen Erfolge in der Ukraine kürzlich palästinensische Gruppen empfangen, um sie nicht nur für eine dauerhafte Lösung des ältesten Konflikts im Nahen Osten zu gewinnen, sondern auch um eine starke Position gegenüber Israel zu entwickeln. Diese Annäherung an Palästina – das ebenfalls eine klar antiisraelische Haltung einnimmt – ist direkt durch Moskaus weitreichende Bemühungen im Nahen Osten motiviert, zu einer Zeit, in der sich die politische Meinung in der Region gegen Israel und Washington gewandt hat und Israel praktisch isoliert ist, obwohl es in jüngster Zeit Beziehungen zu mehreren muslimischen Staaten aufgebaut hat.

Gleichzeitig ist die öffentliche Meinung auch Russland gegenüber positiver geworden. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Washington Institute ergab, dass die Mehrheit der Befragten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (66 Prozent), Saudi-Arabien (67 Prozent), Kuwait (62 Prozent), Ägypten (57 Prozent), Bahrain (68 Prozent), Katar (63 Prozent) und im Libanon (72 Prozent) der Meinung ist, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind und dass sich die Länder des Nahen Ostens „stärker auf andere Nationen wie Russland und China als Partner konzentrieren müssen“.

Hinzu kommt das hohe Ansehen, das Moskau als Sicherheitsgarant genießt. Spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges hat Washington die Region als wichtigster Sicherheitsgarant dominiert, sowohl durch seine direkte militärische Präsenz als auch durch die Lieferung, also den Verkauf, von Waffen im Wert von Milliarden Dollar in die Region. Doch Moskau hat die Dominanz Washingtons durch die Schlüsselrolle zurückgewiesen, die es in Syrien bei der Niederschlagung des von den USA unterstützten „Regimewechsels“ gespielt hat. In der Folge trug Moskau erfolgreich zur Normalisierung der Beziehungen Syriens zu mehreren arabischen Staaten bei, darunter Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit anderen Worten: Moskau ist es gelungen, seine militärischen Erfolge in diplomatische Siege umzumünzen und zum Friedensstifter im Nahen Osten zu werden. Washington hingegen war nicht in der Lage, den Nahen Osten zu befrieden und/oder Israel vom Völkermord abzuhalten.

Russlands Vorstöße im Nahen Osten sind also teilweise durch Washingtons Versagen motiviert. Gleichzeitig versteht sich Russland als militärische Großmacht, und eine Großmacht braucht ein starkes Standbein – das nicht unbedingt eine militärische Präsenz sein muss – in der Region.

Wenn das oberste Ziel der Politik einer Supermacht die Förderung ihrer Kerninteressen ist, können auch nicht-militärische Mittel sehr nützlich sein. In der jüngsten Vergangenheit hat Russlands Engagement mit mehreren Staaten des Nahen Ostens im Rahmen der OPEC+ seinen Kerninteressen gut gedient. Über die OPEC+ konnte Russland nicht nur einem von den USA angeführten Angriff auf seine Wirtschaft widerstehen, sondern auch der westlichen Wirtschaft erheblichen wirtschaftlichen Schaden zufügen. Die Unfähigkeit Washingtons, die OPEC+ zu brechen, hat zu einer hohen Inflation in ganz Europa und Nordamerika geführt.

Während Russlands Fähigkeit, dieses Ziel zu erreichen, in hohem Maße von der Zusammenarbeit mit anderen OPEC-Ländern abhängt, sehen diese, einschließlich Saudi-Arabiens, Russland auch als Alternative zu Washington. Ferner zahlt sich die Partnerschaft mit Russland aus. Trotz einer globalen Wachstumsrate von weniger als 3 Prozent im Jahr 2023 wird die saudische Aramco im Jahr 2023 121 Milliarden US-Dollar verdienen, weil sie das Ölangebot und den Ölpreis sorgfältig steuert.

Die Türkei ist ein weiterer wichtiger Akteur im Nahen Osten, der weiterhin enge Beziehungen zu Russland unterhält, nicht zuletzt, weil diese den gegenseitigen Interessen dienen. Der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern ist um mehr als 80 Prozent auf 62 Milliarden US-Dollar gestiegen. Russland ist bereits die größte Importquelle der Türkei. Doch die Beziehung ist nicht teuer. Im Gegenteil: Durch den Kauf von verbilligtem Öl aus Russland hat die Türkei 2 Milliarden US-Dollar an Ölimporten eingespart. Ankara konnte dies tun, weil es sich weigerte, dem von den USA angeführten Sanktionsregime gegen Russland beizutreten. Infolgedessen wurde Russland 2023 zum größten Energielieferanten der Türkei. Im Jahr 2023 importierte die Türkei 49,93 % ihres Erdöls aus Russland. Ein Jahr zuvor lag der Anteil des russischen Öls am türkischen Markt noch bei 40,74 %. Deswegen haben die USA in den vergangenen Monaten versucht, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, um die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland zu erschweren. Es ist jedoch nicht schwer zu erraten, ob dies wirklich Wirkung zeigen wird, da zunehmend alternative Kanäle für den Handel und Zahlungsverkehr, z.B. über die zentralasiatischen Staaten, zur Verfügung stehen.

Die Bemühungen der USA, Unternehmen aus Russland und dem Nahen Osten Restriktionen aufzuerlegen, um sie am Handel mit Russland selbst zu hindern, zeigen jedoch, wie erfolgreich Russland im Nahen Osten ist. Die USA befürchten, dass Russland, wenn es wie China seine Beziehungen zu dieser energiereichen Region weiter ausbaut, den Rückzug der USA aus der Region beschleunigen könnte, sodass die Bemühungen Washingtons um eine Neugestaltung der Beziehungen, einschließlich des Angebots strategischer Verteidigungspartnerschaften mit Ländern wie Saudi-Arabien, für Russland bedeutungslos würden.

Auch wenn sich, was ein hypothetisches Szenario wäre, die politische Stimmung im Nahen Osten dramatisch zugunsten der USA ändern sollte, würde dies nicht das „Ende“ der russischen Präsenz im Nahen Osten und der Beziehungen zu ihm bedeuten. Ein zentraler Grund dafür ist der Wunsch der Staaten des Nahen Ostens, sich in der sich herausbildenden Weltordnung als eigenständige Akteure zu positionieren, die in der Lage sind, die Weltpolitik zu beeinflussen. In diesem Sinne ist Russlands Engagement im Nahen Osten kein kurzfristiges Phänomen, das in dem Moment verschwindet, in dem Washington den Golfstaaten ein Angebot macht, das diese nicht ablehnen können. Vielmehr handelt es sich um ein dauerhaftes Phänomen, dessen Wachstumsperspektiven besser denn je sind.

Salman Rafi Sheikh, Analyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“