Das Imperium versteckt seine schlimmsten Taten nicht, es manipuliert nur die Wahrnehmung der Menschen.

Caitlin Johnstone

Die schlimmsten Taten Ihrer Regierung geschehen nicht im Verborgenen, sondern ganz offen unter dem Deckmantel der Propaganda der Massenmedien. Das westliche Imperium verbirgt seine schlimmsten Taten nicht, es manipuliert nur die Art und Weise, wie die Menschen darüber denken.

Morgen könnten wir hieb- und stichfeste Beweise dafür finden, dass die US-Regierung den 11. September 2001 wissentlich inszeniert hat, und dieses Verbrechen an sich wäre bis jetzt nicht so schlimm wie das, was die US-Regierung jetzt in Gaza vor den Augen der ganzen Welt zulässt. Und auch wenn es zu einer solchen Enthüllung käme, würden die imperialen Medien sie wahrscheinlich entweder ignorieren oder so verdrehen, dass ihre Wirkung bis zur Ohnmacht abgeschwächt würde.

Die schlimmsten Gräueltaten des Imperiums geschehen in aller Öffentlichkeit, weil die schlimmsten Gräueltaten des Imperiums das Abschlachten und Verhungernlassen einer großen Zahl von Menschen beinhalten, was im Geheimen unmöglich ist. Man kann hier einen Regierungsbeamten ermorden und dort ein bösartiges Geheimabkommen unterzeichnen, ohne es offen zu tun, aber Massenmord kann man im Informationszeitalter nicht verbergen.

Die zentralisierte, weltumspannende Machtstruktur der USA stützt sich daher in hohem Maße auf ihre historisch beispiellose Fähigkeit zur psychologischen Manipulation der Weltbevölkerung, wenn sie solche Gräueltaten verübt. Das Imperium hat mehr in Soft Power investiert als jedes andere Imperium oder jede andere Regierung in der Geschichte der Menschheit, und die Wissenschaft der modernen Propaganda hat sich im Zuge dieser Investitionen mindestens ebenso schnell entwickelt wie die Militärtechnologie.

Das ist der Grund, warum man die vernichtendsten Informationen über diejenigen, die uns regieren, offen an die Öffentlichkeit bringen kann, ohne dass es auch nur annähernd die öffentliche Empörung und Gegenreaktion gibt, die man eigentlich sehen sollte. Die US-Regierung kann buchstäblich einen Völkermord unterstützen, ohne auch nur einen Teil davon zu verbergen, und die politische Medienklasse wird die öffentliche Psychologie einfach so manipulieren, dass sie sich in einem Haufen Unsinn über Selbstverteidigung und menschliche Schutzschilde und Schwierigkeiten bei der Lieferung von Lebensmitteln und medizinischer Versorgung verliert, und hey, Biden arbeitet hart daran, hier das Richtige zu tun, und es ist alles sehr kompliziert, und alles Schlimme, das in Gaza passiert, kann ohnehin der Hamas in die Schuhe geschoben werden.

Das ist wirklich eine erstaunliche Macht, die einem Ehrfurcht einflößen würde, wenn sie nicht so böse wäre. Macht bedeutet, zu kontrollieren, was passiert, aber die wahre Macht besteht darin, zu kontrollieren, was die Menschen über das denken, was passiert.

Whistleblower und Enthüllungsjournalisten leisten der Menschheit einen unschätzbaren Dienst, für den wir alle dankbar sein sollten, aber was diese Zivilisation im Moment mehr als alles andere braucht, sind nicht so sehr neue Informationen darüber, was die Mächtigen tun, sondern die Fähigkeit, die Informationen, die bereits an die Öffentlichkeit gelangt sind, klar wahrzunehmen. Wir benötigen Menschen, die klar sehen, was bereits vor ihnen liegt, ohne die Linse der Verzerrung und Verschleierung, die die Mächtigen über ihre Augen gelegt haben.

Solange wir keinen Weg finden, eine kritische Masse von Menschen aus dem propagandistischen Koma zu wecken, in das das Imperium sie versetzt hat, werden sie mit jedem Übel davonkommen, das sie begehen müssen, um ihre Interessen zu sichern und ihre Agenda voranzutreiben. Wir können an dieser Front arbeiten, indem wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Menschen dazu zu bringen, die Realität dessen, was unsere Herrscher tun, bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu erkennen, und zwar auf so kreative und interessante Weise, wie wir es uns nur vorstellen können. Je mehr Menschen ihre Augen für die Wahrheit öffnen, desto mehr Hellsichtige wird es geben, die anderen helfen können, ihre Augen zu öffnen.