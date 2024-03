Was bei der Zerstörung des Gazastreifens in Verruf geriet

Caitlin Johnstone

Liste der Dinge, die bei der Zerstörung des Gazastreifens diskreditiert wurden:

Israel

die „regelbasierte internationale Ordnung

Liberale

der Begriff „Antisemitismus

die Mainstream-Medien

Joe Biden

der Mythos der „Zweistaatenlösung

Bernie Sanders

Robert F. Kennedy Jr.

der Begriff „Terrorist

die Lüge vom „menschlichen Schutzschild

die ADL

AIPAC

die US-Kriegsmaschinerie

die Anhänger der „Meinungsfreiheit“ des rechten Flügels

die Demokratische Partei

die Republikanische Partei

der Zionismus

alle westlichen Regierungen

die gesamte westliche Zivilisation

alles, was westliche Menschen über ihre Gesellschaft glauben

❖

Die USA legten ihr Veto gegen mehrere UN-Waffenstillstandsresolutionen ein, brachten dann eine manipulierte „Waffenstillstands“-Resolution ein, die in Wirklichkeit keinen Waffenstillstand forderte, und beschuldigten Russland und China, den Frieden zu „sabotieren“, indem sie ihr Veto einlegten, dann wurde eine tatsächliche Waffenstillstandsresolution verabschiedet, bei der sich die USA der Stimme enthielten, anstatt ihr Veto einzulegen, um ihr Gesicht gegenüber ihren Russland/China-Moralisten zu wahren, und dann erklärten die USA (zu 100% fälschlicherweise), dass die verabschiedete UN-Waffenstillstandsresolution „nicht bindend“ sei.

❖

Alexandria Ocasio-Cortez unterstützt und verteidigt weiterhin Biden und hat gerade Hakeem Jeffries, einen vehementen Unterstützer Israels, als Sprecher des Repräsentantenhauses unterstützt, nachdem dieser Israel in einer Rede vor dem Repräsentantenhaus des Völkermordes beschuldigt hatte.

Wenn man sagt, dass es ein Völkermord ist, und dann Leute unterstützt, die diesen Völkermord unterstützen, bedeutet das, dass man entweder (A) mit dem Völkermord einverstanden ist, oder (B) es nur als Völkermord bezeichnet hat, um politisch zu punkten, und nicht wirklich glaubt, was man sagt.

Israels Besessenheit, Krankenhäuser zu zerstören, ergibt aus militärstrategischer Sicht keinen Sinn, aus völkermörderischer Sicht jedoch sehr viel Sinn.

❖

Bidens Anhänger versuchen immer wieder, seine völkermörderischen Taten als eine Art Ausrutscher in seinem sonst so liebenswerten Verhalten darzustellen, der auf höchst ungewöhnliche Umstände zurückzuführen sei, als ob er nicht schon seine ganze verdammte politische Karriere lang ein blutrünstiger Kriegstreiber UND ein extremer Pro-Israel-Falke gewesen wäre.

❖

Erzählen Sie mir nicht, wie schlecht und falsch es ist, dass die Palästinenser Gewalt anwenden, wenn Sie mir keinen schlüssigen Plan anbieten können, was sie stattdessen machen sollen.

Ziviler Ungehorsam wird nicht funktionieren, weil die Zionisten kein Gewissen haben und sich nicht um den Tod und das Leiden der Palästinenser kümmern.

Die Türen zu einer Zweistaatenlösung mit einem echten palästinensischen Staat sind in der politischen Landschaft Israels zugeschlagen und werden durch den ständigen Ausbau der Siedlungen, die bewusst so angelegt sind, dass eine solche Lösung nie zustande kommt, weiter verriegelt.

Eine Einstaatenlösung, in der alle die gleichen Rechte haben und keine Ethnie bevorzugt wird, ist ein noch weiter entfernter Traum, der nicht einmal von den westlichen Verbündeten Israels unterstützt wird.

Was also können die Palästinenser tun? Es sieht nicht so aus, als hätten die Gegner des bewaffneten Widerstands eine gute Antwort. Was sie wirklich wollen, ist, dass die Palästinenser sich einfach hinlegen und die Misshandlungen ertragen, die Israel ihnen antun will, und einfach langsam in der Dunkelheit verschwinden und ein vergessenes Volk werden, aber das können sie nicht laut sagen, ohne wie Psychopathen zu klingen, also zeigen sie nur mit dem Finger auf die Hamas, ohne jemals eine legitime Lösung anzubieten.

Die Palästinenser wurden gegen ihren Willen in eine unvorstellbar schreckliche Situation gezwungen, und manchmal greifen sie aus Verzweiflung zur Gewalt, weil ihnen alle anderen Türen verschlossen sind. Wenn Sie wollen, dass ich sie dafür „verurteile“, dann können Sie mich am Arsch lecken, zumal Sie mir nicht einmal sagen können, was sie stattdessen tun sollten.

❖

Die überwältigende Mehrheit der westlichen Bevölkerung verbringt ungefähr null Prozent ihres Tages damit, über Juden und das Judentum nachzudenken, aber weil Israel des Völkermordes beschuldigt wird, wird den Menschen vorgegaukelt, dass unsere Gesellschaft von einem weitverbreiteten, brodelnden Hass auf jüdische Menschen durchdrungen ist.

❖

Unter allen populären Online-Beiträgen über israelische Gräueltaten finden sich zahlreiche Kommentare, die behaupten, dass es nicht passiert ist oder es gerechtfertigt war oder dass es eigentlich gut war oder dass es der Hamas in die Schuhe geschoben werden sollte. Ausnahmslos jeder. Egal, wie stichhaltig die Beweise sind. Egal, wie schrecklich die Gräueltat ist.

Das zeigt Ihnen, dass es den Apologeten Israels nicht um Wahrheit oder Moral geht, und es zeigt Ihnen, dass es ihnen nie um Wahrheit oder Moral gegangen ist. Während der gesamten Geschichte Israels haben sie gelogen und die öffentliche Darstellung dessen, was der israelische Staat immerzu getan hat, manipuliert. Das ist der Grund, warum sie so sehr darauf drängen, dass die Leute von der Plattform genommen werden, dass sie zensiert werden, dass TikTok geschlossen wird: Alles, was sie interessiert, ist die Kontrolle über die öffentliche Repräsentation, also wollen sie jeden zum Schweigen bringen, der sie daran hindert.