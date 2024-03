Aktivierung natürlicher Killerzellen nach COVID-19 mRNA-Injektion mit dem Auftreten akuter Myokarditis verbunden

Ein Studienteam aus Hongkong untersuchte die zentrale Rolle von natürlichen Killerzellen bei der Vermittlung einer akuten Myokarditis nach einer COVID-19 mRNA-Impfung. Dabei handelt es sich um eine seltene, aber potenziell tödliche Nebenwirkung des COVID-19 mRNA-Impfstoffs. Diese als „impfstoffinduzierte Myokarditis“ bezeichnete Erkrankung wird zwar mit der mRNA-Impfung in Verbindung gebracht, wirft aber Fragen über die genauen Immunmechanismen auf, die mit solchen unerwünschten Ereignissen in Zusammenhang stehen. Dies ist die jüngste Literatur, die die absolute Notwendigkeit unterstreicht, die mRNA-Technologie zu verfeinern, um sie sicherer und vorhersagbarer zu machen, z. B. für Impfstoffe. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Aktivierung von NK-Zellen durch mRNA-COVID-19-Impfstoffe zur Pathogenese der akuten Myokarditis bei genetisch und epidemiologisch prädisponierten Personen beiträgt.

Hintergrund

In Anlehnung an Tsang et al. führen die Autoren dieser Studie aus Hongkong genetische Faktoren und eine übermäßige Stimulierung der natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) an (eine Art von Immunzellen, die die angeborene Immunität verstärken und für ein erhöhtes Risiko und das Fortschreiten einer impfstoffinduzierten Myokarditis verantwortlich sind).

Die vorliegende Studie trägt dem wachsenden Wissen Rechnung, dass eine ungünstige NK-Aktivität mit epidemiologischen Risikofaktoren zusammenhängt, die vom Geschlecht bis zur Dosis reichen, was die pathologische Rolle der NK-Zellen bei der Vermittlung von Impfnebenwirkungen in den Vordergrund rückt.

Die Studie

In der aktuellen Studie analysierte das Team um Wing Hang Leung und Patrick Ip Proben von 60 Jugendlichen mit impfbedingter Myokarditis, einschließlich solcher mit proinflammatorischen Zytokinen, kardialem Troponin T, Genotypisierung und Immunphänotypisierung der entsprechenden aktivierenden Untergruppen von NK-Zellen, Monozyten und T-Zellen.

Die Ergebnisse dieser Analysen wurden mit Proben von 10 geimpften Personen ohne Myokarditis und 10 gesunden Kontrollpersonen verglichen.

Ergebnisse

Interessanterweise berichtet das Studienteam aus Hongkong „Phänotypisch wurden bei Patienten, die nach der Impfung eine Myokarditis entwickelten, hohe Konzentrationen von Serumzytokinen beobachtet, die für NK-Zellen wichtig sind, einschließlich Interleukin-1β (IL-1β), Interferon α2 (IFN-α2), IL-12 und IFN-γ, die auch einen hohen Prozentsatz von CD57+ NK-Zellen im Blut aufwiesen, was wiederum positiv mit erhöhten Werten von kardialem Troponin T korrelierte“.

Die Autoren der Studie berichten, dass sowohl bei den Männern als auch bei den Personen nach der zweiten Impfstoffdosis eine Häufung der „CD57+ NK-Subgruppe“ festgestellt wurde. Während genotypisch der Killerzell-Immunglobulin-ähnliche Rezeptor (KIR) KIR2DL5B(-)/KIR2DS3(+)/KIR2DS5(-)/KIR2DS4del(+) ein Risikohaplotyp war, zusätzlich zu den Einzelnukleotid-Polymorphismen, die mit den NK-Zell-spezifischen quantitativen Merkmals-Loci DNAM-1 und FuT11 assoziiert sind, die auch mit den kardialen Troponin T-Werten bei Patienten mit Myokarditis nach Impfung korrelieren.

Schlussfolgerung

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Aktivierung von NK-Zellen durch mRNA-COVID-19-Impfstoffe zur Pathogenese der akuten Myokarditis bei genetisch und epidemiologisch prädisponierten Personen beiträgt.

Förderung

Hong Kong Collaborative Research Fund (CRF) 2020/21 und CRF Coronavirus and Novel Infectious Diseases Research Exercise.