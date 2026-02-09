Andrew Korybko

Sie hängen alle mit seiner Rolle beim gemeinsamen Aufbau des „Neuen Syriens“ zusammen.

Die zweite Reise des syrischen Präsidenten Ahmed „Jolani“ al-Sharaa nach Moskau innerhalb weniger Monate wurde weithin so interpretiert, dass es dabei um die Zukunft der russischen Luft- und Marinestützpunkte dort gehe. Das mag zutreffen, zumal sie eine praktisch unersetzliche logistische Rolle für Russlands „Africa Corps“ spielen, das an mehreren Orten auf dem Kontinent aktiv ist, doch Russlands Interessen in Syrien gehen weit darüber hinaus. Wie Sharaa selbst während seines ersten Treffens mit Wladimir Putin betonte, stellt er sich vor, dass Russland beim Aufbau des „Neuen Syriens“ hilft.

Dieses große Ziel wurde damals hier analysiert und lässt sich als eine gemeinsame postmoderne „Nation-Building-Mission“ zusammenfassen, die vom Geist her jenen Dutzenden ähnelt, für die Russlands sowjetischer Vorgänger im gesamten Globaler Süden während des Alten Kalten Krieges berühmt war. Die Wiederholung dieses Ansatzes im heutigen Syrien dient mehreren miteinander verknüpften russischen Interessen, nicht zuletzt der Bewahrung und Ausweitung seiner wirtschaftlichen Aktivitäten dort. Das ist heutzutage von überragender Bedeutung angesichts der anti-russischen Sanktionen des von den USA geführten Westens.

Geld zu verdienen ist wichtig, aber Syrien und seiner Bevölkerung dabei zugleich zu nützen, würde beweisen, dass auf russische Unternehmen Verlass ist, wenn es darum geht, andere von Konflikten betroffene Länder beim Wiederaufbau zu unterstützen. Dadurch würden Russlands Beziehungen zu solchen Staaten vertieft und idealerweise seine Bandbreite an Partnerschaften erweitert. Das betrifft einerseits die Zentralafrikanische Republik und die Alliance of Sahelian States, wo Russland bereits solche Beziehungen genießt, und andererseits die Demokratische Republik Kongo und Sudan, deren Wiederaufbau es unterstützen zu wollen hofft.

So bemerkenswert an Russlands Rolle beim gemeinsamen Aufbau des „Neuen Syriens“ ist, dass viele kurz nach Baschar al-Assads Sturz den Verlust seines Einflusses dort erwartet hatten. Sharaas Partnerschaft mit Putin in dieser Hinsicht dient daher als Beispiel für andere Staaten, in denen Russland möglicherweise ebenfalls ähnliche Rückschläge erleben könnte – wie ein Venezuela nach Maduro und womöglich bald auch Iran –, dass auch sie davon profitieren können, indem sie seinen Einfluss bewahren und ausweiten. Der syrische Präzedenzfall zeigt, dass die USA sie nicht immer dazu zwingen werden, ihre Beziehungen zu Russland abzubrechen.

Ein Venezuela nach Maduro könnte dazu genötigt werden, diese zu reduzieren, aufgrund eines weit größeren US-Drucks, angetrieben von der „Donroe-Doktrin“ der Dominanz über die Amerikas, doch bemerkenswert ist, dass Russland bestätigt hat, dass die diplomatischen Beziehungen intakt bleiben und die militärtechnische Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Jene neu an die USA angelehnten Staaten, die dem von Sharaa vorgelebten pragmatischen Modell folgen, können eine unverhältnismäßige Abhängigkeit von den USA und ihren anderen Schutzmächten wirksamer abwenden und dadurch ihre politische Flexibilität maximieren.

Dieser Demonstrationseffekt dürfte für viele Länder attraktiv sein – sowohl für solche in ähnlichen Situationen wie Syrien (ob neu an die USA angelehnt und/oder von Konflikten betroffen) als auch für solche, die es nicht sind (wie geopolitisch neutrale und relativ stabile Länder des Globalen Südens) –, was Russlands geopolitischem Balanceakt helfen kann. Russlands Soft Power könnte innerhalb der internationalen muslimischen Gemeinschaft, der Ummah, ebenfalls steigen, nachdem ihre staatlichen wie nichtstaatlichen Mitglieder gleichermaßen eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen islamistischer Syrien und Russland beobachten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Russlands Rolle beim gemeinsamen Aufbau des „Neuen Syriens“ dient weit mehr seiner Interessen als nur dem Erhalt seiner Militärstützpunkte dort, auch wenn das nicht heißt, dass Letztere nicht wichtig wären. Russland will seine wirtschaftlichen Aktivitäten dort bewahren und ausweiten, ein breites Spektrum von Ländern dazu inspirieren, mit ihm zu kooperieren, nachdem sie die Vorteile gesehen haben, die seine Unternehmen neu an die USA angelehnten und/oder konfliktbetroffenen Staaten bringen können, und seine Soft Power in der Ummah stärken. Diese Ziele sind vernünftig und erreichbar.