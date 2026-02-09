Boston Dynamics hat neues Videomaterial seines Flaggschiff-Programms für humanoide Roboter, „Atlas“, veröffentlicht. Es zeigt Mobilität auf einem neuen Niveau und bestätigt unsere größten Befürchtungen, dass – sobald diese Bots mit „Gehirnen“ kombiniert werden – die Einführung schnell von Fabrikhallen zu offensiven Verteidigungsmissionen übergehen kann.

„Jetzt, da die Atlas-Unternehmensplattform ihre Arbeit aufnimmt, bekommt die Forschungsversion ein letztes Mal ihren großen Auftritt. Unsere Ingenieure haben noch einmal alles gegeben, um die Grenzen der Ganzkörperkontrolle und Mobilität zu testen – mit Unterstützung des RAI Institute“, schrieb Boston Dynamics, das zur Hyundai Motor Group gehört, in der Beschreibung eines Videos mit dem Titel „Atlas Airborne“.

Das Video zeigt, wie Atlas ein beeindruckendes Rad schlägt, gekrönt von einer nahezu perfekten Landung nach einem Rückwärtssalto, in der Testanlage des Robotics & AI Institute. Das Institut ist eine Forschungsorganisation, die sich auf die Lösung grundlegender Herausforderungen in Robotik und KI konzentriert. Das Video hebt zudem mehrere weitere Mobilitätsleistungen hervor.

Für uns ist klar: Diese humanoiden Roboter stehen kurz davor, noch in diesem Jahr in großer Zahl auf Montagelinien, in Lagerhallen und andere Fabrikbereiche zu marschieren.

Wie wir bereits angemerkt haben, sind „Robotergehirne“ bereits Realität. Sie beschleunigen den Übergang von Werbestunts hin zu realen Einsatzszenarien und letztlich zur massenhaften kommerziellen Einführung in der Fertigungsindustrie.

Wir halten es für zunehmend wahrscheinlich – ehrlich gesagt hoch genug, dass jemand eine Polymarket-Wette starten sollte –, dass humanoide Roboter mit Dual-Use-Potenzial noch in diesem Jahr auf Testgeländen in der Ukraine auftauchen könnten.

Wir haben wiederholt vor dem Dual-Use-Risiko gewarnt, auch wenn führende Unternehmen, darunter Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree und Figure AI, öffentlich erklären, ihre Roboter nicht zu bewaffnen.

Nach unserem Kenntnisstand ist Foundation der einzige US-amerikanische Entwickler humanoider Robotik, der über einen offensiven Vertrag mit dem Verteidigungsministerium verfügt.

Diese Bots haben sich innerhalb weniger Jahre von klobigen Maschinen, die kaum geradeaus laufen konnten, zu Robotern entwickelt, die rennen und Saltos schlagen. Unsere Berichterstattung soll den Lesern einen Rahmen für die 2030er-Jahre geben, in denen Dual-Use-humanoide Roboter unvermeidlich sein werden.