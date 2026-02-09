Brian Berletic

Hinter dem politischen Theater des angeblichen „US-europäischen Zerwürfnisses“ existiert eine aggressive Kampagne zur Konsolidierung der US-Kontrolle über ihre zahlreichen Stellvertreter – einschließlich und vielleicht insbesondere über Europa selbst.

Die USA konsolidieren die Kontrolle über ihre Stellvertreter im Krieg gegen die Multipolarität

Narrative, die im westlichen Medienraum kursieren, stellen die USA so dar, als würden sie nicht nur Europa wegen der Kontrolle über Grönland (ein Gebiet Dänemarks) herausfordern oder bedrohen, sondern auch Kanada in Nordamerika. Es werden Artikel veröffentlicht, die davon erzählen, wie Europa und Kanada nach Hebeln gegen Washington suchen und Gegenmaßnahmen vorbereiten, um sich selbst und ihre Interessen zu schützen – bis hin zu Vorbereitungen auf einen möglichen „Guerillakrieg“ gegen einfallende US-Streitkräfte.

In Wirklichkeit wird nichts dergleichen stattfinden.

Bereits jetzt wurden Chancen, tatsächlichen Einfluss gegenüber den Vereinigten Staaten zu gewinnen, bereitwillig an eben diese Vereinigten Staaten abgegeben – insbesondere durch die jüngste Entscheidung der EU für ein „vollständiges Verbot russischer Gasimporte bis 2027“.

Dieses Verbot bedeutet, dass die EU jede Alternative zu ihrer wachsenden Abhängigkeit von US-Flüssigerdgas-Importen vollständig beseitigt und den USA damit unverhältnismäßigen Einfluss auf die EU als Ganzes sowie auf ihre Mitgliedsstaaten einzeln verschafft – in praktisch jeder Frage der Außen- und sogar der Innenpolitik. Es ist unvorstellbar, dass die EU-Führung inmitten eines angeblichen und zunehmenden „Bruchs“ mit den USA einen derart massiven Hebel freiwillig an Washington abtritt, es sei denn, es gab von Anfang an keinen echten Bruch.

Ob die multipolare Welt diesen Prozess als das entlarven kann, was er ist, und eine überzeugendere Vision einer gemeinsamen globalen Zukunft formulieren kann, wird sich erst mit der Zeit zeigen.

Eine Frage der Wahrnehmungssteuerung

Stattdessen erleben wir eine gezielte Steuerung der Wahrnehmung, die sowohl die amerikanische als auch die breitere westliche Öffentlichkeit auf die Umsetzung der öffentlich erklärten „Arbeitsteilung“ und des „Lastenteilungsnetzwerks“ vorbereiten soll, die von der Trump-Regierung angekündigt wurden und bereits unter der vorherigen Biden-Regierung Gestalt annahmen.

Unter der Biden-Regierung wurde die erste Nationale Verteidigungsindustriestrategie veröffentlicht, in der offen eingestanden wurde, dass die USA nicht in der Lage sind, die militärisch-industrielle Produktion Russlands – geschweige denn Chinas – zu erreichen. Daraus folgte die Notwendigkeit, die Kontrolle über das weitreichende Netzwerk aus „Verbündeten und Partnern“ zu konsolidieren, deren kollektive Ressourcen, industrielle Kapazitäten und militärische Macht zu bündeln, um der wachsenden Stärke Russlands und Chinas in allen relevanten Bereichen zu begegnen.

In einem Abschnitt mit dem Titel „Einbindung von Verbündeten und Partnern zur Ausweitung der globalen Verteidigungsproduktion und zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Lieferketten“ heißt es in dem Papier aus der Biden-Ära:

„Die globale Aktivität der maßgeblichen Bedrohungen erfordert zunehmend einen globalen Ansatz für verteidigungsindustrielle Beziehungen, Anliegen und Wettbewerb. Internationale Verbündete und Partner, jeder mit eigenen robusten Verteidigungsindustrien, werden weiterhin ein Eckpfeiler des Konzepts der Integrierten Abschreckung des Verteidigungsministeriums sein. Tatsächlich ist das globale System aus Allianzen und Partnerschaften zentral für die Nationale Verteidigungsstrategie, die fordert, Verbündete und Partner in jede Phase der Verteidigungsplanung einzubeziehen. Solche Verknüpfungen und Beziehungen werden weiterhin ein Grundpfeiler der Integrierten Abschreckung bei der Abwehr und – falls erforderlich – der Niederlage bekannter und aufkommender Bedrohungen sein.“

Weiter heißt es:

„Die Vereinigten Staaten verfügen über ein komplexes Netz von für Friend-Shoring geeigneten Allianzen und Partnerschaften weltweit; eine unvollständige Liste umfasst Australien, Kanada, die Europäische Union, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Südkorea, Taiwan und das Vereinigte Königreich.“

Das Papier definiert „Friend-Shoring“ als „einen Prozess, der Verbündete und Partner in die Produktion und Verarbeitung kritischer und strategischer Materialien und Güter einbindet“.

Das Konzept, dass die USA ihr „Netz“ aus Friend-Shoring-Partnern ausnutzen, um die eigenen Grenzen in der militärisch-industriellen Produktion auszugleichen und diese Partner als Verlängerung der eigenen militärischen Macht einzusetzen, wurde unter der nachfolgenden Trump-Regierung fortgeführt – ja sogar beschleunigt.

Europa als industrieller und militärischer Verlängerungsarm

In einer Direktive vom Februar 2025, die der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth Europa in Brüssel übermittelte, machte er unmissverständlich klar, dass Europa seine Verteidigungsausgaben von zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts auf fünf Prozent erhöhen müsse – ein Schritt, dem inzwischen alle europäischen Staaten zugestimmt haben.

Hegseth forderte zudem, Europa müsse Truppen für einen Einsatz in der Ukraine vorbereiten, um einen möglichen Waffenstillstand dauerhaft abzusichern, und betonte, Europa müsse „mehr Munition und Ausrüstung“ bereitstellen sowie seine verteidigungsindustrielle Basis ausbauen. All diese Schritte hat Europa inzwischen unternommen – trotz gegenteiliger Behauptungen eines wachsenden „US-europäischen Bruchs“.

Abschließend stellte Hegseth klar, dass die USA Europa in ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland nicht aufgeben, sondern eine „Arbeitsteilung einrichten, die unsere jeweiligen komparativen Vorteile in Europa und im Pazifik maximiert“. Er räumte ein, dass die USA China im „Indopazifik“ priorisieren müssten und dabei „die Realität der Knappheit“ anerkennen müssten, da die USA nicht gleichzeitig Russland und China effektiv konfrontieren könnten.

Später im selben Jahr veröffentlichte die Trump-Regierung ihre „Nationale Sicherheitsstrategie“, die einen eigenen Abschnitt mit dem Titel „Lastenteilung und Lastenverlagerung“ enthielt und die Notwendigkeit betonte, US-„Verbündete und Partner“ einzusetzen, um die begrenzte eigene Macht der USA zu ergänzen.

Darin heißt es:

„… die Vereinigten Staaten werden ein Lastenteilungsnetzwerk organisieren, mit unserer Regierung als Koordinator und Unterstützer. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Lasten geteilt werden und dass alle derartigen Bemühungen von größerer Legitimität profitieren. Das Modell wird gezielte Partnerschaften nutzen, die wirtschaftliche Instrumente einsetzen, um Anreize auszurichten, Lasten mit gleichgesinnten Verbündeten zu teilen und auf Reformen zu bestehen, die langfristige Stabilität verankern. Diese strategische Klarheit wird es den Vereinigten Staaten ermöglichen, feindliche und subversive Einflüsse effizient zu bekämpfen und gleichzeitig Überdehnung und diffuse Schwerpunkte zu vermeiden, die frühere Bemühungen untergraben haben.“

Was dieses „Lastenteilungsnetzwerk“ tatsächlich darstellt, ist die Nutzung untergeordneter Staaten und Regionen als Verlängerung der eigenen militärischen, wirtschaftlichen und industriellen Macht der USA – zur Durchsetzung außenpolitischer Ziele auf Kosten eben dieser Staaten und Regionen.

Stellvertreterproduktion von Waffen

Dies zeigt sich bereits in gemeinsamer Waffenproduktion oder dem Ausbau entsprechender Programme, bei denen Länder wie Deutschland und Japan US-entwickelte Waffensysteme wie das Patriot-Flugabwehrraketensystem sowie Munition für US-Mehrfachraketenwerfer in Massenproduktion herstellen, um die Unfähigkeit der USA auszugleichen, ihre eigene militärisch-industrielle Produktion ausreichend zu steigern.

Japan, das Patriot-Raketen seit 2008 in relativ kleinem Umfang herstellt, hat die Produktion jüngst verdoppelt und begann 2024 sogar damit, diese Raketen wieder in die USA zu exportieren – eine direkte Reaktion auf die Grenzen der US-Rüstungsproduktion, die im laufenden Stellvertreterkrieg in der Ukraine offengelegt wurden.

Seit dem Amtsantritt der Trump-Regierung umfassen die Versuche, diesen Konsolidierungsprozess zu beschleunigen, Vorschläge zur radikalen Neufassung sowohl US-amerikanischer Gesetze als auch der Gesetze ihrer „Verbündeten“, sowie offen geäußerte Wünsche, Territorien (Grönland, Venezuela) und Einrichtungen (Häfen nahe dem Panamakanal) zu beschlagnahmen, die für die Konfrontation mit China und Russland als notwendig erachtet werden.

Ein CNN-Artikel vom April 2025 stellte fest, dass die USA Interesse daran haben, südkoreanische Werften für den Bau und die Reparatur von US-Kriegsschiffen zu nutzen, da die US-amerikanische Schiffbau- und Reparaturkapazität über Jahrzehnte drastisch geschrumpft ist und den Rückstand gegenüber China aus eigener Kraft nicht mehr aufholen kann – wie bereits in der Verteidigungsindustriestrategie der Biden-Ära festgestellt wurde.

Der Artikel wies darauf hin, dass südkoreanische Werften bereits US-Kriegsschiffe „im Einsatzgebiet“, also im asiatisch-pazifischen Raum, reparieren, wo die USA versuchen, China einzukreisen und einzudämmen. Zudem wurde die Notwendigkeit erwähnt, bestehende US-Gesetze zu ändern, die es ausländischen Staaten wie Südkorea verbieten, US-Kriegsschiffe zu bauen, die die USA selbst weder bauen können noch künftig bauen werden.

Selbstschädigung der Verbündeten

Länder wie Japan und die Philippinen umgehen ihre eigenen Gesetze, um sowohl eine stärkere US-Militärpräsenz auf ihrem Territorium zu ermöglichen als auch ihre eigenen Streitkräfte enger und aktiver in die Durchsetzung der US-Außenpolitik einzubinden – insbesondere bei der Konfrontation und Eindämmung Chinas.

Dadurch untergraben beide Länder jedoch die regionale Stabilität, die für ihren eigenen Frieden und Wohlstand notwendig ist, ebenso wie ihre jeweiligen Beziehungen zu China, das für beide zu den größten und wichtigsten Handelspartnern zählt.

Nun bereitet sich auch Europa darauf vor, sich in eine ähnliche Zwangsverwaltung zu begeben, um zur Durchsetzung US-amerikanischer außenpolitischer Ziele auf Kosten Europas eingesetzt zu werden – in weit größerem Ausmaß, als dies bereits zwischen 2014 und heute im Rahmen des US-Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine der Fall war.

Europa hat bereits eine Rolle im US-Stellvertreterkrieg gegen Russland sowie in der US-Politik der Einkreisung und Eindämmung Chinas gespielt – sowohl durch direkte Maßnahmen gegen Russland und China als auch durch Unterstützung der USA bei politischer Einflussnahme, Stellvertreterkriegen sowie der politischen Vereinnahmung und Zerschlagung von Staaten, die mit Russland und China zusammenarbeiten.

Die Beteiligung Europas an diesen US-Politiken hat die Region selbst in einen Zustand terminalen Niedergangs geführt: Die Industrie bricht infolge steigender Energiekosten zusammen, soziale Programme kollabieren, da immer größere Teile öffentlicher Mittel zur Finanzierung von Washingtons Stellvertreterkrieg in der Ukraine umgeleitet werden, und selbst der mögliche Zusammenbruch Europas rückt näher, da eine direkte Konfrontation zwischen Europa und Russland der europäischen Öffentlichkeit zunehmend als notwendig und unvermeidlich präsentiert wird.

Europa und Ukraine als Beispiele

Die Ukraine ist ein Mikrokosmos dieses umfassenderen „Lastenteilungsnetzwerks“, in dem US-Stellvertreter gezwungen werden, ihre objektiven Eigeninteressen zugunsten der US-Interessen aufzugeben. Das politische System der Ukraine wurde 2014 durch die USA gewaltsam gestürzt und durch ein US-Klientenregime ersetzt, mit dem alleinigen Ziel, die Ukraine in einen Rammbock gegen das benachbarte Russland zu verwandeln.

Was Europa insgesamt betrifft, so haben die USA den Kontinent in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg politisch vereinnahmt, nationale Zentren politischer und wirtschaftlicher Macht durch die regionale Bürokratie der Europäischen Union ersetzt und damit die Interessen der europäischen Bevölkerung regional wie kollektiv übergangen – im Dienste der Durchsetzung US-amerikanischer Sonderinteressen. Dies umfasst alles von der Beteiligung an Angriffskriegen an der Seite der USA innerhalb Europas (Serbien und nun die Ukraine) und weit darüber hinaus (Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien) bis hin zur Unterordnung und sogar Opferung des eigenen wirtschaftlichen Wohlstands, um die Volkswirtschaften ins Visier genommener Staaten von Irak und Iran bis hin zu Russland und China zu isolieren und zu schwächen.

Während Erklärungen für das Verhalten der EU-Führung oft ideologische Fixierungen, politische Besessenheit oder einen angeblichen Gegensatz zwischen einer „konservativen“ US-Regierung und einer „liberalen“ EU-Ordnung bemühen, ist die Antwort weit einfacher. So wie im Fall der Ukraine – wo ein von den USA eingesetztes Klientenregime allein zur Bedienung US-amerikanischer Interessen installiert wurde, unabhängig von den Kosten für das Land – wurde auch Europa insgesamt unter der EU aus demselben Grund konsolidiert. Die EU-Führung wurde durch dieselben US-basierten Sonderinteressen an die Macht gebracht, geformt und gelenkt, die auch die amerikanische Außen- und Innenpolitik bestimmen – unabhängig von den Kosten für den durchschnittlichen US-Bürger.

Selbst während die EU-Führung ein Narrativ eines wachsenden „US-europäischen Bruchs“ verkauft, um die Umleitung immer größerer Anteile öffentlicher Mittel für einen vollständig von Washington geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland zu rechtfertigen, konsolidiert sie weiterhin Macht über ihre einzelnen Mitgliedsstaaten mit dem alleinigen Ziel, diese Macht an die USA zu übertragen und in deren Interesse einzusetzen. Das Verbot russischer Gasimporte ist dabei nur eines von vielen jüngsten Beispielen.

Solange nicht ein größerer Teil von Journalisten, Analysten und der Öffentlichkeit das politische Theater durchschaut, das diese Kontinuität der Agenda aufrechterhält, und die Analyse auf ihre materiellen Realitäten reduziert – wodurch die einfache Struktur des modernen amerikanischen Imperiums offengelegt wird –, wird dieser zerstörerische Prozess weitergehen und sowohl die multipolare Welt als auch den Westen selbst untergraben und zerstören.

Ob die multipolare Welt diesen Prozess letztlich entlarven und eine überzeugendere Vision einer gemeinsamen Zukunft für die Welt formulieren kann – und sich in der Zwischenzeit selbst und ihre aufstrebenden Mitglieder gegen den globalen Krieg verteidigen kann, den Wall Street und Washington gegen die multipolare Welt führen und nun ausweiten –, wird sich erst mit der Zeit zeigen.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor.