Russlands Zerstörung des ukrainischen Militärs

Im Gegensatz zu den westlichen Hurenmedien zeichnet William Schryver ein genaues Bild von Russlands Zerstörung des westlich ausgebildeten ukrainischen Militärs:

Die „Entmilitarisierung“ der Ukraine ist genau die Absicht Russlands in der Ukraine. Dessen wichtigstes Ziel war von Anfang an, wie Präsident Wladimir Putin in seiner historischen Rede vom 24. Februar 2022 ausdrücklich erklärte, die Ukraine zu „entmilitarisieren“ – ihre Armee zu vernichten.

Als der Krieg begann, befanden sich die fähigsten, erfahrensten, am besten bewaffneten und am besten positionierten ukrainischen Streitkräfte NICHT in Kiew, sondern im Donbass und in Mariupol. Sie hatten sich dort seit Monaten positioniert, mit dem Ziel, den Donbass und die Krim zurückzuerobern – ein Ziel, das die ideologischen und politischen Führer der Ukraine nie aus den Augen verloren.

In der Tat sprachen sie offen und ohne Vorbehalte darüber. Sie waren der festen Überzeugung, dass die Stärke ihrer Streitkräfte nach acht Jahren der Vorbereitung einen Punkt erreicht hatte, an dem sie in der Lage waren, dieses Ziel tatsächlich zu erreichen.

Ihre Wohltäter in der NATO bestärkten sie in diesem Glauben, denn es war auch der sehnlichste Traum der NATO, ihre Fahnen über dem Marinestützpunkt in Sewastopol zu hissen und damit die Herrschaft über das gesamte Schwarze Meer und den Bosporus zu erlangen.

Im Hinblick auf dieses und viele andere geostrategische Ziele – allen voran die Eindämmung des russischen Wiedererstarkens – hatte die NATO der Ukraine seit Jahren Waffen geliefert, und diese Waffenlieferungen wurden Ende 2021 drastisch ausgeweitet und beschleunigt.

Zehntausende ukrainische Soldaten wurden im Umgang mit diesen NATO-Waffen ausgebildet. Und wie jedem bekannt war, der auch nur flüchtig aufpasst, wurden Tausende westlicher Geheimdienstmitarbeiter, Spezialkräfte und Söldner (vor allem Amerikaner, Briten und Franzosen – und zwar sehr viele) bei den ukrainischen Streitkräften an vorderster Front eingesetzt, von denen einige inzwischen getötet oder gefangen genommen wurden, während ein beträchtliches Kontingent noch immer dort ist.

Viele dieser westlichen Truppen sind in erster Linie dazu da, den Empfang, die Interpretation und die „verwertbare“ Nutzung der hoch geschätzten geheimen ISR-Daten (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) der USA und der NATO zu koordinieren.

Die Mutter aller Stellvertreterarmeen

Die von den USA und der NATO in der Ukraine aufgebaute Armee war bis Anfang 2022 zur größten und bestbewaffneten Landstreitkraft in Europa angewachsen. Nach fast allen Maßstäben war sie schlagkräftiger als die Armeen von Deutschland, Frankreich und Italien zusammen.

Das ukrainische Militär wurde gezielt aufgebaut, um den Interessen des amerikanischen Imperiums zu dienen, das seit langem das Ziel verfolgt, Russland zu lähmen und zu verhindern, dass es jemals wieder globalen Einfluss ausüben kann; um es letztlich zu zerstückeln und auf einen schwachen Rest seines früheren Status und Ruhms zu reduzieren – um das geopolitische Ziel zu verwirklichen, das in dem beliebten Brettspiel RISK aus der Zeit des Kalten Krieges zum Ausdruck kam, das Russland von der Weltkarte tilgte.

Die russische Entscheidung, Ende Februar 2022 in die Ukraine einzumarschieren, war durch all diese Faktoren motiviert und begründet und wurde durch die umfangreichen ukrainischen Artillerieangriffe auf die Donbass-Region beschleunigt, die bereits Wochen zuvor begonnen hatten.

Die Zerstörung dieser mächtigen „Mutter aller Stellvertreterarmeen“, die die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner methodisch an seinen Grenzen aufgebaut hatten, war logischerweise und ganz offensichtlich Russlands wichtigstes Ziel.

Es gab kein anderes.

Die Beseitigung dieser erheblichen Bedrohung vor der eigenen Haustür wurde von den Russen verständlicherweise als existenzielles Gebot angesehen.

Die Zerstörung der Mutter aller Stellvertreterarmeen

Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, bedienten sie sich einer klassischen russischen Strategie, um zu verhindern, dass die Streitkräfte in der Nordukraine die Streitkräfte in der Ost- und Südukraine verstärken konnten, sobald die Kämpfe begannen.

Deshalb führten sie die ausgeklügelte Operation „Finte und Fixieren“ in und um Kiew durch.

Und alles in allem hat sie perfekt funktioniert.

Allerdings muss man wissen, dass die besten und wirksamsten Täuschungsmanöver überzeugend sein müssen. Und um überzeugend zu sein, riskieren sie sehr oft, kostspielig zu sein. Die besten Täuschungsmanöver beruhen auf einer Kosten-Nutzen-Analyse, deren „Nutzen“ oft das wichtigste Ziel eines Krieges darstellt.

Im Falle der „feint and fix“-Operation in Kiew waren die Kosten beträchtlich – auch wenn sie nicht annähernd so hoch waren, wie westliche Kriegspropagandisten sie darzustellen versuchten. Das liegt daran, dass ein Großteil der Finte aus Absichtsbekundungen und nicht aus konkreten Aktionen bestand.

Nachdem die Russen beispielsweise in den ersten Tagen des Krieges die Luftüberlegenheit erlangt hatten, stellten sie eine riesige Panzerkolonne zusammen und fuhren sie beiläufig auf der Hauptverkehrsstraße von Norden her in Richtung Kiew. Dann haben sie die Kolonne viele Tage lang einfach dort geparkt und gelegentlich so getan, als ob sie in die eine oder andere Richtung fahren würde, bevor sie sich schließlich an ihre eigenen Grenzen zurückzogen und sich den Kräften anschlossen, die die Hauptoffensive im Donbass vorbereiteten.

Alles, was sie nördlich von Kiew taten, war nur Show. Sie sind nicht zusammengebrochen; ihre Truppen sind nicht weggelaufen; ihnen ist nicht das Benzin ausgegangen. Es war einfach eine große „Machtdemonstration“.

Auch Weißrussland beteiligte sich an dem Theater, indem es Truppen und Fahrzeuge zusammenstellte, sie aggressiv über die ukrainische Grenze bewegte und verschleierte Drohungen aussprach, sich dem russischen Angriff auf Kiew anzuschließen – was sie natürlich nie taten, weil ein solcher Angriff nie geplant war. Und diese aggressiven belarussischen Demonstrationen hörten auf, als die Russen die Scheinoperation beendeten und ihre Kräfte nach Südosten verlegten.

Das Ergebnis dieser Scheinoperation war, dass die Russen im Laufe mehrerer Wochen über 100.000 ukrainische Truppen und deren Ausrüstung in der Nähe von Kiew „festsetzten“, die Kontrolle über wichtige Transportknotenpunkte und -korridore zwischen Kiew und dem Donbass übernahmen und gleichzeitig eine Großoffensive durchführten, um die 20.000 Mann starke ukrainische Armeegruppe in Mariupol, einer hochstrategischen Hafenstadt an der Küste des Asowschen Meeres, einzukreisen und zu vernichten.

Zu den Streitkräften in Mariupol gehörte auch das berüchtigte neonazistische „Asow-Bataillon“, dessen Bewaffnung und Ausbildung seit langem zu den Prioritäten der USA/NATO gehörte und das als eine der stärksten Komponenten der ukrainischen Armee galt.

Zu den Streitkräften in Mariupol gehörten auch viele Dutzend NATO-„Berater“ (CIA, Spezialeinheiten und so genannte „Kontrahenten [Auftragnehmer]“). Außerdem waren etwa 2500 ausländische Söldner anwesend, die meisten von ihnen NATO-Veteranen aus den Kriegen im Irak und in Afghanistan.

Während potenzielle Verstärkungen in und um Kiew untätig und unbeweglich blieben, wurde die starke Truppe in Mariupol methodisch eingekesselt und systematisch vernichtet, und zwar in einer Operation, von der ich überzeugt bin, dass sie in den Kriegsschulen über Generationen hinweg als eine der beeindruckendsten Verfolgungen städtischer Kriegsführung, die je durchgeführt wurde, studiert werden wird.

Die Russen kehrten das allgemein akzeptierte Verhältnis zwischen Angreifern und Verteidigern völlig um, und das gegen einen Feind, der sich innerhalb massiver und komplexer Befestigungen verschanzt hatte, die er jahrelang innerhalb des ausgedehnten Stahlwerks Azovstal vorbereitet hatte.

Während all dies geschah, waren die russischen Streitkräfte und ihre Verbündeten aus den Republiken Donezk und Lugansk damit beschäftigt, das „Schlachtfeld“ in der Donbass-Region im Hinblick auf die nächste und wichtigste Phase des Krieges zu gestalten.

Man bedenke, dass die ukrainischen Streitkräfte im Donbass acht lange Jahre damit verbracht haben, in der Region eine Reihe ausgeklügelter, gehärteter Befestigungen zu errichten, um einem russischen Angriff zu widerstehen und ihm schweren Schaden zuzufügen.

Natürlich wussten die Russen das alles, und sie planten eindeutig ein Vorgehen, das darauf abzielte, die Vorteile zu überwinden, die den Ukrainern durch ihre Befestigungen und ihre verwerfliche Taktik, Zivilisten und ihre Häuser als Schutzschilde zu benutzen, entstanden waren.

Anfang Juli steht nun fest, dass die russische Operation im Donbass ein überwältigender Sieg war. Meiner Einschätzung nach handelt es sich um die beeindruckendste Bewältigung eines quasi städtischen Schlachtfelds in der modernen Geschichte. Die ursprüngliche Truppe, die aus über 60.000 der am besten ausgebildeten und ausgerüsteten Soldaten der ukrainischen Armee bestand, wurde praktisch aufgerieben. Sie hat katastrophale Verluste ihrer erfahrenen, von der NATO ausgebildeten Berufskader hinnehmen müssen. Die massiven Personalverluste wurden teilweise durch schlecht ausgebildete Miliztruppen aufgefangen, aber die noch massiveren Verluste an schweren Waffen können nicht ausgeglichen werden.

Ich habe die russische Strategie und Taktik in einem früheren Beitrag beschrieben:

Hier ist eine kurze Zusammenfassung des russischen taktischen Ansatzes für die Schlacht im Donbass:

Schritt Nr. 1: Vorrücken von Aufklärungseinheiten (oft mit Dutzenden oder Hunderten von Drohnen über dem Gebiet), um die Lage einzuschätzen, das Feuer auf sich zu ziehen und den Befehlshabern Rohvideo und Geokoordinaten zu übermitteln.

Schritt Nr. 2: Mit zielkorrigierenden Drohnenschwärmen über den Köpfen, die Angriffsvideos in Echtzeit übermitteln, werden die Befestigungen mit gezogener und mobiler Artillerie, Mehrfachraketen-Systemen (in abgestufter Stärke und Präzision) und sogar schrecklicher thermobarischer Munition für besonders geeignete Ziele verwüstet.

Lassen Sie den Rauch abziehen.

Wiederholen Sie Schritt 1.

Bewegt sich dort immer noch etwas?

Wiederholen Sie Schritt #2.

Wiederholen Sie Schritt 1.

Überall tote Körper?

Schritt #3: Schicken Sie Panzer und Infanterie zum Aufwischen.

Weiter zur nächsten Reihe von Befestigungen.

Und so weiter und so fort …

Das ist der Grund, warum die Ukraine jeden Tag Hunderte von Gefallenen zu beklagen hat. Und warum die Russen seit Monaten nur sehr wenige Verluste zu beklagen haben – mindestens im Verhältnis 1 zu 10 – und sehr wahrscheinlich noch viel weniger.

Die Artillerie (mit gelegentlichen Luft- und Präzisionsraketenangriffen) führt alle Kämpfe durch.

Das russische Ziel war NIEMALS die „Einnahme Kiews“. Ich habe alle gegenteiligen Argumente und Rationalisierungen gehört. Sie sind nachweislich unzutreffend. Das vorrangige russische Ziel war IMMER die Vernichtung der ukrainischen Armee, deren stärkste Verbände im Donbass und in Mariupol stationiert waren. Und das haben sie VOLLSTÄNDIG getan.

Ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass die „Entmilitarisierung“ weiterhin das russische Ziel in der Ukraine sein wird, bis die Ukrainer darum betteln, sich zu ergeben und die von den Russen vorgeschlagenen Bedingungen zu akzeptieren.

Erst dann wird ein für alle Mal über die Aufteilung des Territoriums entschieden, und wenn die Karte überhaupt ein Toponym für eine souveräne Ukraine enthält, wird sie wahrscheinlich ungefähr so aussehen:

Wir können nur hoffen, dass die verzweifelten #EmpireAtAllCosts-Fanatiker in London und Washington bei ihren vergeblichen Versuchen, die Hegemonie angesichts einer wiedererstarkenden multipolaren Welt aufrechtzuerhalten, nicht einen fatalen Fehler begehen.