Sachs enthüllt: US-Interventionen und der „unendliche Krieg“ im Nahen Osten

In einem tiefgehenden und aufschlussreichen Interview sprechen der ehemalige US-Richter Andrew Napolitano und der renommierte Ökonom Jeffrey Sachs über die komplexen Hintergründe der US-Außenpolitik im Nahen Osten und darüber hinaus. Sachs beleuchtet die lange Geschichte verdeckter US-Interventionen, die häufig im Schatten von Israels geopolitischen Interessen stehen, sowie die verheerenden Konsequenzen für die betroffenen Regionen. Dabei wirft das Gespräch ein kritisches Licht auf Themen wie die geheime Operation Timber Sycamore, die US-Unterstützung für Regimewechsel und die Rolle der NATO in globalen Konflikten. Ein Gespräch, das die politische Realität hinter den Schlagzeilen entlarvt und die Verantwortung der USA für anhaltende Krisen und Instabilität aufzeigt.

Napolitano: Professor Sachs, herzlich willkommen, lieber Freund. Es ist immer ein Vergnügen, bei Ihnen zu sein.

Sachs: Danke.

Napolitano: Besonders, wenn Sie wieder in New York sind.

Sachs: Es ist schön, gelegentlich zu Hause zu sein.

Napolitano: Richtig, richtig, und genau da bin ich heute Morgen.

Napolitano: Können Sie uns etwas über die Hintergründe des Flächenbrandes in Syrien erzählen, beginnend mit dem, was Präsident Obama und Außenministerin Clinton vor etwa zehn Jahren beschlossen haben?

Sachs: Nun, ich denke, der Syrien-Konflikt und das Engagement der USA in diesem Konflikt reichen sogar bis vor 2011 zurück, als die USA ein aktives Programm zum Sturz der syrischen Regierung starteten. Das geht zurück bis 2001 oder sogar noch weiter. Und auch hier spielt Israel, was nicht überraschend ist, eine wichtige Rolle.

Das Problem ist nämlich, dass Israel mit seiner Regierung unter Netanyahu, der seit 1996 17 Jahre lang Ministerpräsident war, absolut gegen jeden Friedenskompromiss mit dem palästinensischen Volk ist, der einen Staat Palästina neben dem Staat Israel beinhalten würde. Und Netanyahus Theorie ist, dass wir alles haben können, was Israel ist. Wir können die ganze Region kontrollieren. Wir können die besetzten Gebiete haben. Aber es wird Widerstand geben. Und wir müssen bereit sein, Regierungen in unserer Region zu stürzen, die sich dem widersetzen, was wir tun. Und die Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten hat sich für diese Vision eines regionalen Umsturzes eingesetzt.

Nun wissen wir, dass nach dem 11. September eine Liste mit sieben Ländern erstellt wurde, die in fünf Jahren US-Krieg und verdeckten Operationen gestürzt werden sollten. Auf dieser Liste stand auch Syrien. Auf dieser Liste standen auch Libanon, Iran, Irak, Libyen, Sudan und Somalia. Also sieben Länder. Und Wesley Clark, der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber in Europa, wurde kurz nach dem 11. September im Pentagon darüber informiert, dass die Vereinigten Staaten innerhalb von fünf Jahren sieben Regierungen stürzen würden.

Er war völlig schockiert. Er hat diese Geschichte oft erzählt und darüber geschrieben. Tatsächlich war der Irak-Krieg 2003 der erste der sieben. Und es sollte schnell gehen, dann Syrien, dann Libanon, dann Iran und so weiter.

Warum eigentlich der Irak? Interessanterweise deshalb, weil der Kongress und die Clinton-Administration 1998 den „Iraq Liberation Act“ verabschiedeten, der den Sturz der irakischen Regierung zur amerikanischen Politik machte. Unglaublich, aber wahr. Und tatsächlich liegt es schwarz auf weiß vor uns und ist online verfügbar, das „Iraq Liberation Act“ von 1998.

Und jetzt kommt Syrien. Wir sind 2003 in den Irak einmarschiert und haben uns festgefahren. Es gab einen Aufstand, bei dem viele amerikanische Soldaten getötet wurden. Sie kamen also nicht so schnell zum nächsten Krieg in Syrien, um die syrische Regierung zu stürzen, wie sie dachten. 2011 war es an Obama, sich dem nächsten Land auf der Liste zu widmen. Und plötzlich, im Jahr 2011, begannen Obama und seine Außenministerin Hillary Clinton öffentlich zu sagen, es sei Zeit für den syrischen Staatschef Baschar al-Assad zu gehen. Das fand ich ganz außergewöhnlich.

Auch hier sagt Amerika: Nein, wir entscheiden, wer euer Land regiert, nicht ihr. Und tatsächlich wissen wir, dass Obama einen geheimen Präsidentenerlass unterzeichnet hat, der die CIA anweist, sich mit dem Königreich Saudi-Arabien und anderen regionalen Mächten zusammenzutun, um einen Aufstand zu bewaffnen und zu finanzieren, der die syrische Regierung stürzen soll.

Dies wird als Operation Timber Sycamore bezeichnet. Wie es für unsere Mainstream-Medien typisch ist, wurde darüber nicht berichtet. Die New York Times hat darüber, glaube ich, dreimal in 10 Jahren berichtet, als ich das letzte Mal ihre Archive durchsuchte.

Mit anderen Worten, Napolitano: Diese grundlegenden Fakten werden dem amerikanischen Volk regelmäßig vorenthalten, weil die CIA so arbeitet. Sie arbeitet im Geheimen und ohne Rechenschaftspflicht. Nun, dieser Krieg in Syrien dauert schon 13 Jahre. Und was in den letzten Tagen explodiert ist, ist wahrscheinlich nur ein weiterer Teil dieses Krieges, weil die Hisbollah vor einigen Wochen von Israel geschwächt wurde.

Der Iran ist in der Defensive. Russland ist in der Ukraine beschäftigt. Und so haben die Mächtigen in Washington, wahrscheinlich in diesem Fall in Istanbul, sicher in Jerusalem, entschieden, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um den Versuch zu starten, Assad zu stürzen. Es ist nur ein weiterer Teil eines andauernden Krieges, den die USA auf Geheiß Israels in der gesamten Region führen. Er ist schrecklich, absolut schrecklich. Seit zwei Jahrzehnten, seit dem Aufstand im Irak 2003, hat er die Vereinigten Staaten Billionen Dollar gekostet. Der Krieg geht weiter. Das Leiden geht weiter.

Der Krieg findet im Libanon statt. Er ist in Syrien aktiv. Er ist in Somalia aktiv. Er ist aktiv im Sudan. Er ist in Libyen aktiv. Mit anderen WortenNapolitano: Wir haben eine riesige Region destabilisiert. Natürlich geben wir nicht zu, dass die USA dabei eine Rolle spielen, aber so ist das Spiel.

Es ist interessant, dass sich Präsident Obama und Außenministerin Clinton für den Einsatz der CIA entschieden haben. Hätten sie das Militär eingesetzt, hätten sie das natürlich im Rahmen der War Powers Resolution öffentlich machen müssen. Und Obama hat das auch getan, als er den libyschen Staatschef Gaddafi schließlich töten, ja abschlachten wollte.

Napolitano: Halten Sie es für einen Zufall, dass Syrien innerhalb von 24 Stunden nach dem vorübergehenden Waffenstillstand zwischen der IDF und der Hisbollah wieder aufgeflammt ist? Vielleicht bin ich da ein bisschen dumm und naiv.

Sachs: Nein, das ist natürlich kein Zufall, und es ist auch kein Zufall, dass es Unruhen gibt. Vieles davon wird derzeit von den USA an der Peripherie Russlands geschürt. Das ist eine Art Abschiedsschuss der Biden-Administration. Es gibt Unruhen in Georgien. Es gibt Unruhen in Rumänien. Es gibt neue, geschürte Unruhen in Moldawien. Das sind Regionen an der Grenze zu Russland, in denen die USA aktiv verdeckte Operationen durchführen oder über Institutionen wie die National Endowment for Democracy aktiv sind, um Russland Probleme zu bereiten. Es ist also eine Art Abschiedsgeschenk von Biden, Sullivan, Blinken und dem Schattenstaat. Es ist Teil von Netanyahus umfassenderem Plan, den er bereits 1996 vorgestellt hat. Und er hat uns wenigstens den Gefallen getan, ihn öffentlich zu wiederholen. Aber die Amerikaner sind sich nicht wirklich bewusst, wie unser Land wiederholt von Israel für Ziele benutzt wurde, die nicht legitim, nicht legal und nicht zielführend sind.

Napolitano: Sicherlich stellt Syrien keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten dar, genauso wenig wie der Iran eine solche Bedrohung darstellt.

Sachs: Natürlich nicht. Das hatte nie etwas mit der nationalen Sicherheit der USA zu tun. Das sind Spielchen. Diese Leute denken, sie spielen das Brettspiel Risiko. Sie wollen ihre Steine auf dem Brett haben. Das ist Wahnsinn. Es ist extrem gefährlich.

Napolitano: Hängt die Sicherheit der USA wirklich davon ab, ob die NATO in der Ukraine ist oder nicht?

Sachs: Natürlich nicht. Aber das ist seit 1994, also seit 30 Jahren, ein Kernziel des amerikanischen Schattenstaates. Es ist eine schreckliche Idee. Sie wurde dem amerikanischen Volk nie von einem Präsidenten erklärt. Und die Risiken wurden sicher nie erklärt. Das ist das Problem unseres politischen Systems. Es ist geheimnisvoll. Kernfragen der nationalen Sicherheit,

also jene, die uns in tiefe Ungewissheit über die Möglichkeit eines Atomkrieges versetzen, werden dem amerikanischen Volk überhaupt nicht erklärt.

Napolitano: Bevor ich Ihnen einige Fragen über Premierminister Netanjahu und die wahren Gründe für seine Zustimmung zum vorübergehenden Waffenstillstand im Libanon stelle und bevor ich Sie frage, wie gefährlich die NATO für die Sicherheit der EU geworden ist, Professor Sachs, das wird Erinnerungen wecken.

Videoausschnitt aus einer Anhörung: Aber was genau passiert ist und warum sie das getan haben, was sie getan haben, das wissen wir immer noch nicht. Noch einmal, wir wurden in die Irre geführt, dass es angeblich Proteste gab und dann etwas, das daraus entstand, und daraus entstand ein Angriff. Und es war leicht zu erkennen, dass dem nicht so war. Und das hätte das amerikanische Volk innerhalb weniger Tage wissen können.

Hillary Clinton: Bei allem Respekt, Tatsache ist, dass wir vier tote Amerikaner zu beklagen haben. War es wegen einer Demonstration? Oder waren es Leute, die spazieren gingen, als die NATO entschied, ein paar Amerikaner zu töten? Welchen Unterschied macht das?

Napolitano: Sie hat versucht zu erklären, was damals in Bengasi passiert ist. Ich dachte nur, das würde bei Ihnen Erinnerungen wachrufen.

Sachs: Wissen Sie, ich habe kürzlich mit einem Staatsmann darüber gesprochen, dass die NATO gerufen wurde, um die libysche Regierung und Muammar al-Gaddafi zu zerstören, und über all die Lügen, die Hillary Clinton und andere darüber verbreitet haben. Und dieser Staatsmann, der sehr erfahren ist, sagte, er könne sich nicht wirklich erklären, warum. Er war ratlos. War es ein Groll gegen Nicolas Sarkozy? Ich denke, es könnte einfach daran gelegen haben, dass Libyen auf der Liste von Netanjahu stand.

Sonst nichts. Aber das sind keine Bedrohungen für die amerikanische Sicherheit. Das sind keine Gründe für NATO-Bombardierungen. Das sind keine Gründe, um Regierungen zu stürzen. Es ist alles mysteriös. Nur ist es nicht mysteriös. Es ist nur nicht sichtbar. Nichts wird ehrlich diskutiert. Und Hillary Clinton, die mit den Händen wedelt und einen Krieg rechtfertigt, funktioniert nicht, wenn wir auch nur ein bisschen rational darüber nachdenken.

Napolitano: Haben Sie sie (Clinton) bei einer Fakultätsversammlung an der Columbia University gesehen?

Sachs: Nein, habe ich nicht. Ich muss zugeben, dass ich viel unterwegs war. Deshalb habe ich sie in letzter Zeit bei keiner Fakultätsversammlung gesehen.

Napolitano: Professor Victoria Nuland. Schon gut, schon gut.

Sachs: Nein, ich habe gewartet.

Napolitano: Ich weiß, dass Sie nicht die Schule leiten. Die können sich glücklich schätzen, Sie zu haben.

Napolitano: Warum hat Netanyahu Ihrer Meinung nach der vorübergehenden Waffenruhe im Libanon zugestimmt?

Sachs: Nun, ich denke, sie haben die Mordrate in Gaza im Moment verdoppelt. Im Libanon wollen sie, dass sich die Israelis nach Norden zurückziehen, ohne dass auf sie geschossen wird. Es gibt also keine Nachteile für Israel. Sie wollen, dass eine Front geschlossen wird. Sie denken, dass sie vielleicht geschwächt sind, dass sie genug gelitten haben. Es ist natürlich ein sehr fragiler Waffenstillstand.

Es ist nicht wirklich ein Friedensabkommen. Und Israel hat sofort neue Fronten eröffnet. Es ist also keineswegs ein Schritt in Richtung Frieden.

Es ist ein Schritt zur Annexion der Westbank und des Gazastreifens. Aus der israelischen Regierung kommen derzeit die schlimmsten Äußerungen, die man sich vorstellen kann, über ethnische Säuberungen und die Unterdrückung der Palästinenser. Zuletzt hat Ben Gavir, ein verabscheuungswürdiger Extremist, gesagt, dass sie die von den Moscheen ausgerufenen Gebete verbieten werden, weil es den Israelis zu laut ist und so weiter.

Diese Art von Arroganz, Gesetzlosigkeit und Mordlust erklärt, warum Netanyahu vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt ist. Aber all diese Prahlerei kommt daher, dass diese Leute glauben, sie würden die Vereinigten Staaten und ihr Militär führen. Vielleicht tun sie das. Wir werden sehen, ob wir eine Regierung haben, die sagen kann, dass wir nationale Interessen haben und nicht die Interessen Israels.

Nachtrag:

Andrew Napolitano hat mehrere Bücher veröffentlicht und war elf Jahre lang Assistenzprofessor für Verfassungsrecht an der Seton Hall University School of Law in Newark. Zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften haben Artikel von ihm veröffentlicht, darunter The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, St. Louis Post-Dispatch, New York Sun, The Baltimore Sun, New London Day, Seton Hall Law Review, New Jersey Law Journal und Newark Star-Ledger.

Jeffrey Sachs ist ein US-amerikanischer Ökonom und ehemaliger Professor an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 Direktor des Earth Institute war. Von 2002 bis 2006 war er Sonderberater für die Millenniumsentwicklungsziele. Er ist Direktor des UN Sustainable Development Solutions Network an der Columbia University. Von 2001 bis 2018 war er Sonderberater der UN-Generalsekretäre Kofi Annan, Ban Ki-moon und Antonio Guterres. Von 2002 bis 2006 war er Direktor des UN-Projekts zu den Millenniums-Entwicklungszielen. Er ist Mitherausgeber des World Happiness Report. Sachs hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter die drei New York Times-Bestseller The End of Poverty, Common Wealth: Economics for a Crowded Planet und The Price of Civilization. Darüber hinaus war Sachs Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten Viktor Juschtschenko.