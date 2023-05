Sagen Sie es Ihren Kindern

Eine neue Studie aus Dänemark enthält die bisher beunruhigendsten Ergebnisse über den Zusammenhang zwischen Cannabis und Schizophrenie

Alex Berenson

Laut dänischen Forschern verursacht Cannabis bis zu einem von vier Fällen neu diagnostizierter Schizophrenie bei jungen Männern.

Nach ihrer Analyse ist Cannabis nun der bei weitem größte nicht genetische Risikofaktor für Schizophrenie, eine verheerende psychische Krankheit.

Die bekanntesten Symptome der Schizophrenie sind Paranoia und Halluzinationen, aber die Krankheit beeinträchtigt auch die Motivation und verringert sogar die allgemeine Intelligenz. Und Menschen mit Schizophrenie sind einem hohen Risiko ausgesetzt, Gewalt zu begehen.

Die neue Studie deutet darauf hin, dass in den Vereinigten Staaten, wo der Cannabiskonsum wesentlich höher ist als in Dänemark, bereits ein Anstieg der Schizophreniefälle zu verzeichnen sein könnte. Da die Vereinigten Staaten jedoch nicht einmal versuchen, neue Schizophrenie-Diagnosen zu zählen, ist es fast unmöglich, dies mit Sicherheit zu wissen.

Der Zusammenhang zwischen problematischem Cannabiskonsum und der Krankheit hat in den vergangenen 50 Jahren dramatisch zugenommen, so die Forscher. Im gleichen Zeitraum ist Cannabis viel stärker geworden, mit einem viel höheren THC-Gehalt – der Chemikalie, die für seine psychoaktive Wirkung verantwortlich ist.

Die Forscher konnten die Veränderungen nachverfolgen, weil das nationale dänische Gesundheitssystem es ihnen ermöglichte, alle neuen Diagnosen sowohl von Schizophrenie als auch von Cannabiskonsumstörung – oder Marihuanasucht – zu erfassen. Sie untersuchten, bei wie vielen Personen mit dieser Störung später eine Schizophrenie diagnostiziert wurde. Dann bereinigten sie andere Faktoren, von denen bekannt ist, dass sie Schizophrenie verursachen, wie z. B. eine familiäre Vorbelastung mit psychischen Erkrankungen.

Die Studie war umfangreich und umfasste die Gesundheitsdaten von fast 7 Millionen Menschen, d. h. der gesamten dänischen Bevölkerung zwischen 16 und 49 Jahren aus dem Jahr 2012.

(Wenn Sie diese rote Linie sehen, denken Sie an zerstörte Leben. Im Jahr 1972 waren kaum 2 Prozent der neuen Schizophreniefälle bei Männern auf starken Cannabiskonsum zurückzuführen. Im Jahr 2022 waren es etwa 20 Prozent.)

Sie fanden heraus, dass der Cannabiskonsum ein verblüffend starkes Signal für eine bevorstehende Schizophrenie-Diagnose war; bei Personen mit dieser Störung war das Risiko, später an Schizophrenie zu erkranken, 30-fach erhöht.

Ein Großteil dieses erhöhten Risikos konnte durch andere Faktoren erklärt werden, wie z. B. eine familiäre Vorbelastung mit psychischen Erkrankungen, die bei Menschen mit Cannabiskonsumstörungen ebenfalls höher ist. Aber selbst nach Bereinigung all dieser Faktoren stellten sie fest, dass Cannabisabhängigkeit mit einem 2,3-fachen Risiko für die Entwicklung einer Schizophrenie verbunden ist.

Am gefährlichsten war die Cannabisabhängigkeit für jüngere Männer. Bei Männern unter 20 Jahren war das Risiko, an Schizophrenie zu erkranken, fast viermal so hoch, wenn sie starke Konsumenten waren.

Insgesamt waren etwa 15 Prozent der im Jahr 2021 bei Männern diagnostizierten Schizophreniefälle auf eine Cannabisabhängigkeit zurückzuführen, so die Forscher. Bei jüngeren Männern war der Prozentsatz sogar noch höher.

Frauen hatten ebenfalls ein erhöhtes Risiko für neue Schizophrenie-Diagnosen nach starkem Cannabiskonsum, wenn auch ein geringeres. Der Unterschied könnte auf Unterschiede zwischen den Gehirnen von Frauen und Männern zurückzuführen sein oder darauf, dass Männer selbst innerhalb der Gruppe der Konsumenten, bei denen eine Abhängigkeit diagnostiziert wurde, mehr Cannabis konsumieren als Frauen.

Leider wird sich das Problem der durch Cannabis verursachten psychischen Erkrankungen wahrscheinlich eher verschlimmern als bessern, da immer mehr Menschen die Droge stark und gefährlich konsumieren.

In den 1970er-Jahren enthielten Standard-Cannabissorten in der Regel etwa 2 Prozent THC. Heute enthält Cannabiskraut in der Regel 20 Prozent THC, und nahezu reine, rauchbare THC-Extrakte, sogenanntes Wachs oder Shatter, sind weithin erhältlich. THC kann auch verdampft oder in Form von Esswaren eingenommen werden, eine Verwendungsmethode, die seine Potenz noch weiter erhöht.

Infolgedessen konsumieren Cannabiskonsumenten heute routinemäßig viel mehr THC als noch vor einer Generation – was zu intensiveren und länger anhaltenden Rauschzuständen und einem höheren Suchtrisiko führt.

Im Jahr 1990 wurde nur bei etwa einem von 1.000 Männern in Dänemark eine Cannabiskonsumstörung diagnostiziert. Heute liegt die Rate bei 1 von 40.

Der Trend ist ähnlich, aber noch schlimmer, in den Vereinigten Staaten, wo Cannabis jetzt in den meisten Staaten legal erhältlich ist und weithin als Medizin beworben wird.

In einer Umfrage aus dem Jahr 2021 gaben 11 Prozent der amerikanischen jungen Erwachsenen an, täglich Cannabis zu konsumieren, zehn Jahre zuvor waren es noch 6 Prozent. (Täglicher Konsum ist zwar nicht gleichbedeutend mit einer Cannabiskonsumstörung, aber es ist kein gutes Zeichen.)

Natürlich ist die explosionsartige Zunahme von Obdachlosigkeit, Unordnung und Gewalt in amerikanischen Städten – vor allem in den Städten an der Westküste, wo der Cannabiskonsum zuerst legalisiert wurde – reiner Zufall.

Es hat absolut nichts mit dem steigenden Cannabiskonsum und dem damit verbundenen Risiko von Gewalt, die auf eine Psychose folgt, zu tun.

Die schwierige Kindheit eines jungen Mannes, dessen Cannabis-induzierte Psychose dazu führte, dass er seine eigene Großmutter tötete. Quelle

Hier gibt es nichts zu sehen, Leute. Überhaupt nichts.

Man muss schon high sein, um ein Muster zu erkennen.