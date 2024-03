Sam Altman: Künstliche Intelligenz, die Bilderberg-Gruppe und Worldcoin

Der CEO von OpenAI, Sam Altman, sagte kürzlich vor einem Unterausschuss des US-Senats für Justizfragen über den jüngsten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) und ihr Potenzial für Störungen in zahlreichen Branchen aus.

Nicht nur ChatGPT von OpenAI erfährt einen Popularitätsschub, auch KI-generierte Kunst und sogar KI-generierte Fotografie, die Preise gewinnen, machen deutlich, dass das Zeitalter der KI-Disruption begonnen hat. Der so genannte „Pater der KI“ hat kürzlich bei Google gekündigt, weil er offen über die Gefahren sprechen wollte, die von KI-generierten Fälschungen ausgehen.

In seinen vorbereiteten Erklärungen sagte Altman den Senatoren, dass „die Regulierung der KI unerlässlich ist“. Altman forderte auch, was er als „angemessene Sicherheitsanforderungen, einschließlich interner und externer Tests vor der Freigabe“ bezeichnete. Er sprach sich auch für die Lizenzierung und Registrierung bestimmter KI-Systeme aus.

Altman hielt sich mit der Forderung nach einer vollständigen staatlichen Regulierung zurück und erklärte stattdessen, dass Governance-Systeme „flexibel genug sein müssen, um sich an neue technologische Entwicklungen anzupassen“, während sie „Anreize für die Sicherheit schaffen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Menschen in der Lage sind, die Vorteile der Technologie zu nutzen.“

„Fortune“ schreibt, dass „Altmans Eintreten für einige Regeln nicht überraschend ist. Technologieunternehmen wissen, dass eine Regulierung wahrscheinlich kommen wird, und sie versuchen ihr Bestes, um sie zu ihrem Vorteil zu gestalten“.

Das Argument ist, dass Altman und andere CEOs von KI-Firmen entscheiden könnten, dass die Lizenzierung ihnen erlaubt, den Code ihrer proprietären Modelle zu schützen. Außerdem könnten die großen KI-Firmen den Aufstieg von Open-Source-KI-Modellen fürchten und daher Lizenzierungssysteme fordern, die den Entwicklern von Open-Source-Software zusätzliche Lasten aufbürden.

„Fortune“ fährt fort:

„Eine der größten Wettbewerbsbedrohungen für diese Unternehmen ist die Open-Source-KI-Software. In diesem sich schnell entwickelnden Bereich ist niemand schneller als die Open-Source-Gemeinschaft. Sie hat sich als bemerkenswert innovativ und agil erwiesen, wenn es darum geht, die Leistung und die Fähigkeiten der proprietären Modelle zu erreichen, und zwar mit KI-Modellen, die viel kleiner, einfacher und kostengünstiger zu trainieren sind und die kostenlos heruntergeladen werden können.“

Unabhängig von den Gründen hat sich Altman dem wachsenden Chor der KI-Befürworter angeschlossen, die eine Regulierung oder Lizenzierung der KI fordern. Die Bedenken des CEO haben auch dazu geführt, dass Politiker und Entscheidungsträger vor den Gefahren einer fehlenden Regulierung der Technologie gewarnt haben. „CNBC“ berichtete, dass Senator Josh Hawley während der Senatsanhörung zu KI die aufkommende Technologie mit der Erfindung der Druckerpresse und der Atombombe verglich. Hawley erklärte, dass dies die Menschheit in zwei mögliche Zukünfte führen könnte: eine, in der die KI die Menschheit erhebt, oder eine mit einem „großen technologischen Durchbruch“, aber „schweren, schrecklichen“ Konsequenzen.

Die Bilderberg-Gruppe in Portugal

Nur wenige Tage, nachdem er vor dem US-Senat ausgesagt hatte, nahm Sam Altman an dem geheimen Treffen der Bilderberg-Gruppe in Lissabon, Portugal, teil. In den Wochen und Tagen vor dem Treffen gab es keinen einzigen Bericht in der Mainstream-Unternehmenspresse, und nur eine Handvoll unabhängiger Journalisten berichtete über das Treffen, darunter Dan Dicks von „Press for Truth“.

Altman wurde von anderen Befürwortern und CEOs der künstlichen Intelligenz begleitet, darunter Satya Nadella von „Microsoft“, Demis Hassabis von „Deepmind“ und der ehemalige Google-CEO und derzeitige Vorsitzende der Bilderberg-Gruppe Eric Schmidt.

Wie „The Last American Vagabond“ im Februar 2021 berichtete, beauftragte die Biden-Administration Schmidt mit der Leitung der Nationalen Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz (NSCAI), auch bekannt als KI-Kommission. Einem Bericht von „Politico“ vom Dezember 2022 zufolge finanzierte Schmidt die Gehälter von mehr als zwei Dutzend Mitarbeitern in der Biden-Regierung. Mindestens seit März 2022 hat „Politico“ beschrieben, wie Schmidts Fingerabdrücke überall in der Biden-Administration zu finden sind. Schmidts Rolle als ehemaliger CEO von Google, als Mitglied der Bilderberg-Gruppe, seine Rolle in der Biden-Administration und seine Beziehung zum ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger sind mehr als genug Gründe, um über die Richtung, in die sich die KI-Gespräche bewegen, besorgt zu sein.

Tatsächlich war Kissinger, ein langjähriger Berater von US-Präsidenten, auch bei der Bilderberg-Gruppe anwesend. Kissinger hat seit der Gründung der Bilderberg-Gruppe im Jahr 1957 immer wieder an den Treffen teilgenommen. Kissinger sagte, dass sein Interesse an der künstlichen Intelligenz geweckt wurde, nachdem Schmidt ihn überredet hatte, während der Bilderberg-Konferenz im Jahr 2016 einen Vortrag zu diesem Thema zu besuchen. Die beiden Männer haben auch gemeinsam ein Buch mit dem Titel „The Age of AI: And Our Human Future“ (2021) verfasst.

Zu Sam Altman und anderen KI-CEOs gesellten sich auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, Pfizer-Chef Albert Bourla und BP-Chef Bernard Looney,

Børge Brende, der Präsident des Weltwirtschaftsforums, und Peter Thiel, Mitbegründer von „PayPal“ und „Palantir“. Thiel ist in den letzten Tagen wegen seiner Beziehung zu Jeffrey Epstein unter Beschuss geraten.

Aufgrund der mangelnden Transparenz im Zusammenhang mit der Bilderberg-Gruppe wurden Einzelheiten über Altmans Beteiligung an dem Treffen nicht veröffentlicht. Basierend auf der Geschichte der Bilderberg-Gruppe, die wichtige Weltereignisse mitgestaltet und wahrscheinlich sogar die Zustimmung zu zukünftigen politischen Führern erteilt hat, kann man jedoch vermuten, dass Altmans Teilnahme ein gutes Zeichen für seine Karriere und den weiteren Aufstieg von „OpenAI“ sein wird.

Während Sam Altmans Teilnahme am Bilderberg-Treffen in Portugal etwas mit seiner Rolle bei „OpenAI“ zu tun haben könnte, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sein neuestes Tech-Projekt ein noch relevanterer Grund für sein Erscheinen ist.

Worldcoin

Sam Altman und sein Technokraten-Kollege Elon Musk haben in der Vergangenheit bei „OpenAI“ zusammengearbeitet und vor den potenziellen Gefahren gewarnt, die mit dem rasanten Anstieg der Nutzung dieser Technologie verbunden sind. Trotz der Warnungen finanzieren beide Männer weiterhin Projekte, die das Potenzial haben, zum Aufstieg des technokratischen Staates beizutragen, wobei die KI biometrische digitale Identitäten, digitale Währungen und das Internet der Dinge/Körper antreibt.

Einen Tag bevor Altman vor dem Kongress aussagte, berichtete die „Financial Times“, dass Altman „kurz davor war, eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen Dollar für seinen Plan zu sichern, die Iris-Scan-Technologie zu nutzen, um eine sichere globale Kryptowährung namens Worldcoin zu schaffen“. Die Times berichtete, dass drei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, behaupteten, das Team hinter Worldcoin befinde sich in „fortgeschrittenen Gesprächen“, um die Mittel in den „nächsten Wochen“ aufzubringen.

Die Quelle sagte der Times, dass die Finanzierung von bestehenden und neuen Investoren stammt. Zu den Investoren des Projekts gehören laut früheren Berichten der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried und der Internetunternehmer Reid Hoffman.

Altman hat das Projekt als eine Möglichkeit beworben, sich auf den Umbruch vorzubereiten, den die künstliche Intelligenz voraussichtlich in einer Reihe von Branchen verursachen wird. Die Führungskräfte von Worldcoin haben erklärt, dass sich ihre Arbeit auf die Unterscheidung zwischen Menschen und Bots konzentriert, indem sie eine eindeutige ID bereitstellen und ein universelles Grundeinkommen bieten, um durch KI verursachte Arbeitsplatzverluste auszugleichen.

Altman und sein Team bezeichnen Worldcoin als eine „integrative“ globale Kryptowährung, die jedem zur Verfügung stehen wird, der seine „einzigartige Persönlichkeit“ mit dem „Orb“ – einem Gerät, das das einzigartige Muster der Iris einer Person scannt – verifiziert.

„Der Orb prüft, ob eine Person real und einzigartig ist oder ob sie sich nicht bereits für Worldcoin angemeldet hat. Dies geschieht durch die Erfassung und Verarbeitung von Bildern einer Person und ihres einzigartigen Irismusters“, erklärt Worldcoin auf seiner Website.

Sobald sich ein Benutzer einem biometrischen Iris-Scan unterzieht, wird ihm eine „World ID“ zugewiesen, die es ihm ermöglicht, bei der Einführung des Tokens 25 kostenlose Worldcoin-Token zu erhalten. Das Unternehmen behauptet, dass die Iris-Scans gelöscht werden, sobald die einzigartige Identität erstellt ist.

Während das Projekt als eine Methode angepriesen wird, um die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz abzumildern, ist klar, dass ein solches Projekt auch die Forderungen nach einer digitalen Identität unter Verwendung biometrischer Daten nachahmt, die von den Vereinten Nationen, dem Weltwirtschaftsforum und einer wachsenden Zahl von internationalen Regierungen vorgeschlagen werden. Vielleicht glauben Altman und seine Mitstreiter, dass die Technologie in ihren Händen für das Gute eingesetzt wird, aber die Beziehungen zur Bilderberg-Gruppe, zum Silicon Valley und zu Elon Musk sind zumindest ein Grund zur Sorge und zum Nachdenken.

So oder so scheint es, dass eine Welt, die auf digitalen Identitäten und digitalen Währungen basiert, tatsächlich schnell näher rückt. Werden es Identitäten sein, die von Regierungen und Unternehmen kontrolliert werden? Oder werden quelloffene, dezentralisierte und verteilte Versionen von Technologien wie KI die Oberhand gewinnen?