Warum Wikileaks wichtig ist

Von Lee Fang

Die weniger bekannten Wikileaks-Scoops, von honduranischen Drogenkartellen bis zu Hillary Clintons privatem Eingeständnis, dass amerikanische Verbündete eine Brutstätte für die Unterstützung von Al-Qaida und ISIS sind.

Julian Assange von WikiLeaks hält eine Ausgabe der Zeitung The Guardian in der Hand, nachdem er 90.000 geheime US-Militärdokumente veröffentlicht hat. (Peter Macdiarmid/Getty Images)

Wikileaks-Gründer Julian Assange steht derzeit vor einem letzten Versuch, seine Auslieferung aus Großbritannien an die USA anzufechten. Sollte er scheitern, droht ihm eine Anklage nach dem Espionage Act, die dazu führen könnte, dass er den Rest seines Lebens in einem Bundesgefängnis verbringt.

Der Fall ist ein Brennpunkt für die Zukunft des Journalismus. Pressefreiheitsgruppen auf der ganzen Welt argumentieren, dass eine Auslieferung Assanges und eine erfolgreiche Anklage wegen Spionage einen gefährlichen Präzedenzfall für die Regierung schaffen würde, um zukünftige Berichterstattung zu unterdrücken.

Ich teile diese Bedenken rundum. Wenn Sie diesen Substack lesen, wissen Sie, dass ich oft Insiderinformationen über Regierungen, Unternehmen und Politiker veröffentliche, die Licht auf die Mächtigen werfen. Was uns von autoritären Staaten unterscheidet, ist unsere Fähigkeit, die Entscheidungen unserer Regierung zu hinterfragen, auch wenn sie als geheim oder vertraulich eingestuft werden. Und das ist ohne den Schutz von Journalisten und das Recht auf Veröffentlichung nicht möglich.

Jede große Publikation ist in Gefahr. Die New York Times kann auf eine lange Geschichte der Veröffentlichung von Verschlusssachen zurückblicken, die bis zu den Pentagon Papers von 1971 zurückreicht, in denen die wahre Geschichte des Vietnamkriegs aufgezeigt wurde. In jüngster Zeit berichteten die Washington Post und andere Medien über die undichten Stellen bei Discord, aus denen hervorging, dass Pentagon-Beamte vermutet hatten, dass die ukrainische Gegenoffensive gegen Russland keine nennenswerten Gebietsgewinne erzielen würde, und viele andere Enthüllungen.

Assange wird zwar beschuldigt, seinen Quellen technische Hilfe geleistet zu haben, aber ähnliche Methoden sind relativ üblich. Reporter helfen routinemäßig Quellen und Whistleblowern. Auf dieser Seite der Times wird detailliert beschrieben, wie man der Zeitung Tipps geben kann, ohne entdeckt zu werden.

Sogar Stimmen innerhalb des US-Justizministeriums haben eingeräumt, dass der Fall Assange auf dem „New York Times Problem“ beruht. Im Jahr 2013 stellten Beamte des Justizministeriums fest, dass die juristische Theorie, die zur Verfolgung von Assange herangezogen wurde, fast genauso auf die meisten großen Zeitungen zutreffen würde, die in der Vergangenheit über Regierungsgeheimnisse berichtet haben, wie die vielen Zeitungen, die über Edward Snowdens Enthüllungen über die unbefugte Massenüberwachung von Amerikanern durch die NSA berichteten.

Assange ist zweifelsohne eine unorthodoxe Figur. Ich war nicht einverstanden mit seiner Entscheidung, Daten zu veröffentlichen, die oft sensible persönliche Informationen enthielten. Manchmal schien Wikileaks zu bereit zu sein, Dokumente zu veröffentlichen, bevor sie sorgfältig auf ihren Nachrichtenwert geprüft wurden. Aber sein Beitrag zum öffentlichen Interesse ist absolut unbestreitbar. Wikileaks hat einen unverzichtbaren Einblick in die Funktionsweise der Welt gegeben, der in der heutigen Zeit seinesgleichen sucht.

Die meisten großen Nachrichten über Assange in den vergangenen Tagen berichten über seine größten Veröffentlichungen, darunter 2007 das Bildmaterial eines US-Militärhubschraubers, der in Bagdad 12 Menschen, darunter zwei Reuters-Journalisten, abschießt. Aber das kratzt kaum an der Oberfläche.

Ich habe Wikileaks-Dokumente im Laufe der Jahre für mindestens fünfzehn verschiedene Nachrichtenartikel und Untersuchungen verwendet. Bei der Durchsicht meiner alten Berichte, in denen Wikileaks zitiert wurde, bin ich auf viele weniger bekannte Enthüllungen gestoßen, die es wert sind, wieder aufgegriffen zu werden.

Nehmen wir die Beziehungen der USA zu Saudi-Arabien, einem Verbündeten, den amerikanische Politiker als entscheidend für die Interessen der USA im Kampf gegen den Terrorismus bezeichnen. Während ihrer Amtszeit lobte Außenministerin Hillary Clinton die Saudis und dankte ihnen als Verfechter im Kampf gegen „Terroristen, die vorwiegend in Afghanistan und Pakistan einen sicheren Zufluchtsort und Zugang zu Finanzmitteln suchen“. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die USA zahlreiche Waffengeschäfte mit dem Königreich Saudi-Arabien abgeschlossen und Initiativen unter saudischer Führung im gesamten Nahen Osten unterstützt.

Doch hinter verschlossenen Türen gab es eine andere Sichtweise. Im Jahr 2010 zeigten die von Wikileaks veröffentlichten diplomatischen Dokumente ein von Clinton unterzeichnetes Memo, in dem es hieß: „Saudi-Arabien bleibt eine wichtige finanzielle Basis für al-Qaida, die Taliban und LeT“, eine Anspielung auf Lashkar-e-Taiba, die in Pakistan ansässige islamistische Terrorgruppe. „Spender in Saudi-Arabien sind die wichtigste Finanzierungsquelle für sunnitische Terrorgruppen weltweit“, schrieb sie laut dem Telegramm. Diese freimütige Feststellung steht in scharfem Kontrast zu Clintons öffentlichen Äußerungen über das saudische Königreich.

Während des Höhepunkts der Macht des Islamischen Staates, als die sunnitische Terrorgruppe bedeutende Gebiete im Irak und in Syrien eroberte und begann, Angriffe auf westliche Ziele zu verüben, enthüllte Clinton privat, dass die Verbündeten der USA die Kämpfer unterstützten. Im Jahr 2014 schrieb Clinton an einen vertrauenswürdigen politischen Berater über ihre Besorgnis, dass Katar und Saudi-Arabien ISIS und „andere radikale sunnitische Gruppen heimlich finanziell und logistisch unterstützen“, wie aus einer 2016 von Wikileaks veröffentlichten E-Mail der Demokraten hervorgeht.

Die Kabel bieten einen faszinierenden Einblick in die US-Außenpolitik für andere Regionen, die noch immer von Instabilität und Konflikten geplagt sind.

Wikileaks zeigt unter anderem ein komplizierteres Bild der Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland, als es in den meisten westlichen Medien dargestellt wird. Hochrangige Diplomaten hatten lange davor gewarnt, dass das Engagement der USA in der Ukraine, insbesondere der Vorstoß, das Land in das NATO-Bündnis aufzunehmen, die russische Sicherheit gefährden und einen Konflikt provozieren würde.

Aus den von Wikileaks veröffentlichten diplomatischen Depeschen geht hervor, dass französische und deutsche Beamte wiederholt davor gewarnt haben, dass solche Maßnahmen zu einem Krieg führen könnten, und viele rieten zur Vorsicht. Auch die amerikanischen Spitzendiplomaten waren sich der Gefahr bewusst. Im Jahr 2008 warnte der damalige US-Botschafter in Russland, William J. Burns, der heute Präsident Bidens CIA-Chef ist, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow eine Einkreisung durch den Westen befürchtete und den Beitritt der Ukraine zur NATO als „potenzielle militärische Bedrohung“ betrachtete. In dem Memo wurden verschiedene Gründe für Lawrows Besorgnis aufgeführt, darunter russische militärisch-industrielle Anlagen in der Ukraine. Burns bezeichnete die Bedrohung als ernst und nannte sie eine „rote Linie“.

„Während der russische Widerstand gegen die erste Runde der NATO-Erweiterung Mitte der 1990er-Jahre stark war, fühlt sich Russland jetzt in der Lage, energischer auf das zu reagieren, was es als Handlungen wahrnimmt, die seinen nationalen Interessen zuwiderlaufen“, schrieb Burns über die Ukraine.

Die diplomatischen Depeschen von Wikileaks über Honduras zeigen einen weiteren faszinierenden Kontrast zwischen den angeblichen US-Interessen und den privaten Anliegen, die die öffentliche Darstellung untergraben. Das kleine mittelamerikanische Land unterhält enge Beziehungen zur amerikanischen Regierung, und die konservative Nationale Partei von Honduras und ihre Führung wurden von Präsident Barack Obama und Präsident Donald Trump als regionaler Partner gelobt.

Doch hinter der öffentlichen Umarmung honduranischer Politiker, insbesondere der Mitte-Rechts-Nationalpartei, wissen die amerikanischen Entscheidungsträger seit Langem von den Verbindungen zum Kartell. Wikileaks enthüllte, dass das Außenministerium sehr wohl wusste, dass Miguel Facusse – ein mächtiger honduranischer Tycoon, der bei dem Staatsstreich von 2009 half, eine Regierung der Nationalen Partei zu installieren – einem Privatflugzeug mit 1.000 Kilogramm Kokain an Bord erlaubte, auf einer seiner privaten Landebahnen zu landen.

Die von Wikileaks enthüllten Hinweise auf das Ausmaß der narkopolitischen Macht in Honduras sind inzwischen hinlänglich bekannt. Im Jahr 2022 wurde der ehemalige Präsident der Nationalen Partei, Juan Orlando Hernandez, von den US-Strafverfolgungsbehörden festgenommen und steht nun in New York wegen seiner weitreichenden Verbindungen zu Kartellen vor Gericht. Während er behauptete, gegen kriminelle Banden und Migranten vorzugehen, nutzte Hernandez angeblich die Hilfe des amerikanischen Militärs, um sein eigenes Drogenhandelsnetz auszubauen, das eng mit mexikanischen Kartellen zusammenarbeitete.

Andere diplomatische Kabel zeigen, wie sehr das Außenministerium oft als verlängerter Arm multinationaler Konzerninteressen agiert. Die Akten zeigen die langwierigen Bemühungen amerikanischer Diplomaten, lukrative Öl- und Gasbohrrechte für große Ölkonzerne zu sichern. Die Kabel beschreiben unter anderem die Bemühungen der USA, Indonesien unter Druck zu setzen, um günstigere Bedingungen für die von ExxonMobil angestrebte Gaskonzession im Südchinesischen Meer zu erhalten. Aus anderen Depeschen geht hervor, dass US-Diplomaten Lockheed Martin bei Waffenverkäufen an korrupte afrikanische Staaten unterstützten.

Wikileaks hat viele Dokumente veröffentlicht, die weit über die diplomatischen Kabel und E-Mails der Demokraten hinausgehen. Die von Wikileaks veröffentlichten Dokumente über den Krieg in Afghanistan zeigen, dass die Zahl der zivilen Opfer und die Militanz der Taliban weit über das hinausgehen, was das Pentagon zuvor zugegeben hatte.

2015 veröffentlichte Wikileaks einen Cache mit gestohlenen E-Mails einer italienischen Spionagefirma namens „Hacking Team“. Das Unternehmen verkaufte Werkzeuge, mit denen man aus der Ferne die Kontrolle über Mobiltelefone von Zielpersonen übernehmen konnte, um auf private Anrufdaten zuzugreifen und Tastatureingaben zu protokollieren. Die Dateien enthüllten weitreichende Geschäftsbeziehungen in die ganze Welt, darunter zu Kunden von Polizei und Geheimdiensten in Katar, Weißrussland, Bangladesch, Kolumbien und Aserbaidschan.

Bei der Durchsicht der Akten fiel mir eine merkwürdige Vereinbarung mit einer in Baltimore ansässigen Firma namens CyberPoint auf, die eine spezielle Lizenz für den Verkauf von Cybersicherheitssoftware an die Vereinigten Arabischen Emirate besaß. Warum sollte eine Cybersicherheitsfirma beim Verkauf von Hackersoftware helfen? Jahre später stellte sich heraus, dass Mitarbeiter von CyberPoint zu einer anderen Firma gewechselt waren, um die VAE mit speziellen Spionagetools zu unterstützen, die Journalisten, Aktivisten und ausländische Oppositionelle ins Visier nahmen. Im Jahr 2021 erhob das Justizministerium Anklage gegen die ehemaligen Mitarbeiter von CyberPoint wegen Computerbetrugs und Verstößen gegen Ausfuhrgenehmigungsgesetze.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die USA Assange als Staatsfeind betrachten. Er hat die Geheimnisse und die Heuchelei amerikanischer Entscheidungsträger auf höchster Ebene enthüllt und mindestens einen Mord begangen.

Der Versuch, Assange auszuschalten, hat fragwürdige Züge angenommen. Der Journalist Michael Isikoff deckte auf, dass der US-Geheimdienst ein Attentat auf Assange plante, als dieser in der ecuadorianischen Botschaft in London Asyl suchte. Die Gespräche gingen nicht sehr weit, aber hochrangige Beamte prüften die Rechtmäßigkeit eines solchen Vorgehens.

Wie umfassend sind die Bemühungen des US-Sicherheitsstaates, Wikileaks und seinen Gründer zum Schweigen zu bringen? Einige der Bemühungen mögen der öffentlichen Wahrnehmung entgangen sein. Ich habe gestern Abend versucht, die Einleitung zu diesem Artikel in ChatGPT zu bearbeiten. Hier ist die Antwort, die ich erhalten habe:

Stella Assange, seine Ehefrau, leitet die Bemühungen, seine Auslieferung zu verhindern. Es lohnt sich, ihren Twitter/X-Account zu verfolgen, um die neuesten Informationen über den Stand seiner Inhaftierung zu erhalten.