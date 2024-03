„Unglaublicher Akt der wissenschaftlichen Zensur“: Zeitschrift zieht von Experten begutachtete Studie zurück, die den Impfstoff COVID-19 kritisiert

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Die Zeitschrift Cureus hat am Montag die erste von Experten begutachtete Arbeit zurückgezogen, die eine umfassende Analyse der Studiendaten zum COVID-19 mRNA-Impfstoff und der Verletzungen nach der Injektion enthielt. Die Autoren des Artikels forderten außerdem ein weltweites Moratorium für die Impfstoffe.

Dr. Peter McCullough, einer der Autoren der Studie, nannte die Rücknahme der Studie einen „verblüffenden Akt der wissenschaftlichen Zensur“. Er sagte gegenüber The Defender:

„Die Zeitschrift und ihre Redakteure hatten das Recht, die Arbeit zu jedem Zeitpunkt des Überprüfungsprozesses abzulehnen. Nach der Veröffentlichung ist es ein Verstoß gegen die Richtlinien des Committee on Publication Ethics (COPE), eine Arbeit ohne angemessene Begründung zurückzuziehen.“

In dem im letzten Monat veröffentlichten Papier werden die potenziellen schwerwiegenden Schäden der Impfstoffe für den Menschen, die Probleme bei der Kontrolle und Verarbeitung der Impfstoffe, die Mechanismen hinter den unerwünschten Ereignissen, die immunologischen Gründe für die Unwirksamkeit der Impfstoffe und die Mortalitätsdaten aus den Zulassungsversuchen beschrieben.

Die Autoren kamen zu dem Schluss:

„Die Genehmigung der Bundesbehörde für die COVID-19 mRNA-Injektionspräparate auf einer flächendeckenden Basis für die gesamte Bevölkerung beruhte nicht auf einer ehrlichen Bewertung aller relevanten Zulassungsdaten und einer angemessenen Abwägung von Risiken und Nutzen.“

Sie forderten außerdem, dass die Impfstoffe unverzüglich aus dem Impfplan der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für Kinder gestrichen und die Auffrischungsimpfungen ausgesetzt werden.

Der Artikel wurde in dem Monat, in dem er veröffentlicht wurde, mehr als 350.000 Mal gelesen. Ein durchschnittlicher Cureus-Artikel wird in einem ganzen Jahr nur etwa 2.700 Mal gelesen.

McCullough sagte, dass Tim Kersjes, Mitarbeiter für Forschungsintegrität bei Springer Nature, dem Herausgeber von Cureus, die Autoren letzte Woche darüber informierte, dass die Zeitschrift die Arbeit zurückziehen würde. Kersjes wies auf acht Punkte hin, die McCullough zufolge von den Autoren zuvor in einem ausführlichen Peer-Review-Verfahren behandelt worden waren.

McCullough sagte dem Defender:

„Ich habe den Verdacht, dass Kersjes und Springer Nature vom mächtigen bio-pharmazeutischen Komplex aus koordinierten Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens, Impfstoffherstellern und Aufsichtsbehörden unter Druck gesetzt wurden, unsere Veröffentlichung zu zensieren, um zu verhindern, dass kritische Informationen zur Impfstoffsicherheit an die medizinische Gemeinschaft gelangen. „Wir haben den Widerruf abgelehnt, sind in vollem Umfang in Berufung gegangen und werden dieses unethische Vorgehen allen zuständigen Behörden melden, während wir an anderer Stelle weiter publizieren.“

M. Nathaniel Mead, der Hauptautor des Artikels, sagte gegenüber The Defender, er habe von Anfang an befürchtet, dass die Zeitschrift unter Druck gesetzt werden würde, den Artikel zurückzuziehen.

„Als ich am 24. Januar auf den Veröffentlichungsknopf von Cureus drückte, wusste ich, dass wir es mit einer tickenden Zeitbombe zu tun hatten“, so Mead.

„Indem wir solide Beweise anführten und aufzeigten, wie die von der Industrie geförderten Studien die Öffentlichkeit in die Irre führten, war unsere auf Beweisen beruhende Arbeit eine umfassende Anklage gegen das COVID-19-Impfstoffunternehmen.“

„Raubtierhafte Rückzüge“ profitieren von Big Pharma

Dr. John Adler von der Stanford University und Dr. Alexander Muacevic von der Universität München gründeten Cureus im Jahr 2009 als webbasierte, von Experten begutachtete und frei zugängliche allgemeinmedizinische Fachzeitschrift mit niedrigen Kosten für die Veröffentlichung.

Der Wissenschaftsverlagsriese Springer Nature kaufte Cureus im Dezember 2022.

Springer Nature ist ein Verlagskonglomerat, das 2015 durch den Zusammenschluss von Nature Publishing Group, Palgrave Macmillian, Macmillan Education und Springer Science+Business Media gegründet wurde.

Der Verlag erwirtschaftete 2022 1,8 Milliarden Euro und verzeichnet seit 2020 ein kontinuierliches jährliches Wachstum.

Springer Nature verfügt über eine verlagsinterne Research Integrity Group, die sicherstellt, dass die wissenschaftlichen Inhalte des Unternehmens „rigoros bewertet“ werden. Wenn Probleme auftreten, die den Einsatz von Experten für Forschungsintegrität“ erfordern, schaltet sich das von Kersjes geleitete Resolutions Team ein.

Kersjes teilte den Autoren am 16. Februar mit, dass die Redakteure der Zeitschrift beabsichtigten, den Artikel zurückzuziehen, und wies darauf hin, dass die Zeitschrift „kürzlich auf mehrere Bedenken hinsichtlich der Gültigkeit der Arbeit aufmerksam gemacht wurde“.

Laut dem E-Mail-Text, der von Steve Kirsch, einem weiteren Mitautor der Arbeit, auf Substack veröffentlicht wurde, können diese Bedenken „unserer Ansicht nach nicht durch eine Korrektur ausgeräumt werden“.

Kersjes teilte den Autoren mit, sie hätten die Möglichkeit, dem Widerruf zuzustimmen oder ihn abzulehnen, was auf der Website vermerkt werden würde.

Sie stimmten nicht zu. „Wir lehnen diese rechthaberische, nachträgliche, willkürliche und willkürliche Entscheidung von Kersjes und seinen Springer-Vorgesetzten energisch ab“, schrieben sie.

In dem Schreiben von Kersjes wurden Bedenken hinsichtlich der Behauptungen der Autoren zu den Daten zur Gesamtmortalität, zu den Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), zur Zahl der durch die Impfung verursachten Todesfälle im Vergleich zu den geretteten Leben, zur möglichen Kontamination des Impfstoffs, zu ihrer Behauptung, dass die Impfstoffe nicht ordnungsgemäß auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit geprüft wurden, sowie zu der „unrichtigen“ Behauptung, dass die Spike-Proteine im Körper verbleiben und unerwünschte Wirkungen hervorrufen können und dass es sich bei den Impfstoffen um Gentherapieprodukte handelt, geäußert.

In ihrer Gegendarstellung gingen die Autoren auf jeden einzelnen Kritikpunkt ein, erläuterten ihre Argumente und führten Belegstellen an. Sie wiesen darauf hin, dass die acht Gutachter des Artikels und die Redakteure der Zeitschrift ihre Antworten für zufriedenstellend befunden hatten.

Einige Tage nach der Erstveröffentlichung erklärte Adler, der Chefredakteur von Cureus, gegenüber der branchenfreundlichen Website Retraction Watch: „Unsere redaktionelle Reaktion bestand in zusätzlicher Wachsamkeit während des Peer-Review-Prozesses mit acht verschiedenen Gutachtern, die über Veröffentlichung oder Nichtveröffentlichung entschieden, darunter einige mit fundierten Statistikkenntnissen. Daher wurde ein glaubwürdiges Peer-Review-Verfahren angewandt, und die Chips fielen, wo sie wollten.

Adler sagte auch, dass die Zeitschrift eine Neubewertung vornehmen würde, wenn „fatale Fehler“ festgestellt würden. „Der Entscheidungsprozess von Cureus steht in krassem Gegensatz zu der scheinbar redaktionellen Entscheidung von Elsevier, den Artikel einfach mit ad hominem Bedenken zu zensieren“.

Ein Sprecher von Cureus erklärte jedoch heute gegenüber The Defender: „Nach der Veröffentlichung wurden Bedenken hinsichtlich einer Reihe von Behauptungen in dem Artikel geäußert, und eine Untersuchung von Cureus und dem Research Integrity Team von Springer Nature ergab mehrere Probleme mit dem Artikel, die einen Rückzug rechtfertigten.“

Der Sprecher fügte hinzu: „Es ist wünschenswert, dass solche Probleme während des Peer-Reviews erkannt werden, aber leider ist das nicht immer der Fall. Deshalb ist es wichtig, dass, wie in diesem Fall, wenn Probleme nach der Veröffentlichung auftauchen, diese schnell behandelt werden, damit die Integrität der wissenschaftlichen Aufzeichnungen gewahrt bleibt.“

Die Autoren behaupten in ihrer Gegendarstellung, dass die meisten Bedenken „entweder direkt oder indirekt von den zahlreichen Kommentaren der bekannten Social-Media-Trolle der Impfstoffindustrie, Jonathan Laxton und Matthew Dopler, übernommen zu sein scheinen“, die den Artikel auf der Website von Cureus häufig kommentierten.

Mead sagte gegenüber The Defender, er habe auch den Verdacht, dass die Redakteure und der Herausgeber von der Industrie unter Druck gesetzt worden seien:

„Mindestens vier der Widerrufspunkte scheinen direkt von der Impfstoffindustrie herausgegebene Stellungnahmen zu sein – ein konzertierter Versuch, beispielsweise zu erklären, dass die mRNA-Impfstoffe keine Gentherapieprodukte sind, dass diese Produkte nicht mit hohen Mengen an DNA kontaminiert sind, dass sie nicht im Körper verbleiben und unerwünschte Wirkungen verursachen und schließlich, was am unglaublichsten ist, dass die mRNA-Produkte angemessenen Sicherheits- und Wirksamkeitstests unterzogen wurden.“

Mead fügte hinzu: „Sobald eine wichtige gegenteilige Studie veröffentlicht wird und ihre Ergebnisse große Aufmerksamkeit erregen, üben die Interessenvertreter von Bio-Pharma immensen Druck auf den Verlag aus, die Studie zurückzuziehen.“

Der Rückzug hat Auswirkungen, die über den Artikel hinausgehen, so Mead. Diese Art von „räuberischen Rückzügen“ komme dem biopharmazeutischen Unternehmen zugute, indem Informationen über Impfstoffrisiken verschwiegen werden und die Glaubwürdigkeit der Forschung und der Autoren selbst untergraben wird.

„Dies wird Wissenschaftler, die an der Wahrheit interessiert sind, dazu zwingen, nach alternativen Publikationsorten und -strategien zu suchen, vielleicht sogar nach alternativen Peer-Review-Systemen“, fügte er hinzu.

Springer Nature reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Wissenschaftliches Publizieren als Scheideweg

Der Stanford-Epidemiologe Dr. John P.A. Ioannidis vertrat in einem kürzlich in der Fachzeitschrift JAMA veröffentlichten Meinungsbeitrag die Ansicht, dass sich Peer-Review und wissenschaftliches Publizieren an einem „Scheideweg“ befinden, und forderte für eine bevorstehende Konferenz Untersuchungen zu diesem Thema.

„Wissenschaftliches Publizieren ist ein riesiger Markt mit einer der höchsten Gewinnspannen unter allen Wirtschaftsunternehmen, und es unterstützt eine massive biomedizinische und breitere wissenschaftliche Wirtschaft“, schrieb Ioannidis. „Viele Akteure versuchen, von der wissenschaftlichen Literatur zu profitieren oder sie in einer Weise zu beeinflussen, die nicht unbedingt der Wissenschaft dient oder ihren Nutzen für die Gesellschaft erhöht.

Ioannidis ist vor allem für sein bahnbrechendes Papier aus dem Jahr 2005 bekannt, „Why Most Published Research Findings Are False“, in dem er argumentierte, dass Wissenschaftler „allein aufgrund ihres Glaubens an eine wissenschaftliche Theorie oder ihres Engagements für ihre eigenen Ergebnisse voreingenommen sein können“.

Darin schrieb er: „Renommierte Forscher können durch das Peer-Review-Verfahren das Auftauchen und die Verbreitung von Ergebnissen unterdrücken, die ihre Erkenntnisse widerlegen, und so ihr Fachgebiet dazu verdammen, ein falsches Dogma aufrechtzuerhalten.“

Allysia Finley vom Wall Street Journal stellte kürzlich fest, dass diese Dynamik in der Forschung zu COVID-19 besonders ausgeprägt ist, wo fehlerhafte Forschungsergebnisse, die das vorherrschende Narrativ unterstützen, oft veröffentlicht werden, weil sie die bestehenden Vorurteile der Gutachter verstärken, während andere Wissenschaftler „sich bemühen, Forschung gegen den Strich zu veröffentlichen“.

Sogar Preprint-Server – auf denen wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht werden, während sie ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen, und die selbst kein Peer-Review-Verfahren haben – werden laut Dr. Vinay Prasad, MPH, dazu benutzt, wissenschaftliche Arbeiten zu zensieren, die kritisch gegenüber der CDC und den politischen Fehlern der Biden-Regierung sind.

Prasad fand heraus, dass 38 % der von seinem Labor bei Preprint-Servern eingereichten Artikel abgelehnt oder entfernt wurden – obwohl diese Artikel schließlich in Fachzeitschriften veröffentlicht und in großem Umfang heruntergeladen wurden.

Der Preprint-Server des Lancet entfernte in ähnlicher Weise die umstrittene systematische Übersichtsarbeit von Hulscher und anderen über die Autopsieergebnisse bei Todesfällen nach dem Impfstoff COVID-19.

Einige Top-Verlage wie Taylor & Francis und Top-Zeitschriften wie das Science Magazine haben beispielsweise Artikel über die Ursprünge von COVID-19 veröffentlicht, die „gegen ihre eigenen ethischen Richtlinien verstießen und ihre eigenen Normen für Peer-Reviews missachteten“ – indem sie die Namen wichtiger Mitwirkender wie des Wuhan-Mitarbeiters und Virologen Ralph Baric, Ph.D. von der University of North Carolina, unkenntlich machten oder Papiere „im Grunde ohne Peer-Review“ freigaben.

Doch selbst wenn diese redaktionellen Entscheidungen öffentlich gemacht werden, ergreifen die Verleger keine Maßnahmen, berichtet der Enthüllungsjournalist Paul D. Thacker.

Diese Beispiele, so Thacker, sind Teil „einer langen Liste von Aufsätzen, Studien und Analysen, die während der COVID-Pandemie begannen, die wissenschaftliche Literatur mit (bestenfalls) zweifelhaften Schlussfolgerungen zu übersäen.“

Ein vertrautes Spielbuch?

Es gibt auch eine lange Geschichte koordinierter Bemühungen, die Wissenschaft und Wissenschaftler zum Schweigen zu bringen und zu diskreditieren, die die vorherrschenden Narrative in Frage stellen, von denen Big Pharma und Big Chemical profitieren.

Beispielsweise zog 2013 eine chemisch-technische Fachzeitschrift, die von Elsevier, einem anderen großen globalen Wissenschaftsverlag, betrieben wird, einen Artikel über eine Gruppe von Ratten zurück, die mit gentechnisch verändertem Mais von Monsanto und etwas von dessen Vorzeigeherbizid Roundup gefüttert wurden.

Der Hauptautor Gilles-Éric Seralini untersuchte die Auswirkungen von gentechnisch verändertem Mais und Herbizid über einen Zeitraum von zwei Jahren und nicht über die kurze Zeitspanne von 90 Versuchen, in denen nur die GVO oder das Herbizid untersucht wurden, mit denen Monsanto die Produkte als nicht krebserregend vermarktet hatte.

Als Reaktion darauf führte Monsanto eine Reihe von verdeckten Unterdrückungsprogrammen durch, durch die interne Unternehmensdokumente später enthüllten, dass das Unternehmen „Peer-Reviews manipulierte, sich an Ghostwriting-Artikeln beteiligte, die die Genotoxizität von Roundup beschönigten, die Genotoxizitätsanalyse eines unabhängigen Wissenschaftlers unterdrückte und Reportern vorformulierte Geschichten vorlegte, die sie „unabhängig“ veröffentlichen sollten. Monsanto hatte sogar den Herausgeber der Zeitschrift unter einem finanziellen Vertrag, als die zweijährige Studie zurückgezogen wurde“, so Rechtsanwalt Michael Baum.

Das Unternehmen koordinierte auch die Kampagne der Leserbriefe, die mit einem Drehbuch versehen waren.

Seralini wurde „aus der Wissenschaftsstadt geteert und gefedert“, schrieb Baum im Vorwort zu „The Monsanto Papers“.

Durch ein juristisches Schlupfloch wurden jedoch Tausende von Seiten interner, vertraulicher Dokumente des Unternehmens freigegeben, die die Details von Monsantos Handlungen enthüllten.

Seralinis Papier wurde später erneut veröffentlicht.

Nur wenige Jahre später analysierte die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation Glyphosat, den Hauptbestandteil von Monsantos Unkrautvernichter, und stellte fest, dass es wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ist.

Bayer, das Monsanto 2018 übernommen hat, hat bis Mai 2022 mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Vergleichen für Krebsklagen gezahlt, hat seither mehr als zwei Milliarden an Urteilen gegen sich ergehen lassen und ist mit mehr als 30.000 weiteren Klagen konfrontiert.