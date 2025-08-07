Sanaa knacken: Der US-israelische Cyberkrieg gegen den Jemen

Von Mawadda Iskandar

Um ihre klaffende Informationslücke über Ansarallah zu schließen, haben Tel Aviv und Washington einen verdeckten Geheimdienstkrieg gegen den Jemen begonnen. Aber eine von Widerstand geprägte Gesellschaft in Verbindung mit der Schweigepolitik von Sanaa erweist sich als weitaus schwieriger zu knacken als erwartet.

Im Oktober 2023 schlossen sich die mit Ansarallah verbündeten Streitkräfte des Jemen den Kämpfen an, um die Al-Aqsa-Flut-Operation des palästinensischen Widerstands zu unterstützen und gegen Israels Krieg gegen Gaza zu kämpfen. Heute, fast zwei Jahre später, ist ein neues Schlachtfeld entstanden – weit entfernt von den Gewässern des Roten Meeres oder dem Himmel über dem besetzten Palästina.

In diesem Krieg kommen keine Drohnen oder ballistischen Raketen zum Einsatz. Es handelt sich um eine stille, anhaltende und digitale Invasion, die darauf abzielt, den inneren Zusammenhalt der Regierung in Sanaa durch Spionage, psychologische Manipulation und Taktiken der sanften Unterwanderung zu zerstören.

Telefonanrufe aus dem Besatzungsstaat

Der verdeckte Krieg begann subtil. Mahmoud, ein jemenitischer Journalist, der für einen lokalen Sender arbeitet, erhielt eine Nachricht von einer unbekannten internationalen Nummer. Was ihm jedoch auffiel, waren nicht nur die unbekannten Ziffern, sondern auch das darunter angegebene Land: „Israel“.

„Es war erschreckend“, erzählt Mahmoud gegenüber The Cradle. „Der Absender begrüßte mich mit meinem vollständigen Namen, lobte meine Medienarbeit und lud mich dann ein, ihrem Team beizutreten. Ich habe die Nachricht sofort gelöscht, bevor sie noch mehr sagen konnten.“

Mahmouds Fall ist kein Einzelfall. Sami, ein Einwohner von Sanaa, erhielt eine andere Nachricht mit dem gleichen Muster. Ein Facebook-Account, der sich als palästinensischer Arzt ausgab, lud ihn zu einer „akademischen Diskussion“ mit einem jemenitischen Experten ein. Darin waren Namen bekannter Jemeniten aufgeführt, die ihn angeblich empfohlen hatten. Sami ahnte, dass etwas nicht stimmte, und wandte sich an die genannten Personen, doch keiner von ihnen wusste etwas von der Veranstaltung.

Laut übereinstimmenden Aussagen, die The Cradle von Journalisten und Aktivisten aus dem gesamten Jemen gesammelt hat, sind diese Vorgehensweisen Teil einer sich rasch ausweitenden Kampagne israelischer und amerikanischer Cyber-Infiltration und Rekrutierung.

Die verdeckten Geheimdienstaktivitäten eskalierten rapide nach dem 7. Oktober 2023, als der Jemen sich mit direkter militärischer Unterstützung für Gaza in den Kampf einschaltete, woraufhin Tel Aviv und Washington Sanaa als vorrangiges Ziel für ihre Geheimdienstaktivitäten ins Visier nahmen.

Das Informationsvakuum

Die Drohnen- und Raketenangriffe des Jemen erschütterten die israelischen Schifffahrtswege und trafen auch tief im besetzten Gebiet, wo sie wichtige militärische und wirtschaftliche Infrastrukturen zum Ziel hatten und bis zum Flughafen Ben Gurion vordrangen. Diese unerwartete Widerstandsfront deckte auf, was israelische Sicherheitseliten später als erhebliche Informationslücke eingestanden.

„Israel ist seit vielen Jahren mit diesen Feinden [Iran, Hisbollah und Hamas] vertraut. Es gibt Geheimdienstinformationen und es gibt das wichtige Element der Bodenmanöver, und das können wir im Jemen nicht leisten. Das Ausmaß ist hier ein anderes“, wurde Eyal Pinko, ehemaliger israelischer Verteidigungsbeamter und leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Begin-Sadat Center for Strategic Studies – einem israelischen Think Tank – zitiert.

Bis zum 18. November 2023 hatten weder der Mossad noch der Militärgeheimdienst Aman der Informationsbeschaffung im Jemen Priorität eingeräumt. Nach anhaltenden Angriffen aus Sanaa änderte sich jedoch die interne Diskussion in Israel. Es wurden Forderungen nach „Geheimdiensttransparenz“ gegenüber dem Jemen laut, um Überraschungen zu vermeiden.

Der ehemalige israelische Kriegsminister Avigdor Lieberman forderte öffentlich die Einrichtung von Geheimdienstkanälen im Jemen, einschließlich der Unterstützung lokaler Stellvertreterkräfte, um Ansarallah zu schwächen. Ebenso räumte der ehemalige nationale Sicherheitsberater Yaakov Amidror ein, dass der Sicherheitsapparat Tel Avivs Jemen und die strategischen Überlegungen von Ansarallah grundlegend missverstanden habe.

Die Kehrtwende kam zu spät. Sanaa hatte Israels Abschreckungsdoktrin bereits untergraben und eine umfassendere, hektische Ausweitung seiner Geheimdienstaktivitäten erzwungen.

Jemeniten online ins Visier

Angesichts des Informationsvakuums Israels über den Jemen begann Tel Aviv, dies durch komplexe Infiltrations- und Spionageoperationen auszugleichen. Eine Sicherheitsquelle berichtet The Cradle, dass „die Rekrutierungsbemühungen damit beginnen, jemenitische Juden zu suchen, die den Dialekt von Sanaa oder andere lokale Sprachen fließend beherrschen, um sie als Agenten für die Beschaffung von Informationen aus dem Landesinneren einzusetzen“.

Darüber hinaus hebt die Quelle eine weitere zunehmend verbreitete Methode hervor: Massenanzeigen im Internet. Diese erscheinen beim Surfen in sozialen Medien und versprechen oft finanzielle Belohnungen – bis zu einer Million Dollar – oder Informationen, die zu Ansarallah-Persönlichkeiten oder Daten im Zusammenhang mit „maritimen Unterstützungsoperationen“ führen.

Einige Anzeigen stammen von verdächtigen Seiten, die mit dem Mossad in Verbindung stehen, andere jedoch von offiziellen US-Seiten wie dem Finanzministerium oder der US-Botschaft, unter dem Deckmantel des „Schutzes maritimer Interessen“ oder der Gewährleistung der globalen Navigationssicherheit.

„Das Ziel“, so die Sicherheitsquelle, „ist es, Informationen über bestimmte Gebiete oder Ziele im Zusammenhang mit der aktiven Marinefront zu sammeln – alles, was mit der militärischen Stärke Sanaas im Roten Meer zu tun hat.“

Er enthüllt, dass einige der verhafteten Spione in europäischen Ländern eine fortgeschrittene Geheimdienstausbildung erhalten haben und unter dem Deckmantel internationaler Organisationen, Medien oder Entwicklungsagenturen nach Jemen zurückgekehrt sind. Dies verschaffte ihnen weitreichende Bewegungsmöglichkeiten, die unter normalen Umständen nur schwer zu überwachen sind.

Zu ihren Hauptaufgaben gehörten die Überwachung sensibler Militärstandorte, das Sammeln detaillierter Informationen über Seestreitkräfte sowie das Sammeln technischer und operativer Daten über Raketen und Drohnen. Außerdem führten sie Sabotage- und Attentatsoperationen durch, übermittelten Koordinaten zur Erleichterung von Luftangriffen und verwendeten verschlüsselte Geräte, hochentwickelte Spionagesoftware und Satellitenkommunikationssysteme, die mit herkömmlichen Mitteln nur schwer aufzuspüren waren.

Diese Operationen sind Teil einer systematischen Strategie zur Unterwanderung des Jemen durch Organisationen, die nach außen hin den Schwerpunkt auf Entwicklung und Zusammenarbeit legen, in Wirklichkeit jedoch als Spionage- und Sabotagearme in den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft, Bildung und Sicherheit fungieren.

Die Netzwerke operieren unter verschiedenen Deckmänteln – diplomatisch, humanitär, wirtschaftlich und akademisch – und dienen den Geheimdienstinteressen der CIA und des Mossad.

In den letzten Jahren haben verdächtige Aktivitäten im Mediensektor zugenommen. Unter attraktiven Slogans werden gefährlichere Absichten verschleiert. Journalisten beschreiben wiederkehrende Muster: NGOs und kulturelle Einrichtungen, Workshops in abgeschirmten Hotels, Umfragen mit verdächtigen Fragen zur politischen Zugehörigkeit, Einladungen zu privaten Nachbesprechungen nach Sitzungen und informelle Angebote zur Finanzierung gezielter Recherchen.

Einige erhielten sogar Einladungen zu Reisen oder Vorschläge zur Teilnahme an internationalen Medienprojekten – nur um später festzustellen, dass sie ausländischen Interessen dienten.

Die meisten dieser Initiativen wurden von mit den USA verbundenen Einrichtungen finanziert, oft über Zwischenländer, Botschaften oder regionale Kulturverbände. Eine Gruppe, die unter dem Namen „Labs“ operierte, wurde vom jemenitischen Geheimdienst enttarnt, weil sie unter dem Deckmantel einer Entwicklungsmedienorganisation direkte Spionageoperationen durchführte.

Spionage am helllichten Tag

Die von The Cradle aufgedeckten Infiltrationstechniken folgen einem beunruhigend einheitlichen Muster. Jemeniten berichten, dass sie unaufgefordert Nachrichten von ausländischen Nummern – oft mit israelischen oder europäischen Ländervorwahlen – erhalten, in denen ihnen lukrative Jobs in Medien oder NGOs angeboten werden.

Diese Nachrichten geben häufig vor, von Akademikern oder Fachleuten zu stammen, zitieren bekannte lokale Persönlichkeiten, um Vertrauen aufzubauen, und versuchen, detaillierte Informationen über sensible Orte, Gemeindevorsteher und militärische Infrastrukturen zu erhalten.

Abdulrahman, ein Journalist in Sanaa, erinnert sich, dass er Nachrichten von Konten erhalten hat, die sich als Freunde oder Kollegen auf Facebook ausgaben. „Es begann mit privaten Nachrichten von Konten mit bekannten Namen – manchmal mit Profilfotos von Freunden oder Kollegen. Aber als ich die Konten überprüfte, waren sie neu und hatten kaum Beiträge.“

Ein Account fragte nach sensiblen Informationen über einen Kollegen, ein anderer versuchte, ihn in eine politische Debatte zu verwickeln, bevor er einen verdächtigen Link verschickte. „Noch schlimmer ist, dass einige dieser Accounts identische Formulierungen verwendeten – als würden sie von derselben Quelle verwaltet. Und die Verwendung echter Namen und Fotos machte die Täuschung noch schwerer zu erkennen“, sagt er.

Sultan al-Samie, Mitglied des Politischen Rates von Ansarallah, bestätigt, dass junge Menschen massiv ins Visier genommen werden. Er erzählt The Cradle die Geschichte eines jungen Mannes aus Sanaa, der zugab, für den Mossad gearbeitet zu haben, nachdem die Behörde die Armut seiner Familie ausgenutzt und ihm 250 Dollar angeboten hatte, um eine versteckte Kamera-App zu installieren und seine Nachbarschaft zu dokumentieren – die Straßen, Gassen, Aufseher und lokalen Beamten:

„Die Aufgaben wurden auf Gruppen mit jeweils etwa 94 Personen aufgeteilt. Mit jeder Aufgabe stiegen die Zahlungen – zunächst auf 300 Dollar, dann auf 600 Dollar und schließlich auf noch höhere Summen für präzisere Bilder und Filmmaterial.“

Samie warnt, dass der Mossad in den letzten Monaten bereits mehrere junge Männer und Frauen erfolgreich rekrutiert hat.

In einem geheimen Fall, der von The Cradle untersucht wurde, wurden Journalisten gebeten, detaillierte Berichte über den politisch sensiblen Sabeen-Platz in Sanaa zu liefern – ein häufiges Ziel israelischer Luftangriffe. Sie hatten die Aufgabe, Kontrollpunkte zu fotografieren, die Nutzung von Gebäuden zu dokumentieren und die Telekommunikationsinfrastruktur zu bewerten.

Der Datenkrieg hält Einzug in die Privatsphäre

Über Spionage und heimliche Fotografie hinaus vollzieht sich eine stillere und systematischere Verletzung der Privatsphäre. Abdelhafidh Muajeb, Experte für psychologische Kriegsführung, identifiziert zwei gefährliche Einfallstore: undokumentierte afrikanische Arbeiter und die Verbreitung unregulierter Lieferplattformen.

Er erklärt, dass viele dieser Arbeiter inoffiziell nach Jemen eingereist sind und nun an sensiblen Orten arbeiten – in Hotels, die von Beamten frequentiert werden, oder in Regierungsgebäuden –, wo sie ohne Kontrolle Zugang zu kritischer Infrastruktur haben.

Ebenso beunruhigend ist laut Muajeb der unkontrollierte Anstieg von Liefer-Apps in den Städten des Jemen. Diese Plattformen, die oft keinen klaren rechtlichen Status oder bekannte Eigentümer haben, haben sich in den Alltag eingebettet und sammeln detaillierte personenbezogene Daten: Wohnadressen, demografische Daten von Familien, Konsumgewohnheiten und sogar Essensvorlieben.

„Diese Unternehmen agieren unter dem Radar und expandieren durch digitale Rabatte und Werbeaktionen, ohne dass sie von den Verkehrs- oder Telekommunikationsministerien kontrolliert werden. Die Gefahr liegt in den Fragen, die niemand beantwortet: Wer sammelt diese Daten, wo werden sie gespeichert und in wessen Hände gelangen sie letztendlich?“

Samie schließt sich dieser Warnung an. Er sagt, dass sich der Geheimdienstkrieg auf neue, heimtückischere Taktiken verlagert. Unregulierte Arbeitsmigranten und Liefer-Apps ergänzen nun digitale Täuschungsoperationen, bei denen Jemeniten über gefälschte Stellenanzeigen, europäische und amerikanische Telefonnummern und Social-Engineering-Methoden rekrutiert werden – all dies im Dienste feindlicher Geheimdienste.

Spionagenetzwerke zerschlagen

Nach Angaben der Sicherheitsbehörden in Sanaa wurden zwischen 2015 und März 2024 mehr als 1.782 Spionagezellen zerschlagen und 25.665 Personen wegen Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten verhaftet. Im Januar 2025 gaben die Behörden die Verhaftung eines Spionageringes bekannt, der für den britischen MI6 und den saudischen Geheimdienst arbeitete und darauf abzielte, die Unterstützung Jemens für Gaza zu sabotieren.

Tage zuvor wurde in Saada eine gemeinsame Zelle der CIA und des Mossad gefasst, die Drohnenanlagen und Kommandozentralen ins Visier genommen hatte. Die bedeutendste Operation fand im Mai 2024 mit der Zerschlagung der „Einheit 400“ statt, einem US-amerikanisch-israelischen Spionagenetzwerk, das an der Westküste des Jemen operierte.

Ihre Mission: die inneren Verteidigungslinien zu durchbrechen und Raketenabschuss- und Kommandozentralen ausfindig zu machen. Ihre Zerschlagung versetzte Washington und Tel Aviv einen schweren Schlag hinsichtlich der Präzision ihrer Luftangriffe.

Ein Schweigegelübde

Der Jemen befindet sich nun in einer anderen Art von Krieg – einem Krieg, der mit Flüstern, Apps, NGOs und gefälschten Stellenanzeigen geführt wird. Washington und Tel Aviv versuchen, das soziale Gefüge und den Medienraum eines Landes zu zerstören, das bis vor kurzem noch als unbedeutender Akteur abgeschrieben war.

Aber auch die konventionellen Bedrohungen nehmen zu. Am 23. Juli berichtete der israelische Fernsehsender Channel 14, dass die Besatzungsarmee eine sogenannte „große Offensive” gegen den Jemen vorbereitet und auf grünes Licht aus der israelischen Politik wartet. Dem Bericht zufolge arbeitet das Sicherheitsestablishment in Tel Aviv „rund um die Uhr an einem groß angelegten Offensivplan” gegen die Regierung in Sanaa.

Dennoch prägt der Jemen weiterhin das regionale Gleichgewicht – und der Widerstand, den er inspiriert, ist nicht nur militärischer Natur. Er ist kulturell, informativ und in einer Gesellschaft verwurzelt, die sich als schwer zu erfassen, zu durchdringen und vorherzusagen erwiesen hat.

Als Reaktion auf diese vielschichtigen Bedrohungen startete das Informationsministerium in Sanaa eine Aufklärungskampagne mit dem Titel „Midri“ – jemenitischer Slang für „Ich weiß nicht“ – auf Plattformen wie Telegram, X, Facebook und Instagram.

Die Kampagne fordert die Bürger auf, keine sensiblen Informationen online preiszugeben. Ein spezieller Account veröffentlicht regelmäßig Videos, in denen vor Telefonüberwachung, Phishing und den Risiken von Satellitendiensten wie Starlink gewarnt wird, die laut offiziellen Angaben von feindlichen Militärs ausgenutzt werden könnten.

Was als gängige Redewendung begann, ist inzwischen zu einer Doktrin der Cybersicherheit und zu einer Säule der Souveränitätskampagne des Jemen geworden. In einem Land, in dem Unklarheit eine Schutzhülle und Ausweichen ein Überlebensinstinkt ist, ist Midri keine passive Reaktion mehr.

Es ist ein bewusster Akt des Widerstands, der das soziale Gefüge des Jemen vor feindlichen Übergriffen schützt und bekräftigt, dass seine innere Front weder offen noch käuflich ist.