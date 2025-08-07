Was ist verantwortlich für den bevorstehenden Putin-Trump-Gipfel?

Andrew Korybko

Einer von beiden muss dem anderen mehr Zugeständnisse gemacht haben.

Kreml-Berater Juri Uschakow bestätigte am Donnerstag, dass sich Putin und Trump bereits nächste Woche treffen könnten, nachdem der Sondergesandte Steve Witkoff ein „sehr produktives“ dreistündiges Treffen mit seinem Chef hatte. Auch ein Veranstaltungsort ist bereits vereinbart worden. Dies geschieht einen Tag vor Ablauf von Trumps verkürzter Frist an Putin. Es ist noch unklar, ob Trump weitere Sanktionen gegen Russland und bis zu 100 %ige Zölle auf seine Handelspartner verhängen wird, aber er hat gerade die indischen Zölle auf 50 % verdoppelt – am selben Tag.

In jedem Fall stellt sich die Frage, was für den bevorstehenden Putin-Trump-Gipfel verantwortlich ist – nämlich, wer von beiden dem anderen die meisten Zugeständnisse gemacht hat und warum. Kurz vor Ablauf der Frist, die Trump Putin gesetzt hat, glauben einige Beobachter, dass dieser deshalb kapituliert, aber es ist auch möglich, dass sich die „TACO“-Theorie („Trump Always Chickens Out“ – Trump knickt immer ein) bestätigt. Für und gegen jede dieser beiden Denkrichtungen gibt es mehrere Argumente.

Diese Analyse hier vom Anfang März zählte die fünf Gründe auf, warum Putin einem Waffenstillstand zustimmen könnte, und die fünf Gründe, warum er es nicht tun sollte.

Warum er vielleicht zustimmt:

Russland will eine unverhältnismäßige Abhängigkeit von China vermeiden; es will China auch mit der „Neuen Entspannung“ beeindrucken, die die Welt geopolitisch revolutionieren könnte; zusätzliche (und sogar geheime) Bedingungen könnten an den Waffenstillstand geknüpft sein; und Putin könnte wirklich glauben, dass es Trump mit der weiteren Eskalation ernst ist.

Warum er es vielleicht nicht tut:

Er wird auf seinen Bedingungen vom Juni 2024 bestehen, weil: Russland alle besetzten Gebiete befreien will; die Frontlinien bald zu Russlands Gunsten zusammenbrechen könnten; Russland will westliche Friedenstruppen von der Entsendung in die Ukraine abhalten; ein Teil der russischen Öffentlichkeit keinen Waffenstillstand will; und Putin könnte glauben, dass Trump mit der „TACO“-Theorie über eine weitere Eskalation blufft.

Das leitet über zu den Gründen, warum Trump Putin die meisten Zugeständnisse gemacht haben könnte.

Kurz gesagt, könnte das daran liegen, dass er:

Das Eskalationsrisiko nüchtern eingeschätzt und sich klugerweise dagegen entschieden hat; dementsprechend den verderblichen Einfluss der Kriegstreiber um ihn herum wie Lindsey Graham abgeschüttelt hat; endlich bereit ist, Selenskyj zu Putins geforderten Zugeständnissen für den Frieden zu zwingen; erwartet, dass er Erfolg haben wird und weder seine neuen EU-Vasallen noch das Vereinigte Königreich dies sabotieren werden; und hofft, dafür den Friedensnobelpreis zu erhalten.

Andererseits könnte er sich immer noch dagegen sträuben, Selenskyj zu den von Putin geforderten Zugeständnissen zu zwingen, weil er:

Glaubt, dass jede weitere Eskalation beherrschbar wäre; noch immer unter dem Einfluss der Kriegstreiber steht; glaubt, dass er Putin zu Zugeständnissen zwingen kann; erwartet, dass seine neuen EU-Vasallen und das Vereinigte Königreich zu seinen potenziellen Eskalationsplänen beitragen werden; und hofft, den Friedensnobelpreis zu erhalten, wenn er Putin zu einem völlig einseitigen Abkommen bewegen kann.

Bald wird jeder erfahren, ob es Putin oder Trump war, der sich verkalkuliert hat, indem er den Konflikt nicht früher beendet hat. Doch sie sollten nicht vergessen, dass „China vielleicht nicht will, dass Russland verliert, aber auch nicht, dass es gewinnt“. So könnte China versuchen, Russland den Rang abzulaufen, um eine „Neue Entspannung“ mit den USA zu erreichen – was Trumps „Schwenk (zurück) nach (Ost-)Asien“ verlangsamen oder gar zunichte machen könnte. Sicher ist nur: Die kommende Woche wird viel über die Faktoren aussagen, die die Politik dieser drei Länder bestimmen.