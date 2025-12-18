Satellitenbilder zeigen, dass die RSF Tausende von Leichen verbrennt und vergräbt, um Massenmorde in El-Fasher zu vertuschen; Trump ordnet eine Seeblockade Venezuelas an und mehr…

Drop Site News

Bis zu 17 Palästinenser sind in Gaza gestorben, seit Winterstürme die Enklave getroffen haben. Israel und die USA planen, Rafah aufzuteilen und eine „neue Stadt“ zu bauen. Präsident Donald Trump weitet sein „Muslimverbot“ aus und verhängt Reisebeschränkungen vor allem gegen mehrheitlich muslimische Länder in Afrika und Asien. Die Arbeitslosigkeit in den USA steigt auf den höchsten Stand seit vier Jahren. Miriam Adelson diskutiert mit dem Anwalt Alan Dershowitz über die Rechtmäßigkeit einer dritten Amtszeit Trumps. Die USA bringen kubanische Migranten in das Gefangenenlager Guantánamo. Hegseth sagt, er werde das Video eines zweiten Angriffs auf ein venezolanisches Boot aus dem September nicht veröffentlichen. Eine relative Mehrheit republikanischer Wähler lehnt neue Militärhilfe für Israel ab. Trump beendet das studentische Kreditrückzahlungsprogramm aus der Biden-Ära. Israelische Angriffe in Libanon gehen weiter und töten zwei Menschen. Trumps Venezuela-Kampagne konzentriert sich auf die Kontrolle des venezolanischen Öls. Trump behauptet, Venezuela sei von der „größten Armada“ in der Geschichte Südamerikas umzingelt, während Venezuela plant, die USA bei den Vereinten Nationen anzuprangern. Tatverdächtiger der Schießerei am Bondi Beach angeklagt. Der ehemalige honduranische Präsident Juan Orlando Hernández weist Putschvorwürfe inmitten der Wahlkrise in Honduras zurück. Ein pakistanischer Regierungsvertreter sagt, Imran Khan müsse aus Gründen der nationalen Sicherheit in Haft bleiben. Milizionäre führen koordinierte Banküberfälle in Pakistans Provinz Belutschistan durch. Die VAE verurteilen einen RSF-Drohnenangriff auf einen UN-Stützpunkt in Kadugli. Sudans Armee greift nicht-arabische Bauerngemeinschaften an. Selenskyj sagt, Friedensgespräche könnten innerhalb weniger Tage zu einer Einigung führen. Die M23 erklärt, sie werde sich nach US-Druck aus Uvira zurückziehen. Thailand sagt, Kambodscha müsse die Führung bei einem Waffenstillstand übernehmen.

Neu von Drop Site: Ein neuer Bericht dokumentiert systematische Tötungen im sudanesischen El Fasher. In Gaza haben sich fast eine Million Tonnen Müll angesammelt. Wir sprechen über Sudan, die VAE und mehr in unserem wöchentlichen Livestream.

Neue Petition von Drop Site: „Stellt euch gegen die verfassungswidrigen Angriffe von Gouverneuren auf die Religionsfreiheit“:

Nach dem nahezu identischen Angriff des texanischen Gouverneurs Greg Abbott im November ist Gouverneur Ron DeSantis der zweite Gouverneur geworden, der eine verfassungswidrige Proklamation erlässt, in der CAIR, die größte muslimische Bürgerrechts- und Interessenvertretungsorganisation der USA, fälschlich als „ausländische Terrororganisation“ bezeichnet wird. Drop Site hat eine Petition ins Leben gerufen, um die Religionsfreiheit zu verteidigen, antimuslimischen Rassismus zurückzuweisen und verfassungsmäßige Rechte für alle zu schützen.

STELLT EUCH GEGEN DIESE ANGRIFFE: UNTERSCHREIBT HIER

Aktivitäten des Yale Humanitarian Lab im Großraum El-Fasher, Darfur, zwischen dem 27. Oktober und dem 28. November 2025 (Quelle: Yale Humanitarian Lab).

Der Völkermord in Gaza

Opferzahlen der letzten 24 Stunden:

In den vergangenen 24 Stunden wurde laut dem Gesundheitsministerium von Gaza der Leichnam eines Palästinensers in ein Krankenhaus gebracht, während ein weiterer Palästinenser verletzt wurde. Die insgesamt erfasste Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober 2023 beträgt nun 70.668 Getötete und 171.152 Verletzte.

Gesamtzahlen seit dem Waffenstillstand:

Seit dem 11. Oktober, dem ersten vollständigen Tag des Waffenstillstands, hat Israel mindestens 394 Palästinenser in Gaza getötet und 1.075 verletzt, während 634 Leichen unter den Trümmern geborgen wurden, so das Gesundheitsministerium.

Todesopfer durch Winterstürme:

Mindestens 12 Palästinenser sind infolge der Winterstürme gestorben, darunter 11 durch Gebäudeeinstürze sowie ein zwei Wochen altes Baby, das an extremer Kälte starb. Schätzungen des Zivilschutzes in Gaza gehen von 17 Todesopfern aus, darunter vier Kinder, die an extremer Kälte starben.

Gebäudeeinstürze und überflutete Unterkünfte in Gaza:

Seit Beginn der Winterstürme sind mindestens 17 Wohngebäude vollständig eingestürzt und 90 teilweise kollabiert. Etwa 90 % aller Unterkünfte im Gazastreifen seien vollständig überflutet, und die Zivilschutzteams hätten mehr als 5.000 Hilferufe erhalten.

Israel und die USA planen, Rafah in nummerierte Zonen zu teilen:

Nach umfangreichen Gesprächen haben israelische und US-amerikanische Beamte vereinbart, Rafah in nummerierte geografische Zonen innerhalb dessen aufzuteilen, was Israel als „neue Stadt“ bezeichnet. Die Koordination zwischen israelischem Militär, Geheimdiensten und US-Beamten in Kiryat Gat läuft seit Längerem. Quellen des Südkommandos Israels bezeichneten den Schritt als „bedeutenden Fortschritt“.

Hamas-Vertreter warnt vor Zusammenbruch des Waffenstillstands:

Hamas erklärt, israelische Verstöße drängten den Waffenstillstand an den Rand des Zusammenbruchs. Chefunterhändler Ghazi Hamad sagte, das Abkommen hänge nun „in der Schwebe“. Hamas habe mehr als 813 israelische Verstöße dokumentiert.

Westjordanland und Israel

Israelische Razzien nehmen mindestens 40 Personen fest:

Israelische Streitkräfte haben im gesamten besetzten Westjordanland Razzien durchgeführt und mindestens 40 Palästinenser festgenommen.

Israel untergräbt UNRWA weiter:

Ein Gesetzesentwurf zur Abschaltung von Wasser und Strom für UNRWA-Einrichtungen wurde einstimmig vorangebracht.

2025 größter Siedlungsausbau seit 2017:

Israel genehmigte oder „legalisierte“ 19 Siedlungen und trieb über 6.300 Wohneinheiten voran.

USA

Trump weitet Reisebeschränkungen aus:

Trump unterzeichnete eine Proklamation zur Ausweitung des „Muslimverbots“.

Arbeitslosigkeit erreicht Vierjahreshoch:

Die US-Arbeitslosenquote stieg auf 4,6 %.

Adelson berät sich mit Dershowitz über dritte Amtszeit:

Miriam Adelson sprach mit Alan Dershowitz über die Rechtmäßigkeit einer dritten Amtszeit Trumps.

USA bringen kubanische Migranten nach Guantánamo:

22 kubanische Migranten wurden in das Gefangenenlager Guantánamo Bay verlegt.

Hegseth verweigert Veröffentlichung eines Videos:

Das Pentagon wird kein Video eines zweiten tödlichen US-Angriffs auf ein venezolanisches Boot veröffentlichen.

Umfrage: Republikaner lehnen neue Israel-Hilfen ab:

42 % sprechen sich gegen eine Verlängerung der Militärhilfe aus.

Trump beendet Bidens Studienkreditprogramm:

Millionen Kreditnehmer müssen mit höheren Raten rechnen.

Internationale Nachrichten

Israel tötet zwei Menschen bei Angriffen im Libanon.

Trump erklärt, Venezuela sei von der größten Armada Südamerikas umgeben.

Venezuela will die USA vor der UN anklagen.

Verdächtiger der Bondi-Beach-Schießerei angeklagt.

Honduras: Ex-Präsident weist Putschvorwürfe zurück.

Pakistan: Imran Khan bleibt aus „nationalen Sicherheitsgründen“ in Haft.

Belutschistan: Milizionäre rauben Banken aus.

Sudan: Bericht über systematische Massenmorde in El Fasher.

VAE verurteilen RSF-Drohnenangriff auf UN-Basis.

Ukraine: Selenskyj sagt, Friedensabkommen könne in Tagen kommen.

DR Kongo: Milizen töten 22 Zivilisten.

M23 kündigt Rückzug aus Uvira an.

Nigeria: Selbstmordanschlag auf Militärstützpunkt.

Thailand fordert Kambodscha zu Waffenstillstand auf.