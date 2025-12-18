Kriegshandlung: Trump kündigt vollständige Blockade Venezuelas an und gibt endlich zu, dass es darum geht, sich das Öl des Landes anzueignen

Von The WinePress

„Der Schock für sie wird so groß sein wie nie zuvor – [es sei denn], sie geben den Vereinigten Staaten von Amerika das gesamte Öl, Land und andere Vermögenswerte zurück, die sie uns zuvor gestohlen haben.“

Gestern schien Präsident Donald Trump endlich die Farce aufgegeben zu haben, dass die starke Militärpräsenz und die Zerstörung von Schnellbooten dazu dienten, den Drogenterrorismus zu stoppen. Trump erklärte in einem Beitrag auf Truth Social, dass das Öl Venezuelas den USA gehöre, und ordnete eine Blockade des Landes an – ohne Zustimmung des Kongresses.

Trump schrieb:

Die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, räumte jedoch ein, dass Trump für einen Krieg die Zustimmung des Kongresses benötigen würde. „Wenn er eine Aktion an Land genehmigen würde, dann wäre das Krieg, dann (bräuchten wir) den Kongress“, sagte sie. Dies widerspricht Trumps Aussage von vor einem Monat: „Wir brauchen ihre Zustimmung nicht. Aber ich denke, es ist gut, sie zu informieren.“

The WinePress hat im letzten Jahr und in diesem Jahr mehrfach berichtet, dass die USA seit langem Bestrebungen hegen, Venezuela zu destabilisieren und die Kontrolle über dessen Ölvorkommen zu erlangen. Trump beklagte 2023 den gescheiterten Putschversuch seiner Regierung, der den USA Zugang zu Venezuelas Rohöl verschafft hätte.

„Als ich ging, stand Venezuela kurz vor dem Zusammenbruch. Wir hätten es übernommen, wir hätten all das Öl bekommen, es wäre direkt nebenan gewesen. Aber jetzt kaufen wir Öl aus Venezuela. Damit machen wir einen Diktator sehr reich. Können Sie das glauben? Niemand kann das glauben.“

Der venezolanische Vizeminister für Nordamerika, Carlos Ron, sagte damals: „Welche weiteren Beweise brauchen wir noch? Hier gesteht Trump, dass es von Anfang an sein Ziel war, sich Venezuelas Öl anzueignen. Die Biden-Regierung hält weiterhin an ihrer Politik der illegalen Sanktionen fest. Venezuela hat sich durchgesetzt und wird sich auch weiterhin durchsetzen!“

In einem seltenen Eingeständnis der Wahrheit erklärte die britische Abteilung von Sky News kürzlich in einem Beitrag, dass die USA zwar weltweit führend in der Ölförderung sind, aber dennoch Importe von Schweröl (das dicke, klebrige schwarze Teeröl) benötigen, um es zu raffinieren. Die USA sind zunehmend von Schwerölimporten abhängig geworden, und Venezuela ist weltweit führend in der Förderung von Schweröl.

Obwohl Trump endlich die wahren Absichten des bevorstehenden Krieges der USA in Venezuela anerkannt zu haben scheint, versucht die Regierung weiterhin, diese neue Rhetorik des „Kriegs gegen Drogen” zu verkaufen.

Am Montag unterzeichnete Trump eine Verordnung, die Fentanyl als „Massenvernichtungswaffe” (WMD) einstuft.

Die Herstellung und der Vertrieb von Fentanyl, die in erster Linie von organisierten kriminellen Netzwerken durchgeführt werden, bedrohen unsere nationale Sicherheit und schüren Gesetzlosigkeit in unserer Hemisphäre und an unseren Grenzen. Die Produktion und der Verkauf von Fentanyl durch ausländische terroristische Organisationen und Kartelle finanzieren die Aktivitäten dieser Gruppen – darunter Attentate, Terrorakte und Aufstände auf der ganzen Welt – und ermöglichen es ihnen, unsere innere Sicherheit und das Wohlergehen unserer Nation zu untergraben. Die beiden Kartelle, die in erster Linie für den Vertrieb von Fentanyl in den Vereinigten Staaten verantwortlich sind, führen bewaffnete Konflikte um Territorium und zum Schutz ihrer Operationen, was zu groß angelegter Gewalt und Todesfällen führt, die über die unmittelbare Bedrohung durch Fentanyl selbst hinausgehen. Darüber hinaus stellt die Möglichkeit, dass Fentanyl von organisierten Gegnern für konzentrierte, groß angelegte Terroranschläge als Waffe eingesetzt wird, eine ernsthafte Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar. Als Präsident der Vereinigten Staaten ist es meine höchste Pflicht, das Land und seine Bürger zu verteidigen. Dementsprechend erkläre ich hiermit illegales Fentanyl und seine wichtigsten Vorläuferchemikalien zu Massenvernichtungswaffen (WMD).

KOMMENTAR DES AUTORS

Es ist schon erstaunlich, dass Trump und seine Regierung es in weniger als einem Jahr geschafft haben, seine gesamte Basis zu zerstören, abgesehen von einer noch immer recht großen Gruppe geistig verarmter Narren, die ihrem Rattenfänger ohne zu zögern von der Klippe in die Schlucht folgen würden, egal was er sagt oder tut.

Hey, schaut mal alle her, es ist George W. Trump, „der Friedensstifter“!

Als hätten wir nichts aus unseren endlosen Einmärschen im Nahen Osten gelernt, aber nein, wir sind dabei, dasselbe noch einmal zu wiederholen; obwohl wir dieses Mal, wie ich vermute, mit ernsthaften Gegenreaktionen von Mexikanern, Lateinamerikanern und Südamerikanern rechnen müssen, die in diesem Land leben, als eine Art Vergeltungsmaßnahme, zusätzlich zu den wirtschaftlichen Problemen, die dies verursachen wird.

Es hat sich nichts geändert.

Aber keine Sorge, Leute, wir sind die „Guten“, die Freiheit und Demokratie im Ausland verbreiten, Gefangene befreien und die Welt für unsere faire und gerechte konstitutionelle Republik öffnen (Sarkasmus).

Trump wird heute eine Rede an die Nation halten.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Karoline Leavitt, sagte, Trump werde „die Nation über all seine historischen Errungenschaften des vergangenen Jahres informieren und vielleicht auch einige politische Maßnahmen andeuten, die im neuen Jahr anstehen“.

Vielleicht wird er versuchen zu erklären, warum die USA kurz davor stehen, einen weiteren Krieg zu beginnen. Das und die Tatsache, dass die Wirtschaft am Boden liegt, zwingen Trump dazu, über eine Reihe erfundener Erfolge zu schwadronieren. Die Arbeitslosenzahlen wurden diese Woche veröffentlicht und sind die schlechtesten seit vier Jahren (und das sind die gefälschten Zahlen der Regierung, sodass wir wissen, dass die tatsächlichen Zahlen irgendwo im Niemandsland liegen).

Er hat kürzlich behauptet, dass wir 18 Billionen Dollar an Zolleinnahmen erzielt hätten – eine völlig absurde Lüge, die er sich aus den Fingern gesogen hat. Das ist buchstäblich unmöglich. Die Bundesregierung hat 236 Milliarden Dollar an Zöllen und Abgaben eingenommen. Diese Zahl stammt direkt aus den Monatsberichten des Finanzministeriums. Selbst konservative Medien wie The Washington Examiner kritisieren ihn für seine Lügen und Versäumnisse in Bezug auf Zölle.