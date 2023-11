William Van Wagenen

Es gibt inzwischen erhebliche Beweise dafür, dass der saudi-arabische Geheimdienst in Syrien Scheinangriffe mit Chemiewaffen durchführte, mit dem Ziel, eine US-militärische Intervention auszulösen, die zu einem Regimewechsel führen würde.

Am 13. September enthüllte der renommierte US-Investigativjournalist Seymour Hersh ein wichtiges fünfseitiges Memo, das am 20. Juni 2013 für die US Defense Intelligence Agency (DIA) erstellt wurde. Dieses Dokument enthielt Details über den Plan der Al-Qaida-nahen Nusra-Front, Sarin-Nervengas herzustellen, um einen Chemieangriff innerhalb Syriens auszuführen.

Das Memo fügt sich zu den wachsenden Beweisen hinzu, die auf die Beteiligung des saudi-arabischen Geheimdiensts an der Organisation eines Schein-Chemieangriffs im Vorort Ghouta von Damaskus zwei Monate später, am 21. August 2013, hinweisen.

Der Angriff führte zum tragischen Tod von Hunderten Zivilisten und hätte fast zu einer westlichen militärischen Intervention geführt, um islamistische militante Fraktionen zu unterstützen, die versuchten, die syrische Regierung zu stürzen.

Nusras Sarin-Beschaffung

Das DIA-Memo, welches Einzelheiten enthält, die durch die Überwachung der US National Security Agency (NSA) gewonnen wurden, besagt, dass im April und Mai jenes Jahres „mehrere in der Türkei und Saudi-Arabien ansässige chemische Vermittler“, die für die Nusra-Front arbeiten, „versuchten, Sarin-Vorläufer in großen Mengen zu beschaffen, wahrscheinlich für den erwarteten groß angelegten Produktionsaufwand in Syrien“.

Bemerkenswerterweise identifiziert das Memo drei Nusra-Operateure – Abd al-Ghani, Kifah Ibrahim und Adil Mahmud – die planten, „einen Prozess zur Herstellung von Sarin zu perfektionieren und dann nach Syrien zu gehen, um andere in der groß angelegten Produktion in einem nicht identifizierten Labor in Syrien auszubilden“. Ibrahim und Mahmud wurden im Mai 2013 im Irak festgenommen, so das Memo.

Die Offenbarung, dass die NSA Nusra-Operateure identifiziert hatte, die in Saudi-Arabien Sarin-Vorläufer suchten, lässt vermuten, dass der saudi-arabische Geheimdienst, damals unter der Führung von Prinz Bandar bin Sultan, ebenfalls von diesen Aktivitäten gewusst hätte.

Das lässt vermuten, dass Riad entweder aktiv die Nusra bei der Beschaffung von Sarin-Vorläufern unterstützt hat oder sich entschieden hat, nicht einzugreifen und diese Pläne ungehindert voranschreiten zu lassen.

Das Memo fährt fort mit:

„Der in Syrien ansässige Teil dieser Bemühungen [zur Herstellung von Sarin] könnte bereits Ende 2012 begonnen haben. Abu Muhammad al-Hamawi, der [Nusra-Front] Emir für Hamah, versuchte, Phosphortrichlorid, einen Schlüsselvorläufer von Sarin, im Dezember 2012 zu beschaffen. Wir können dies nicht definitiv mit der Sarin-Zelle in Verbindung bringen, aber es könnte sehr gut damit verbunden sein.“

Saudi-Arabiens ‚Südstrategie‘

Laut dem in den USA ansässigen Befürworter eines Regimewechsels, Charles Lister, und dem schwedischen Journalisten Aron Lund ist Abu Muhammad al-Hamawi auch als Scheich Saleh al-Hamawi bekannt, ein Syrer aus der Stadt Halfaya in Hama. Er war einer der sechs Gründer der Nusra-Front und Empfänger saudi-arabischer Unterstützung.

Der Zeitpunkt im Dezember 2012, zu dem Hamawi angeblich Sarin-Vorläufer suchte, fällt mit dem Zeitraum zusammen, in dem Prinz Bandar bin Sultan – der gut vernetzte ehemalige saudi-arabische Botschafter in Washington – die Umsetzung der „Südstrategie“ des saudi-arabischen Geheimdienstes überwachte, um den Fokus des Konflikts auf Damaskus zu verlagern.

Bandar übernahm Mitte 2012 die Position des Direktors des saudi-arabischen Geheimdienstes und richtete ein Operationszentrum in Jordanien ein, um verdeckte Maßnahmen gegen die syrische Regierung zu leiten. Er trat seine Rolle mit Wucht an: Am 18. Juli richteten bewaffnete Elemente ihre Augen auf die Hauptstadt und begannen mit der Bombardierung des Nationalen Sicherheitshauptquartiers Syriens in Damaskus, bei dem wichtige Beamte im inneren Kreis des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad getötet wurden.

Die New York Times berichtete, dass im November 2012 ein „Katarakt von Waffen“, die vom saudi-arabischen Geheimdienst beschafft wurden, von Jordanien nach Syrien floss. Obwohl die Waffen öffentlich als für die sogenannten „Moderaten“ der Freien Syrischen Armee (FSA) bestimmt präsentiert wurden, gaben US-Beamte zu, dass viele von ihnen in die Hände von „harten islamischen Dschihadisten“ gerieten.

Im Februar 2013 interviewte die Washington Post Hamawi und identifizierte ihn als einen FSA-Kommandeur und nicht als einen Nusra-Kommandeur (die FSA und Nusra arbeiteten eng zusammen und waren in vielen Fällen nicht zu unterscheiden).

Hamawi gab an, dass seine Einheiten in den Vorwochen Waffenlieferungen aus Saudi-Arabien im Rahmen von Bandars Südstrategie erhalten hätten und erklärte: „Deraa und Damaskus sind die Schlüssel-Fronten der Revolution, und in Damaskus wird sie enden.“

Laut einem durchgesickerten NSA-Dokument lieferte Prinz Bandars Untergebener, der stellvertretende Chef des Nationalen Sicherheitsrats Prinz Salman bin Sultan, 120 Tonnen Sprengstoff und andere Waffen an Oppositionskräfte und gab ihnen direkte Anweisungen, „Damaskus zu erleuchten“ und den Flughafen im März 2013 „zu planieren“.

Regiment 111

Im Dezember 2012 eroberten mehrere Dschihadistengruppen, angeführt von der Nusra-Front, eine Basis der syrischen Armee im ländlichen Gebiet von Aleppo, bekannt als Regiment 111. Die Basis enthielt Bestände von Senfgas, Chlor und Sarin, die Nusra beschlagnahmte. Katibat al-Muhajireen, eine islamistische bewaffnete Gruppe ausländischer Kämpfer, die von dem britischen Geheimdienst unterstützt wurde, beteiligte sich ebenfalls an der Eroberung des Regiment 111.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der US-Geheimdienst von Nusras Erwerb dieser Chemiewaffen wusste. Am 7. Dezember 2012, nur zwei Tage vor dem Fall der Basis, berichtete Syria Deeply, ein vom US-Regierung finanziertes Medienunternehmen, dass laut einem arabischen Diplomaten US-Auftragnehmer vor Ort in Syrien tätig waren, um den Status der Chemiewaffenlager des Landes zu überwachen.

Der Diplomat sagte, es gäbe „24-Stunden-Skype-Verbindungen, die die USA mit den Rebelleneinheiten verbinden, um die Überwachung der Chemiewaffenstandorte vor Ort zu verbessern.“

Gerade als Dschihadisten, die von saudischen und westlichen Geheimdiensten unterstützt wurden, kurz davor standen, Sarin (oder die Komponenten zur Herstellung von Sarin) aus dem Regiment 111 zu erwerben, begannen US-Beamte, Vorwürfe zu erheben, dass die syrische Regierung sich darauf vorbereite, Chemiewaffen einzusetzen. US-Beamte zitierten diese Behauptungen auch als Rechtfertigung für eine mögliche westliche militärische Intervention.

Vorhersehbar behauptete die syrische Opposition bald, die syrische Regierung habe Chemiewaffen eingesetzt. Am 25. Dezember 2012 behauptete ein Überläufer der syrischen Armee gegenüber Al-Jazeera, die syrische Regierung habe in einem Angriff auf Homs ein Nervengas verwendet, das Sarin ähnelte. Die Beweise, die diese Behauptungen stützten, waren jedoch so schwach, dass selbst US-Beamte sie umgehend zurückwiesen.

Dennoch sah Prinz Bandar in diesem Vorfall eine Gelegenheit. Im Februar 2013 versuchte er, das Weiße Haus davon zu überzeugen, dass Syriens Assad die „rote Linie“ von US-Präsident Barack Obama überschritten hatte, indem er Chemiewaffen eingesetzt hatte.

US-Reaktion und Bewaffnung der Opposition

Einige Monate später begannen Beweise aufzutauchen, die darauf hindeuteten, dass die Nusra-Front in der Lage war, ein minderwertiges Sarin zu beschaffen oder herzustellen. Am 19. März 2013 wurde eine Rakete mit chemischen Mitteln auf die Stadt Khan al-Assal in der Provinz Aleppo abgefeuert, bei der 25 Menschen getötet wurden.

Bemerkenswert ist, dass unter den Opfern 16 syrische Soldaten waren, ein Detail, das Zweifel an Assads Schuld an dem Angriff aufkommen ließ.

Am 5. Mai des Jahres sagte die UN-Ermittlerin Carla del Ponte, sie habe Zeugenaussagen gesammelt, die darauf hindeuteten, dass Sarin von „der Opposition, den Rebellen, nicht von den Regierungsbehörden“ eingesetzt wurde.

Um del Pontes Behauptung zu untermauern, berichtete Reuters am 30. Mai, dass die türkischen Behörden 12 Nusra-Front-Kämpfer festgenommen hätten, die im Besitz von 2 kg Sarin-Gas waren, während ein Nusra-Kämpfer, der bei der Eroberung der Basis Regiment 111 geholfen hatte, später spekulierte, dass Nusra den Angriff auf Khan al-Assal mit dem in der Basis beschlagnahmten Sarin durchgeführt habe.

Als die syrische Armee und die mit ihr verbündeten Hisbollah-Kräfte im Juni die strategisch wichtige Stadt Qusair an der Grenze zum Libanon eroberten, gerieten Beamte in Washington in Panik und glaubten, dass drastische Maßnahmen erforderlich seien, „um die Flut von Assad-Siegen einzudämmen“.

Angesichts von Forderungen nach einer Flugverbotszone in Syrien von prominenten US-Gesetzgebern und den Medien kündigte das Pentagon an, F-16s und Patriot-Raketenabwehrsysteme nach Jordanien zu schicken. Obwohl Obama eine direkte militärische Intervention ablehnte, gab seine Regierung eine Sonderbewertung heraus, in der behauptet wurde, die syrische Regierung habe Chemiewaffen eingesetzt, und kündigte an, dass die USA nun direkt extremistische Oppositionsgruppen bewaffnen würden.

Aber für Prinz Bandar war das nicht genug. Reuters berichtete, dass saudi-arabische Beamte, darunter der verstorbene König Abdullah und Prinz Bandar, „mehr US-Engagement wollten … Sie sind wirklich besorgt über die Haltung in Washington“.

Ausländische Unterstützung für syrische „Rebellen“

Am 20. Juni wurde das von Seymour Hersh enthüllte DIA-Memo geschrieben und verteilt, das bestätigte, dass die Nusra-Front versuchte, Sarin herzustellen. Doch diese Informationen wurden ignoriert, und westliche Beamte setzten ihre neuen, erfundenen Behauptungen fort, dass Damaskus Chemieangriffe ausgeführt hatte, einschließlich in Saraqeb, Sheikh Maqsoud und Jobar.

In diesem Zusammenhang bereitete Prinz Bandar, mit Hilfe seiner Kollegen in den US- und israelischen Geheimdiensten, einen massiven „Rebellen“-Angriff auf Damaskus vor.

Die französische Zeitung La Figaro berichtete, dass laut ihren Quellen die „ersten syrischen Kontingente, die von den Amerikanern in Jordanien in Guerilla-Kriegsführung ausgebildet wurden, seit Mitte August in Südsyrien, in der Region Deraa, im Einsatz sind. Eine erste Gruppe von 300 Männern, wahrscheinlich unterstützt von israelischen und jordanischen Kommandos sowie von Männern der CIA, hätte die Grenze am 17. August überschritten. Eine zweite hätte sich ihnen am 19. angeschlossen.“

Eine Gruppe von ehemaligen US-Geheimdienstbeamten berichtete ähnlich, dass „am 13.-14. August 2013 von westlichen Sponsoren unterstützte Oppositionskräfte in der Türkei mit Vorbereitungen für einen großen, unregelmäßigen militärischen Vorstoß begonnen haben“ und „eine Waffenverteilungsoperation, die in ihrem Umfang beispiellos war, in allen Oppositionslagern begann“, die von US-, türkischen und katarischen Geheimdiensten überwacht wurde.

Die Bühne war nun bereitet für eine US-Luftkampagne, um Bandars dschihadistischen Gruppen zu helfen, die sich in der Nähe von Damaskus versammelten. Ein Auslöser war jedoch noch erforderlich, um Obama zur Autorisierung zu zwingen.

Der Ghouta-Angriff

Am Morgen des 21. August 2013 tauchten eine Flut von Videos in den sozialen Medien auf, die angeblich die Folgen eines großangelegten Chemieangriffs durch die syrische Armee in Ghouta zeigten, bei dem 1.429 Zivilisten, darunter 456 Kinder, getötet wurden.

Die New York Times berichtete, dass „Beamte der [Obama-]Regierung innerhalb weniger Stunden signalisierten, dass sie sich auf einen unmittelbaren Militärschlag zur Bestrafung der syrischen Regierung vorbereiteten“, was eine Abkehr von Obamas bisheriger Zurückhaltung bedeutete.

Am nächsten Tag, dem 22. August, veröffentlichte La Figaro ihren Bericht über die dschihadistische Offensive auf Damaskus und erklärte, „die Anti-Assad-Operation hat begonnen“.

Jedoch änderte der US-Präsident bald seine Entscheidung, eine militärische Intervention zu autorisieren, nachdem der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, James Clapper, gewarnt hatte, dass die Beweise, die Assad mit dem tödlichen Angriff in Verbindung brachten, „kein Selbstläufer“ seien.

In Abwesenheit einer groß angelegten US-Bombenkampagne scheiterte die bewaffnete Offensive auf Damaskus nach 15 Tagen heftiger Kämpfe.

In ihrem Zwischenbericht, der im September 2013 veröffentlicht wurde, bestätigten UN-Ermittler später, dass Sarin in Ghouta eingesetzt worden war.

Das UN-Team hatte kein Mandat, um die Verantwortung für den Ghouta-Angriff zuzuweisen, jedoch zeigte eine detaillierte Analyse, die 2021 von Rootclaim veröffentlicht wurde, dass die von Saudi-Arabien unterstützte Liwa al-Islam die mit Sarin gefüllten Raketen in Ghouta abgefeuert hat – und nicht die syrische Armee.

Ferner bestätigte der abschließende UN-Bericht, der im Dezember 2013 veröffentlicht wurde, dass dschihadistische Gruppen tatsächlich geringe Mengen Sarin in Angriffen gegen syrische Soldaten im Vorort Jobar von Damaskus am 24. August und in Ashrafiah Sahnaya in der ländlichen Umgebung der Hauptstadt am 25. August eingesetzt hatten.

Fortgesetzte Scheinangriffe

Der jordanische Journalist Yahya Ababneh besuchte Ghouta Tage nach dem Angriff und interviewte mehrere oppositionelle Kämpfer, ihre Familien, lokale Ärzte und Zivilisten. Laut seinen Quellen erhielten lokale bewaffnete Gruppen Chemiewaffen über den saudi-arabischen Prinzen Bandar und waren für die Durchführung des Ghouta-Angriffs verantwortlich.

Ababneh berichtete, dass Kämpfer, mit denen er gesprochen hatte, „berichteten, dass ihre Gehälter von der saudi-arabischen Regierung kamen“ und dass „Prinz Bandar von al-Qaida-Militanten, die in Syrien kämpfen, als ‚al-Habib‘ oder ‚der Liebhaber‘ bezeichnet wird“.

Einen Monat später behauptete ein hochrangiger UN-Beamter, der sich direkt mit syrischen Angelegenheiten befasste, dass laut Kämpfern in Ghouta „der saudi-arabische Geheimdienst hinter den Angriffen stand und leider wird sich niemand trauen, das zu sagen“.

Syria Deeply berichtete im Dezember 2012, dass als Teil einer Sonderarbeitsgruppe, die nach Jordanien entsandt wurde, die „USA und ihre Verbündeten Auftragnehmer eingestellt haben, um einige syrische Rebellenbrigaden in der Chemiewaffensicherheit auszubilden“.

Nach Ghouta führten von der CIA, dem saudi-arabischen Geheimdienst und dem Mossad unterstützte dschihadistische Gruppen weiterhin Schein-Chemieangriffe durch, die Assad angelastet wurden, insbesondere in Khan Sheikhoun im April 2017 und in Douma im April 2018.

Saudi-finanzierte Unruhestiftung

Die saudi-arabische Rolle bei solchen Scheinangriffen wurde im März 2018 weiter verdeutlicht, als die syrische Armee einige landwirtschaftliche Gebiete in Ost-Ghouta befreite und ein gut ausgestattetes chemisches Labor entdeckte, das von der saudi-finanzierten Liwa al-Islam (inzwischen bekannt als Jaish al-Islam) betrieben wurde.

Die Kolumnistin Sharmine Narwani besuchte das Labor in jenem Jahr und berichtete, dass es mit Ausrüstung, chemischen Substanzen und Munition vollgestopft war. Zu den Geräten gehörte ein in den USA hergestellter Gasverdichter, für den Saudi-Arabien im Jahr 2015 Ausschreibungen veröffentlicht hatte.

In den neun Monaten vor dem Scheinangriff in Ghouta suchten Nusra-Operateure aktiv nach Sarin-Vorläufern in Saudi-Arabien. Darüber hinaus erhielt ein Nusra-Kommandeur in Syrien, der von der DIA als an der Suche nach Sarin-Vorläufern beteiligt identifiziert wurde, militärische Unterstützung aus Saudi-Arabien.

Der saudi-arabische Geheimdienst bewaffnete und finanzierte nicht nur dschihadistische Gruppen, sondern gab auch direkte Befehle für Angriffe in Damaskus. Liwa al-Islam feuerte die mit Sarin gefüllten Raketen auf Ghouta zu einem kritischen Zeitpunkt ab, als eine große Offensive auf Damaskus, die vom saudi-arabischen Geheimdienst in Zusammenarbeit mit der CIA und dem Mossad geplant war, kurz vor dem Beginn stand.

Das allgemeine Muster von Schein-Chemieangriffen, die der syrischen Regierung angelastet wurden, wie die in Khan Sheikhoun und Douma, unterstreicht weiterhin die potenzielle saudi-arabische Rolle bei solchen Operationen.

Angesichts der dokumentierten Beweise wird es zunehmend unwahrscheinlich, zu behaupten, dass Liwa al-Islam allein beim Scheinangriff in Ghouta gehandelt hat. Der Vorfall führte zum Tod zahlreicher syrischer Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, und hätte fast zu einer westlichen militärischen Intervention geführt, die mit den Zielen der US-amerikanischen, saudi-arabischen und verbündeten Geheimdienste übereinstimmte, die die syrische Regierung stürzen wollten.