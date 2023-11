General Flynn: Mitglieder des Kongresses sind „kompromittiert, weil sie mit Kindern schlafen“ und sie sind „im Besitz von Globalisten“

General Michael Flynn hat eine explosive Aussage gemacht, in der er behauptet, dass Mitglieder des Kongresses „im Besitz von Globalisten“ sind, weil sie dabei erwischt wurden, „wie sie mit Kindern schlafen“.

Der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump machte diese brisanten Behauptungen während eines Interviews mit der politischen Kommentatorin Joy Thayer.

Flynn, der ehemalige Direktor der Defense Intelligence Agency (DIA), warnte davor, dass der Kongress aufgrund der moralischen Integrität bestimmter Gesetzgeber „völlig und komplett zerrüttet“ sei.

Laut Flynn haben „Unternehmenslobbyisten“ und „Globalisten“ einen Einfluss auf mehrere Mitglieder des Repräsentantenhauses, weil sie angeblich in kompromittierende Situationen während Auslandsreisen geraten sind.

Nach Flynn wurden mehrere prominente Gesetzgeber während sogenannter CODEL-Reisen (Congressional Delegation) ins Ausland von nicht gewählten globalen Einrichtungen „kompromittiert“.

Flynn behauptet, dass es während dieser Reisen war, dass Gesetzgeber „kompromittiert wurden, weil sie mit Kindern schliefen“.

Nachfolgend, was er sagte:

Flynn: „Wir haben das Repräsentantenhaus im Moment völlig und komplett zerrüttet.

„Und sie gehören völlig den Unternehmenslobbyisten und offen gesagt den Globalisten, die viele dieser Leute besitzen, weil sie in einigen dieser sogenannten CODEL-Reisen ins Ausland kompromittiert wurden, bei denen diese Mitglieder sowohl des Repräsentantenhauses als auch des Senats kompromittiert wurden, weil sie mit Kindern schliefen.

„Und sie werden kompromittiert.

„Und das sind reale Dinge.

„Das sind sehr reale Dinge, oder sie werden in die Welt des großen Geldes, des wirklich großen Geldes verwickelt.“

