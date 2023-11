Elon Musk schießt gegen George Soros: „Er hasst die Menschheit grundlegend“

Elon Musk, der ehemalige CEO von Twitter und Gründer von SpaceX und Tesla, hat in einem neuen Interview mit dem Podcaster Joe Rogan den radikalen Milliardär George Soros ins Visier genommen.

Musk warnte die Öffentlichkeit davor, dass alle Bemühungen von Soros absichtlich darauf ausgerichtet seien, die Menschheit zu zersetzen.

Musk äußerte sich zu diesem Thema, während er am Dienstag in der Hit-Show „The Joe Rogan Experience“ über Politik sprach.

„Jeder hört oft von diesem George Soros-Mann“, sagte Musk während seines zweieinhalbstündigen Auftritts in der Show.

„Aber ich meine, Soros ist tatsächlich, wissen Sie, ich glaube, der größte Unterstützer der Demokratischen Partei.

„Der zweite war Sam Bankman-Fried.

„Und Soros, ich weiß nicht.

„Ich meine, er hatte eine sehr schwierige Kindheit.

„Und meiner Meinung nach hasst er die Menschheit grundlegend.

„Das ist meine Meinung“, fügte er hinzu.

„Wirklich?“ fragte Rogan.

„Ja, ich meine, nun, er tut Dinge, die den Zusammenhalt der Zivilisation untergraben“, antwortete Musk.

„Sie wissen schon, er sorgt dafür, dass Staatsanwälte gewählt werden, die sich weigern, Verbrechen zu verfolgen.

„Das ist wahrscheinlich das Problem in San Francisco und Los Angeles und in vielen anderen Städten.

„Warum sollte man das tun?

„Ich meine, er fördert auch in anderen Ländern Dinge“, fuhr Musk fort.

„George ist mittlerweile ziemlich alt.

„Ich meine, er ist im Grunde genommen in diesem Stadium ein wenig senil“, bemerkte Musk.

„Aber ich meine, er ist sehr klug“, betonte Musk.

„Und er ist hervorragend im Handel mit Kursunterschieden.

„Wissen Sie, er hat berühmt das britische Pfund leerverkauft.

„Das ist sozusagen, wie ich denke, dass er sein erstes Geld verdient hat, indem er das Pfund leerverkaufte.

„Also, er ist gut darin, Arbitragemöglichkeiten zu erkennen, wie den Wert für Geld zu erkennen, den andere nicht sehen.“

„Eines der Dinge, die er bemerkt hat, ist, dass der Wert des Geldes bei lokalen Wahlen viel höher ist als bei nationalen Wahlen, der geringste Wert für Geld ist bei einer Präsidentschaftswahl, dann folgt eine Senatswahl und dann eine Kongresswahl“, schloss Musk.

„Und sobald Sie zu Stadt- und Bezirksstaatsanwälten kommen, ist der Wert des Geldes extrem gut.

„Und Soros erkannte, dass Sie die Gesetze tatsächlich nicht ändern müssen.

„Sie müssen nur ändern, wie sie durchgesetzt werden.

„Wenn niemand beschließt, das Gesetz durchzusetzen, oder wenn Gesetze unterschiedlich durchgesetzt werden, ist es so, als würde man die Gesetze ändern.

„Das hat er herausgefunden.“

WATCH: Elon Musk BLASTS George Soros: "He fundamentally hates humanity. He is doing things that erode the fabric of civilization. You know, getting DAs elected that refuse to prosecute crime. That's part of the problem in San Francisco and LA." pic.twitter.com/1FQvDV88nw