Vor unseren Augen findet ein weiterer Völkermord statt, über den die Medien nicht berichten wollen.

Junge Menschen – in ihren Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern – entwickeln aggressive und schnell wachsende „Turbo-Krebse“. Der kanadische Arzt William Makis, der in seiner Laufbahn rund 20.000 Krebsfälle diagnostiziert hat, sagt: „So etwas habe ich noch nie gesehen.

Bei Frauen in den Zwanzigern wird Brustkrebs im Stadium IV diagnostiziert. Bei Männern und Frauen zwischen 20 und 30 wird Darmkrebs im Stadium IV diagnostiziert. Leukämie, die innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden nach der Diagnose tödlich verläuft. Lymphome, die innerhalb weniger Monate tödlich verlaufen. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, betont der Onkologe im Gespräch mit Jim Ferguson.

Makis fiel auf, dass relativ junge Ärzte plötzlich extrem aggressive Krebsarten entwickelten. Bei einem Arzt in den Dreißigern wurde Magenkrebs im Stadium IV diagnostiziert. Er starb innerhalb eines Jahres. Junge Leute in ihren Zwanzigern und Dreißigern mit sehr seltenen Hirntumoren. Und in allen Fällen Stadium IV, und in allen Fällen innerhalb weniger Monate tödlich.

„Ich habe noch nie Krebs gesehen, der sich so verhält. Sie wachsen rasant und machen sich erst spät bemerkbar“, sagt Makis.

In Kanada gibt es rund 100.000 Ärzte. Der Onkologe schätzt, dass 99,9 Prozent von ihnen gegen Corona „geimpft“ sind.

Es findet ein weiterer Völkermord statt, über den die Medien nicht berichten wollen. Die Betroffenen werden immer noch dazu aufgefordert, mehr von dem zu nehmen, was diesen Völkermord verursacht. Es ist ein stiller Völkermord. Keine Bomben. Nur Nadeln.