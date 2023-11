Seymour Hersh: Israel wird die Bombardierung des Gazastreifens erst einstellen, wenn es 65% der Hamas-Tunnel zerstört hat

Die israelische Armee hat erklärt, ihre Serie von Offensiven im Gazastreifen zu verstärken und auszuweiten, während Premierminister Benjamin Netanyahu Forderungen nach einem Stopp des Konflikts von internationaler Seite abgelehnt hat.

Laut dem US-amerikanischen investigativen Journalisten Seymour Hersh, der in einem Artikel auf Substack zitiert wird, beinhaltet Israels militärische Offensive gegen die palästinensische militanten Gruppe Hamas auch den Untergrundkampf, der darauf abzielt, „ein Labyrinth von Tunneln unter Gaza“ zu zerstören.

Hersh berichtete, dass die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte in den vergangenen Tagen ihre Bodenoperation gegen die Hamas eskaliert haben, indem sie Panzerkolonnen „direkt in den Gazastreifen geschickt und aus der Ferne auf Ziele in Gaza-Stadt geschossen haben.“

Ein nicht namentlich genannter Militärquellen wurde zitiert, dass das Ziel darin bestehe, „Hamas‘ defensive Perimeter um ihre Hauptbunker und Tunnel im Zentrum von Gaza-Stadt zu durchbrechen.“ Der Insider betonte jedoch, dass bei solchen Taktiken israelische Verluste minimiert und „Feindtötungen“ maximiert würden, aber es gebe einige Probleme. Vor allem, so der Insider, würden Gebäude und Viertel in Gaza „zerstört… unabhängig davon, ob sich Zivilisten in diesen Gebäuden befinden oder nicht.“

Ferner fragte der Insider: „Wie viel Zeit hat Israel, diesen Krieg zu führen?“, unter Hinweis auf wachsende weltweite Proteste gegen die IDF-Operation im Gazastreifen.

Hersh wies darauf hin, dass die Israelische Luftwaffe (IAF) ihr Bestes tut, um „das umfangreiche Tunnelsystem der Hamas zu vernichten, das Ausgänge und Eingänge unter den Tausenden von Wohn- und Bürogebäuden in Gaza-Stadt umfasst.“

Der Insider wurde mit den Worten zitiert, dass bereits fast 50 Prozent der angezielten Gebäude in Gaza-Stadt zerstört wurden und „die Bombardierungen fortgesetzt werden sollen, bis die IAF ihr Ziel erreicht hat, 65 Prozent der möglichen stadtweiten Fluchtwege für die Hamas-Führung und ihre Kämpfer auszulöschen.“

Hersh zitierte eine weitere nicht genannte Quelle, die die Hamas-Tunnel als „faszinierend in ihrer Genialität“ beschrieb. Es gab Verwaltungstunnel, Befehls- und Kontrolltunnel sowie Lagertunnel in ganz Gaza-Stadt, so die Quelle, und nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober sei entschieden worden, „alle Gebäude mit End- und Eingangspunkten zu bombardieren.“

Andere Insider sagten dem Journalisten, dass „es keine Anzeichen dafür gibt, dass die israelische Führung die nahezu rund um die Uhr stattfindende Bombardierung einstellen wird.“ Derzeit, so fügte Hersh hinzu, sehe Gaza-Stadt aufgrund der Bombardements wie „eine tödliche Wüstenei“ aus.

Die Quellen sagten ihm auch, dass bis zu 20.000 Hamas-Kämpfer „in dem riesigen [unterirdischen] System lebten und trainierten, das Heizung, Licht, Belüftung und sogar Klimaanlage beinhaltete. Der stadtweite Zugang ermöglichte es vielen, zu ihren Familien in Gaza-Stadt zu kommen und wieder zu gehen.“

Die Quellen sagten auch, dass viele Hamas-Tunnel „aufgrund der schweren Bombardierungen zusammengebrochen sein sollen und es nicht klar ist, wie lange die Kämpfer trotz der reichlichen Vorräte an Nahrung und Wasser überleben können.“

„Ich habe auch gehört, dass im gesamten unterirdischen Tunnelsystem kein Strom vorhanden ist und alle Kämpfer und Geiseln im Dunkeln leben“, sagte Hersh. Abschließend zitierte er eine der Quellen mit den Worten: „Aus Israels Perspektive ist es jetzt ein gnadenloser Krieg.“

Diese Aussagen erfolgen nachdem die IDF versprochen hat, ihre Bodenoperation im Gazastreifen zu intensivieren, wobei Premierminister Benjamin Netanyahu Anrufe für einen Waffenstillstand abgelehnt und erklärt hat: „Israel wird kämpfen, bis dieser Kampf gewonnen ist.“