Auf diese Weise hat Pfizer alles vor den Aufsichtsbehörden verheimlicht.

Der Pharmakonzern Pfizer, bekannt für seine Corona-Impfstoffe, hat im dritten Quartal einen Milliardenverlust erlitten. Medienberichten zufolge hängt dies mit einem Einbruch der Nachfrage nach Corona-Impfstoffen zusammen. Der Konzern verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Verlust von rund 2,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte zuvor vor enttäuschenden Gewinn- und Umsatzzahlen gewarnt, weil das Interesse an Auffrischungsimpfungen zurückgegangen sei.

Der Schriftsteller und Lehrer Hans Siepel fragt sich, wo die Zeiten geblieben sind, in denen der Journalismus seinen Job gemacht hat. „Die Schlagzeile müsste natürlich lauten: ‚Pfizer erleidet erhebliche Verluste, jetzt, wo klar ist, dass das Unternehmen medizinische Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat‘“.

Inzwischen trudeln immer mehr Berichte über Pfizers Vorgehen während der Corona-Periode ein. Eine Analyse, die im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research veröffentlicht wurde, ergab, dass Pfizer und BioNTech Daten über Todesfälle bei Impfstofftests verheimlicht hatten, um die Zulassung des Impfstoffs zu erhalten.

Pfizer und BioNTech meldeten die Todesfälle erst, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA den Impfstoff bereits zugelassen hatte. Die Impfstoffhersteller verschwiegen auch, dass viele Probanden die Studie abgebrochen hatten.

So gelang es Pfizer beispielsweise zu verschleiern, dass die Teilnehmer, die den Impfstoff erhielten, ein 3,7-mal höheres Risiko hatten, an einem kardiovaskulären Ereignis zu sterben, als diejenigen, die ein Placebo erhielten.

Nach Angaben der Autoren handelt es sich um die erste unabhängige Untersuchung der Originaldaten der Pfizer-Impfstoffstudie.

Insgesamt nahmen 44.060 Personen an den sogenannten Trials teil. Die Forscher untersuchten 38 Todesfälle, die sich zwischen dem 27. Juli 2020 und dem 13. März 2021 ereigneten.

Die Impfstoffforschung verlief alles andere als normal. Nach Woche 20 gab die FDA den Impfstoff für den Notfall frei. Danach durften die Probanden der Placebo-Gruppe in die Impfstoff-Gruppe wechseln, um ihre erste Impfung zu erhalten.

Überraschenderweise behauptete Pfizer, dass sich die Anzahl der Todesfälle in der Placebo- und der Impfstoffgruppe in den ersten 20 Wochen nicht signifikant unterschieden. Nach der 20. Woche, als die meisten der ehemaligen Placebo-Teilnehmer den Impfstoff erhalten hatten, stieg die Zahl der Todesfälle in der Impfstoffgruppe weiter an. In der Placebo-Gruppe flachte die Zahl der Todesfälle ab.

79 Prozent der Todesfälle wurden der Zulassungsbehörde nicht rechtzeitig gemeldet. Pfizer hat diese Zahlen zurückgehalten, sodass dieses Warnsignal unbemerkt blieb.

Eine 63-jährige Frau starb 41 Tage nach der Injektion, aber dieser Fall wurde erst 37 Tage später registriert. Eine 58-jährige Frau starb 72 Tage nach der Impfung, wurde aber erst 26 Tage später registriert.

Pfizer versteckte sich hinter dem Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act von 2005, einem fast undurchdringlichen Schutzschild für Impfstoffhersteller im Falle einer „Gesundheitskrise“. Und weil der Notstand ausgerufen wurde, wurden die üblichen Verfahren über Bord geworfen.

Nach Angaben von Pfizer gab es in beiden Gruppen 38 Todesfälle. Die Forscher fanden diese Zahl „überraschend“ niedrig. Immerhin war von einer „schweren Pandemie“ die Rede. Die Forscher machten eine beunruhigende Entdeckung: 4,2 Prozent der Probanden tauchten einfach nicht mehr auf. Pfizer versuchte vergeblich, 395 von ihnen zu erreichen.

Der Pharmakonzern hatte es überhaupt nicht eilig, die Todesfälle zu registrieren. Von den 38 Fällen war am Todestag nur einer in der Datenbank. In vielen Fällen betrug die Wartezeit mehr als 20 oder sogar 30 Tage. In einem Fall waren es sogar 72 Tage.

Warum berichten die Medien nicht darüber?

Es müsste eine Meldung geben mit der Überschrift:

„Medien und Hunderte Journalist haben sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht“