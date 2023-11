Beweis: COVID-Impfstoff und Todesfälle in den USA

Von Steve Kirsch

Wir haben Recht bekommen. Der COVID-Impfstoff hat Hunderttausende von Amerikanern getötet, und jetzt können wir es jedem beweisen, der es hören will

Vielen Dank an die 547 Leser, die an meiner Umfrage teilgenommen haben. Die Ergebnisse beweisen, dass sie uns über den COVID-Impfstoff belogen haben. Er ist eine Katastrophe. Wir haben jetzt eine objektive Möglichkeit zu beweisen, dass sie uns belogen haben.

Abbildung 1. Dies ist die Anzahl der Todesfälle pro 28-Tage-Zeitraum für die Dosen 2 und höher. Die Balken sollten in den ersten 6 Monaten gleich hoch sein. Das sind sie aber nicht. Das ist ein ernstes Problem für die Darstellung. Dies impliziert einen jährlichen Anstieg der Gesamtmortalität von über 15 %. Das ist eine Katastrophe.

Zusammenfassung

Ohne Ihre Hilfe hätte ich das nicht geschafft.

Wir haben gewonnen. Jetzt wird mit dem Finger auf andere gezeigt. Jeder wird die Schuld auf den anderen schieben und keine Verantwortung übernehmen. Die CDC wird die FDA beschuldigen. Die FDA wird den Arzneimittelherstellern die Schuld geben. Die Pharmaunternehmen werden die Leute beschuldigen, die die Studien durchführen. Die Ärzte werden die CDC beschuldigen. Der Kongress wird der CDC die Schuld geben. Das Weiße Haus wird der FDA und dem ehemaligen Präsidenten Trump die Schuld geben. Und Trump wird jeden beschuldigen, der für ihn gearbeitet hat.

Ich habe jetzt eine völlig objektive Methode, die beweist, dass die COVID-Impfstoffe Hunderttausende von unschuldigen Amerikanern getötet haben, die den Gesundheitsbehörden und den Mainstream-Medien vertrauten und sich impfen ließen.

Die Methode kann von jeder Gesundheitsbehörde überall auf der Welt angewandt werden, um zweifelsfrei zu beweisen, dass die COVID-Impfstoffe Menschen in großer Zahl töten. Die Versuche, mich ins Gas zu setzen, zu zensieren und zu diffamieren, sind vorbei.

Die Gesundheitsbehörden können diese Methode anwenden und in weniger als 24 Stunden Ergebnisse vorlegen. Aber niemand von ihnen will das tun. Denn sie wissen, was passieren wird.

Die Umfrage

Hier ist der Substack-Artikel, der mir alle Daten lieferte, die ich brauchte.

Die wichtigsten Ergebnisse

Die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen der COVID-Impfung zu sterben, war um mehr als 15 % höher als bei Geimpften. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Turbokarzinom zu erkranken, war 12-mal höher als bei ungeimpften Personen. Die Gesamtwahrscheinlichkeit, nicht normal zu sterben, war um 2,2 höher. Mit anderen Worten: „Plötzlich gestorben“ ist absolut real. COVID-Impfstoffe haben 3,5-mal mehr Menschen getötet als das COVID-Virus und 70-mal mehr verlorene Personenjahre, was verheerend ist.

Über 15 % höhere Sterberate

Die Balken in Abb. 1 hätten alle flach sein müssen. Der erste Balken ist 86. Die anderen Balken liegen bei 29 und darunter. Das ist eine dreifach höhere Sterblichkeitsrate im Monat 1 nach der Impfung. Das ist eindeutig die minimale überschüssige Todesrate. Über 12 Monate verteilt ergibt sich also 14/12=1,166, was eine um 17 % höhere Sterberate bedeutet. Das ist eine Katastrophe.

Berichte über Turbokrebs sind bei Geimpften 12 Mal höher als bei Ungeimpften

Dr. Drew rief mich gerade an und wollte wissen, ob Turbokrebs durch den COVID-Impfstoff verursacht wird. Es scheint so zu sein. Die Rate der Turbokarzinome scheint bei den seit 2021 Verstorbenen im Vergleich zu den Ungeimpften um das Zwölffache gestiegen zu sein. Seltsam, nicht wahr?

All diese Daten sind vollständig überprüfbar. Ich habe alle Namen und Unterlagen. Möchte sie jemand verifizieren?

Beachten Sie, dass „Turbokrebs“ locker als Stadium IV bei der Präsentation definiert ist.

Die folgenden Bilder sind Pivot-Tabellen aus Airtable. Das Todesdatum ist die x-Achse, die Symptome sind die y-Achse. Sie können ein oder mehrere Symptome auswählen, die auf den Todesfall zutreffen. Bei den Daten außerhalb des Datumsbereichs handelte es sich um Fehler bei der Dateneingabe durch einige Teilnehmer.

Hier sind die unvaxxed Zahlen (zum Vergrößern auf das Bild klicken):

Die Turbo-Krebsrate beträgt 2/113 = 1,7 % aller Meldungen. Die normale Krebsrate beträgt 15/113 = 13,3 %.

Hier sind die Zahlen der geimpften:

Die Turbo-Krebsrate beträgt 98/462 = 21,2 % aller Meldungen. Regulärer Krebs liegt bei 40/462 = 8,6 % aller Meldungen.

Sind Sie von diesem erstaunlichen Ergebnis überrascht? Das sollten Sie nicht sein. Meine Umfrage spiegelt einfach die Realität wider:

Plötzlicher Tod OR 2,2 p=.005

BREAKING: „Plötzlicher Tod“ wird durch die COVID-Impfstoffe verursacht

COVID-Impfstoffe haben 3,5 Mal mehr Menschen getötet als das COVID-Virus und 70 Mal mehr verlorene Personenjahre

Aus einer früheren Studie. Dies ist schwer zu erklären, weil es von so vielen anderen bestätigt wurde.

John Beaudoin stellte einen 70-fachen Unterschied fest, wenn man die verlorenen Menschenjahre durch die beiden Viren berücksichtigt. Dies war der größte Fehler in der Geschichte der USA. Wir haben das Problem durch die Schüsse buchstäblich um das 70-fache verschlimmert (in Bezug auf den direkten Verlust an Mannjahren). Die 70-fachen Auswirkungen auf junge Familien, die einen jungen Vater oder eine junge Mutter verloren haben, sind dabei nicht berücksichtigt.

„Impfstoff“ tötete 3,5-mal mehr Amerikaner als COVID-Virus

Community-Replikationsangebot: eine Möglichkeit für Sie, die Ergebnisse einfach zu replizieren und sich selbst davon zu überzeugen. Sie kann von keiner der beiden Parteien missbraucht werden.

Wenn Sie skeptisch sind, gibt es einen einfachen Weg, um zu überprüfen, ob die Ergebnisse stimmen, ohne dass Sie sich selbst anstrengen müssen.

Wählen Sie einen eindeutigen Empfehlungscode, schicken Sie ihn an Ihre Freunde und sagen Sie ihnen, sie sollen meine Umfrage mit ihrer E-Mail und ihrem Empfehlungscode ausfüllen.

Wenn sie fertig sind, kontaktieren Sie mich.

Ich werde Ihnen einen Link geben, mit dem Sie auf alle ihre Datensätze zugreifen können, damit Sie überprüfen können, ob die E-Mails und die Ergebnisse übereinstimmen (Sie können selbst ein paar ausfüllen, um dies zu testen).

Da nur Sie die E-Mail-Adressen Ihrer Freunde kennen (und ich nicht), ist es mir unmöglich, die Umfrage zu manipulieren. Auch das Löschen oder Ändern von Einträgen ist nicht möglich, da die Zählungen und Daten nicht übereinstimmen würden.

Sie können die Umfrage auch nicht manipulieren, indem Sie Ihren Freunden sagen, wie sie antworten sollen, denn bevor ich das Ergebnis der von Ihnen empfohlenen Personen akzeptiere, überprüfe ich 5 der Einträge nach dem Zufallsprinzip. Sie verschwenden also die Zeit aller, wenn Sie glauben, dass Sie die Umfrage manipulieren können.

Wenn Sie sehen, dass die Ergebnisse Ihrer Freunde mit meinen Zahlen übereinstimmen, wird Sie das davon überzeugen, dass es keine Verzerrung durch das Publikum gibt.

Wenn wir erst einmal 100 davon mit denselben Ergebnissen haben, werden die Leute vielleicht anfangen zu glauben, dass ich Recht habe.

Angebot zur Datentransparenz

Siehe diesen Beitrag.

Eine Datenanalyse macht am meisten Sinn, wenn eine seriöse Person die Daten analysiert. Leute wie Chris Rentsch sind darauf aus, die Datenanalyse zu manipulieren, mit dem Ziel, die Daten zu diskreditieren, anstatt die Wahrheit zu finden.

Ich schickte Chris eine Nachricht und fragte: „OK, hat sich das Ergebnis geändert, nachdem Sie die fehlerhaften Einträge entfernt haben?“ Er weigerte sich, meine Frage zu beantworten, und wie Sie aus seinem Beitrag ersehen können, war es ein reiner Schlagabtausch, ohne zu erwähnen, dass Umfragen immer bereinigt werden müssen (ich habe sie nicht bereinigt, weil ich die Rohdaten veröffentliche, um völlig transparent zu sein), und vor allem vermied es Chris völlig, zu sagen, was die Daten aussagen. Sein Ziel war es, die Fehler herauszupicken, die immer passieren.

War sie voreingenommen? Nicht in einer Weise, die sich auf das Ergebnis auswirken würde.

Niemand wusste, was der Zweck der Umfrage war, wie sie gemessen werden sollte usw.

Ich habe sogar einen Tweet darüber abgesetzt, um zu sehen, ob jemand es herausfinden kann. Nur eine Person kam der Sache näher. Alle anderen waren ahnungslos.

Und selbst wenn sie es herausgefunden hätten, kann man die Umfrage nicht manipulieren, weil niemand die Ergebnisse sehen konnte, um zu wissen, wo man abstimmen sollte.

Die Realität ist, dass ich normalerweise über 10.000 Antworten auf Umfragen wie diese erhalte, aber bei dieser Umfrage habe ich nur über 500 Antworten bekommen, selbst nachdem ich die Leute angefleht habe. Das deutet darauf hin, dass etwa 90 % keine Todesfälle melden konnten. Diejenigen, die Todesfälle meldeten, hatten also nur EINEN Todesfall zur Auswahl. Sie wurden angewiesen, bei mehr als einem Todesfall denjenigen zu melden, dessen Einzelheiten sie am besten kannten. Das war’s.

Hier ist ein Kommentar aus dem Kommentarbereich unten:

Steve, mir geht es wie vielen Kommentatoren hier. Ich habe einen Neffen, der meiner Meinung nach durch den „Impfstoff“ getötet wurde. Mein Problem ist, dass ich nicht genau weiß, wie viele Impfungen er bekommen hat oder wann seine letzte Impfung war, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich an Ihrer Umfrage teilnehmen kann. Meine Vermutung ist, dass er vollständig geimpft war. Er war Hauptmann der Feuerwehr auf einem großen Flughafen. Die körperlichen Anforderungen seiner Arbeit machten eine gute Ernährung und Fitness erforderlich. Er war in hervorragender Form. Ende Juli dieses Jahres wurde bei ihm Krebs im 4. Stadium in drei wichtigen Organen diagnostiziert, darunter ein großer Tumor in der Bauchspeicheldrüse, und Blutgerinnsel im ganzen Körper. Innerhalb eines Monats war er tot. Er war erst 44 Jahre alt. So tragisch und unnötig.

Hier ist ein weiterer Kommentar, der das Gleiche sagt. Die Leute konnten die Umfrage nicht ausfüllen, wenn sie keine Details kannten, und nur wenige Leute kannten Details zu auch nur einem Todesfall!

Die andere Möglichkeit wäre, dass die Umfrage verzerrt wäre, wenn alle meine Leser zu Lesern würden, nachdem ein plötzlicher Todesfall in ihrer Familie nach einer COVID-Impfung eingetreten ist.

Aber wie Sie sehen können, ist das überhaupt nicht der Fall:

Airtable-Umfrage unter meinen Lesern, wie sie zum ersten Mal darauf aufmerksam wurden, dass Impfstoffe schlecht sind. Nur ein kleiner Prozentsatz tat dies aufgrund eines Todesfalls nach der COVID-Impfung.

Die Verzerrung ist also sehr gering, da jeder Befragte im Grunde keine Wahl hatte, die Person auszuwählen, die plötzlich gestorben ist.

Und wenn es eine Verzerrung gäbe, würden die Balken mit der Zeit exponentiell abnehmen. Das sieht man aber nicht. Die Form passt nicht zu der Hypothese.

Alle Erhebungen weisen Verzerrungen auf, aber es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass diese Ergebnisse durch „Verzerrungen“ zu erklären sind.

Die Ergebnisse lassen sich auch nicht durch den „healthy vaccinee effect (HVE)“ erklären. Der HVE-Effekt reduziert die Todesfälle in den ersten Wochen nach einer Impfung, weil Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, sich nicht impfen lassen. Daher sind die Todesfälle im ersten Monat immer niedriger als im Durchschnitt. Die Tatsache, dass das Gegenteil der Fall ist, ist verheerend.

Hätte die Umfrage in beide Richtungen manipuliert werden können? Nö.

Die Umfrage ist verheerend für die Impfbefürworter. Also wurde sie von ihnen nicht manipuliert.

Könnte die Umfrage von den Impfgegnern manipuliert worden sein?

Das lässt sich leicht mit einer Frage beantworten: Können Menschen in der Zeit zurückreisen und ihre Freunde töten, nachdem sie geimpft wurden?

Wenn die Antwort nein lautet, dann kann die Umfrage nicht manipuliert werden.

Was hier berichtet wurde, sind Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind.

Bedenken Sie Folgendes:

Niemand wusste, wie die Daten verwendet werden würden, wie konnten sie also mit den Antworten spielen? Jede Antwort enthielt den Namen der Person, die IN DER VERGANGENHEIT gestorben ist, zusammen mit objektiven Daten, die unabhängig überprüft werden können. Die Ergebnisse der Umfrage wurden nie öffentlich bekannt gegeben, so dass niemand erfahren konnte, wie andere abgestimmt hatten, um zu sehen, wie sie selbst abstimmen würden. Niemand hätte Zeit gehabt, die Umfrage zu manipulieren, da sie innerhalb von <24 Stunden gestartet und abgeschlossen wurde. Die Umfrageergebnisse können von unabhängigen Forschern anhand öffentlicher Aufzeichnungen überprüft werden. Jede Spielerei wäre also sinnlos. Es gab keine Auslese der Ergebnisse, d. h. die Umfrage wurde nur an Personen gerichtet, von denen ich wusste, dass sie einen Todesfall hatten, bei dem sie die Impfdaten hatten. Es wurden keine Datensätze gelöscht (kann bei Airtable überprüft werden). Die einzige Möglichkeit, die Umfrage zu manipulieren und sie seriös aussehen zu lassen, wäre, wenn jemand eine Liste der Personen hätte, die innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung gestorben sind, und all diese Personen per E-Mail um eine Antwort bitten würde, und zwar innerhalb von 24 Stunden. AFAIK hat niemand eine solche Datenbank.

Es ist also möglich, dass es manipuliert wurde, aber höchst unwahrscheinlich.

Die Tatsache, dass keine Gesundheitsbehörde ihre Akten öffnen oder diese Untersuchung (die weniger als eine Stunde in Anspruch nimmt) durchführen will, sollte jeden beunruhigen. Wenn die Erhebung nicht korrekt ist, ist es für jede Gesundheitsbehörde trivial, die Studie anhand ihrer eigenen Daten durchzuführen.

Ist dies eine wissenschaftliche Umfrage?

Ja, denn ich habe von jedem Befragten Kontaktinformationen gesammelt.

Eine wissenschaftliche Umfrage erfordert Fakten und eine unabhängige Überprüfung. All das ist hier gegeben.

Außerdem wurden die Befragten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, weil es zufällig war, welche Personen die Einzelheiten eines Verstorbenen kannten. Und es gab keine Verzerrungen bei der Auswahl, weil die Leute in den meisten Fällen nur einen Todesfall zur Auswahl hatten.

Bei jeder Umfrage gibt es Verzerrungen, und bei dieser Umfrage war sie sehr unvoreingenommen.

Gibt es eine Möglichkeit, das Vertrauen in das Ergebnis zu erhöhen?

Es gibt mehrere Möglichkeiten:

Lassen Sie jemanden mit einer völlig anderen Anhängerschaft die gleiche Studie durchführen. Prüfen Sie, ob jemand die 3-fache Erhöhung des ersten Balkens mit einer Theorie erklären kann, die belegbar ist. Der erste Balken hätte aufgrund der HVE niedriger sein müssen. Führen Sie eine statistische Analyse des Ergebnisses durch. Wenn die Ergebnisse zufällig sind und nichts mit dem Schuss zu tun haben, müssten die Balken überall verteilt sein. Der erste Balken ist jedoch dreimal so hoch wie die anderen Balken, die relativ flach sind, und alles fällt nach Balken 6 genau wie erwartet. Es geht nicht darum, das genaueste Ergebnis mit 10 Dezimalstellen zu erhalten. Wir suchen einfach nach Anomalien innerhalb der Daten, z. B. ist Balken 6 der höchste Balken. Wir können auch anhand von anekdotischen Daten nach Anomalien suchen. Die anekdotischen Daten legen nahe, dass die Menschen kurz nach dem Schuss sterben, und diese Daten stimmen damit überein.

In der Wissenschaft geht es um Wiederholbarkeit. Wenn es sich um eine gültige Umfrage handelt und die Ergebnisse gültig sind, sollten andere in der Lage sein, sie zu wiederholen.

Die einfachste Methode besteht also darin, dass Personen mit unterschiedlichen Zielgruppen ihre Anhänger bitten, die Umfrage auszufüllen. Wenn die Ergebnisse übereinstimmen, müsste ein „Wissenschaftler“ erklären, wie das möglich ist.

Die Replikation ist also der einfachste Weg, die Wahrheit zu finden.

Aber niemand will sie wiederholen. Roger Seheult hat aufgelegt, als ich ihn anrief, um ihn zu bitten, die Ergebnisse zu wiederholen, damit wir die Wahrheit aufdecken können.

Was sie also tun werden, ist zweierlei:

UD zu verbreiten, indem Sie immer wieder behaupten, dass Internet-Umfragen unzuverlässig sind und alles ignorieren, was ich hier geschrieben habe sich weigern, die Ergebnisse zu wiederholen, indem sie argumentieren: „Es ist nicht wissenschaftlich, und ich möchte nichts Unwissenschaftliches fördern“.

Natürlich könnte ein staatlicher Epidemiologe in den USA einfach ein paar Datenbankabfragen durchführen und alle benötigten Informationen extrahieren. Werden sie das tun? Nein, natürlich nicht.

Die Mitglieder des Kongresses könnten Transparenz fordern, indem sie verlangen, dass die Impfhistorie Teil der Sterbeurkunde ist und die Sterbeurkunden veröffentlicht werden. Sie könnten sich für die Transparenz der Daten des öffentlichen Gesundheitswesens einsetzen. Gibt es dies irgendwo in einem Land, in dem solche Daten verfügbar sind? Nein. Wird dadurch die Privatsphäre verletzt? Nein, denn man kann anhand dieser Daten keine Person identifizieren. Es gibt auch keinen Grund, die Privatsphäre von Verstorbenen zu schützen. Ich habe noch nie einen Lobbyisten getroffen, der tote Menschen vertritt.

Verstehen Sie das?

Wie glaubwürdig ist dieses Ergebnis?

Yale-Professor Harvey Risch, einer der besten Epidemiologen der Welt, hat mich heute Abend in seinen Podcast eingeladen, um die Ergebnisse zu diskutieren. Er hat die Umfrage und die Ergebnisse bereits gesehen. Sie können sich die Folge ansehen, sobald sie hier veröffentlicht ist.

Der Yale-Professor Harvey Risch wird mich heute Abend in einer Voraufzeichnung für seinen Podcast interviewen.

Glauben Sie, er würde das tun, wenn es nicht glaubwürdig wäre? Nein, natürlich nicht.

Warum hat das noch niemand gesehen?

Weil die Daten geheim gehalten werden.

Kein einziger Arzt, der die Impfung befürwortet, hat jemals die Transparenz der Daten über die öffentliche Gesundheit gefordert.

Und jede Gesundheitsbehörde der Welt verbirgt die Gesundheitsdaten auf Rekordniveau vor der Öffentlichkeit.

Sobald man Todesfälle und Impfstoffdaten miteinander verknüpft, ist alles vorbei. Deshalb werden sie auch nie offengelegt. Aber ich würde viel Geld darauf wetten, dass sich das bald ändern wird.

Staaten wie Kalifornien bewahren die Unterlagen getrennt auf, so dass niemand etwas herausfinden kann. Man kann die Unterlagen nicht einmal per FOIA anfordern, weil sie nicht miteinander verknüpft sind. Sie sind nicht verpflichtet, die Unterlagen für Sie zu verknüpfen.

Die CDC weigert sich, Impfdaten von den Staaten anzufordern, weil sie es nicht wissen will. Wenn sie es täten und sie verlinken würden, könnten wir sie per FOIA anfordern.

Ich konnte nicht einmal meinen örtlichen Gesetzgeber, Senator Josh Becker, dazu bringen, sich für ein Gesetz zur Datentransparenz einzusetzen, das die öffentlichen Gesundheitsdaten auf eine HIPAA-konforme Weise offenlegt. Er hörte sich meine Argumente an und sagte, er wolle das Thema nicht weiter verfolgen. Überhaupt nicht.

Die Epidemiologin des Bundesstaates Kalifornien, Erica Pan, beendete abrupt das Gespräch mit mir, nachdem ich sie gefragt hatte: „Glauben Sie an die Datentransparenz bei öffentlichen Gesundheitsdaten?“ Ich bot ihr an, ihr die von mir gesammelten Daten auf Rekordniveau zu zeigen. Keine Antwort.

Ich konnte das britische ONS nicht dazu bringen, seine Daten auf Rekordniveau zu veröffentlichen. Sie sagten, das wäre ein Verstoß gegen das Gesetz.

Ich konnte keine Regierungsbehörde dazu bringen, die Daten unter FOIA zur Verfügung zu stellen. Sie sagten, es wäre zu teuer. Als ich anbot zu zahlen, hörten sie auf, mit mir zu reden.

Da ich also keine offiziellen Daten hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als sie selbst zu sammeln. Und das habe ich getan.

Und die Ergebnisse sind niederschmetternd. Wirklich niederschmetternd.

Niemand sollte von diesem Ergebnis überrascht sein. Niemand.

Ich fand im Mai 2021 heraus, dass die Impfstoffe unsicher waren, weil meine Freunde in einem Ausmaß verletzt wurden, das statistisch unmöglich war. Also wurde ich zum „Verbreiter von Fehlinformationen“, als ich veröffentlichte, was ich erfahren hatte. Sie können die ganze Entstehungsgeschichte hier nachlesen, einschließlich der Twitter-DM-Nachrichten, mit denen alles begann.

Und Sie haben 100% objektive Beweise dafür, dass die CDC wusste, dass der Impfstoff der gefährlichste Impfstoff in der Geschichte der USA war, als die CDC feststellte, dass 770 verschiedene KLASSEN von Sicherheitssignalen ausgelöst wurden. Normalerweise sind es 0.

Was hat die CDC also getan, als die Alarmglocken läuteten? Nichts. Sie versteckten es. Sie sagten der amerikanischen Öffentlichkeit nichts darüber, denn das hätte ein Zögern bei der Impfung zur Folge gehabt. Signale wie Lungenembolie waren zum Beispiel nicht zu erkennen.

Man muss also kein Raketenwissenschaftler sein, um das herauszufinden. Wenn 770 Alarme ausgelöst werden, obwohl es normalerweise keine gibt, und die CDC dies dem amerikanischen Volk vollständig verheimlicht, sollte jegliches Vertrauen zerstört werden. Die Amerikaner sollten der CDC nie wieder etwas anvertrauen.

Was sind die Auswirkungen dieser Tatsache?

Amerikas Ärzte, die diese tödlichen Impfstoffe, die keinen Nutzen haben, propagiert haben, haben Blut an ihren Händen. Das Mindeste, was sie jetzt tun sollten, ist, sich zu entschuldigen, um Verzeihung zu bitten, die Transparenz der öffentlichen Gesundheitsdaten zu fordern, sich zu weigern, weitere Impfstoffe zu verabreichen, bis die öffentlichen Gesundheitsdaten veröffentlicht werden, und so weiter. Was werden sie tun? Nichts. Die Mainstream-Medien befinden sich in einer ähnlichen Lage. Siehe Nr. 1. Präsident, Weißes Haus, Kongress, FDA, CDC, NIH, staatliche Gesetzgeber, Gesundheitsbehörden usw.: siehe #1 Akademische Mainstream-Wissenschaftler sollten empört sein. Die „Peer-Review-Literatur“ ist völliger Blödsinn, dass sie die Veröffentlichung von Unsinn, der Menschenleben kostet, zulassen konnten. Die Arbeiten, in denen behauptet wird, der Impfstoff wirke, sollten zurückgezogen werden. Die Autoren dieser Arbeiten sollten sich öffentlich entschuldigen und Abhandlungen darüber schreiben, wie sie getäuscht wurden. Das Weiße Haus muss seine Liste der Desinformations-Dutzend widerrufen und sie durch eine neue Liste mit Leuten wie Joe Biden, Tony Fauci, Rochelle Walensky, Ashish Jha, Paul Offit, Peter Hotez, Peter Marks, Mandy Cohen, Eric Topol, Albert Bourla, Neil deGrasse Tyson und der New York Times ersetzen. Jake Tapper muss sich öffentlich bei RFK Jr. dafür entschuldigen, dass er ihn gründlich verarscht hat. Biden muss sich bei RFK Jr. entschuldigen und ihm den Schutz des Secret Service geben, den er verdient. Paul Offit und Eric Topol müssen sich auf eine öffentliche Debatte über die Sicherheit von Impfstoffen einigen. Beide müssen zu Jesus kommen und für ihre Sünden büßen, erklären, warum das passiert ist, wie sie es in Ordnung bringen wollen und welche unzähligen Leben sie zerstört haben. Die ACIP-Vorsitzende, die Stanford-Professorin Grace Lee, muss sofort zurücktreten und sich entschuldigen. Lee steckte den Kopf in den Sand, als ich versuchte, ihr die Daten zu zeigen. Sie hat buchstäblich die Polizei auf mich gehetzt, damit sie sich die Daten nicht ansehen muss. Sie sollte aufhören, eine Wissenschaftlerin zu sein. Wissenschaftler laufen nicht vor Daten weg. Sie sollte sich für sich selbst schämen. Das MIT muss sich öffentlich dafür entschuldigen, dass es mich einen Verbreiter von Fehlinformationen genannt hat. Die staatlichen Ärztekammern müssen Ärzte, denen sie die Approbation entzogen haben, wieder zulassen. Sie sollten den Ärzten, die für diese tödlichen Impfstoffe geworben haben, die Approbation entziehen. Kurz gesagt, sie sollten ihren Fehler korrigieren. Sie sollten sich öffentlich bei den Ärzten entschuldigen, die sie verletzt haben. LinkedIn hat mich dauerhaft gesperrt. Sie sollten mein Konto wieder einrichten und sich öffentlich entschuldigen. Medium hat mich dauerhaft gesperrt. Sie sollten mein Konto wieder einrichten und sich öffentlich entschuldigen. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der CETF sollten sich alle öffentlich entschuldigen und erklären, was sie tun werden, um das Problem zu beheben.

Übrigens, falls Sie es noch nicht wussten, hier sind noch ein paar Dinge, die Sie über die Grippe- und COVID-Impfung wissen sollten

Der Grippeimpfstoff ist völlig unwirksam. Sie kann tödlich sein (ich habe die Medicare-Daten, die das beweisen) und schützt NICHT vor Krankenhausaufenthalten oder Tod. Unterm Strich: alles Risiko und keinerlei Nutzen. Der COVID-Impfstoff erhöht die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, hat keinen Nutzen für Krankenhausaufenthalte, erhöht die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn man COVID bekommt, und erhöht die Gesamtmortalität, die nicht durch COVID verursacht wird. Ich werde demnächst einen Artikel in der medizinischen Fachliteratur veröffentlichen, der von Experten begutachtet wird. Fazit: Alles Risiko und kein Nettonutzen.

Warum bin ich nicht in der Sendung von John Campbell?

Weil, wenn ich auftreten würde, YouTube seinen Kanal löschen würde.

Es geht doch nichts über Meinungsfreiheit, oder?

MedCram-Gründer Roger Seheult könnte diese Studie im Handumdrehen wiederholen, aber er will es nicht einmal versuchen

Er ist kein echter Wissenschaftler. Er verbreitet Propaganda.

Er wird es nicht wagen, meine Studie zu wiederholen. Keine Chance. Er tut das Gegenteil, indem er sich große Mühe gibt, ein YouTube-Video zu erstellen, um den Leuten einzureden, dass es kein Signal in VAERS gibt.

Ich habe gerade mit ihm am Telefon gesprochen. Er wollte wissen, woher ich seine Nummer habe, und hat dann aufgelegt.

Er könnte ganz einfach dieselbe Umfrage durchführen und seinen Zuhörern sagen, dass sie sie ehrlich ausfüllen sollen, und das würde beweisen, dass die Impfstoffe sicher sind. Aber er will die Umfrage nicht machen, weil er weiß, dass er ein falsches Narrativ verteidigt und die Umfrage seine Fehlinformationen aufdecken würde.

Und genau das ist das Problem. Niemand auf ihrer Seite will die Daten sammeln, um zu bestätigen, dass das, was ihnen erzählt wird, der Wahrheit entspricht oder nicht.

Zweitens fordert Roger keine Datentransparenz für öffentliche Gesundheitsdaten. Erzielen wir bessere Gesundheitsergebnisse, wenn wir die Daten verstecken, Roger? Warum machen Sie nicht ein YouTube-Video darüber, warum Daten des öffentlichen Gesundheitswesens versteckt werden sollten.

Sie können von diesem Artikel profitieren, ich nicht.

Wenn Sie glauben, dass ich lüge, kaufen Sie Aktien von Moderna und Pfizer.

Wenn Sie glauben, dass ich die Wahrheit sage, verkaufen Sie diese Aktien.

Mal sehen, wem das schlaue Geld glaubt, oder?

Vollständige Offenlegung: Ich hatte eine Leerverkaufsposition in Moderna-Aktien, aber ich habe meine Leerverkaufsposition gerade um 12:10 Uhr am 31.10.23 gedeckt, so dass ich nicht von einem Kursrückgang profitieren kann.

Daher habe ich keine Interessenkonflikte. Ich tue dies, damit mich niemand beschuldigen kann, von diesem Artikel zu profitieren.

Zusammenfassung

Sie haben über „sicher und wirksam“ gelogen.

Ich kann jetzt beweisen, dass es nicht sicher war, dass es das Risiko einer Infektion oder eines Krankenhausaufenthalts NICHT verringerte und dass es das Risiko eines Todes durch COVID erhöhte.

60 Minutes und der Rest der Mainstream-Medien sollten es Amerika ermöglichen, die Beweise beider Seiten zu hören und selbst zu entscheiden. Aber unvoreingenommene Nachrichten sind in Amerika tot. Aber vielleicht wird Tucker Carlson mit mir reden.

In der Zwischenzeit haben wir jetzt die Mittel, um zu beweisen, dass wir Recht hatten. Aber es scheint, als wolle niemand an der Macht diese Werkzeuge benutzen. Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, nicht wahr?

