Junk-Food als Lockvogel: Entlarvung der dunklen Seite der Lebensmittelregulierung

Die Geschichte auf einen Blick

Die FDA und die Academy of Nutrition and Dietetics (AND) sind der Industrie verpflichtet und stellen die Interessen der Junkfood-Giganten über die öffentliche Gesundheit

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der WHO stufte Aspartam als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ ein, aber der JECFA-Expertenausschuss der WHO hält den Verzehr von Aspartam weiterhin für unbedenklich.

Mindestens sechs der 13 Mitglieder des JECFA-Gremiums haben Verbindungen zu ILSI, einer langjährigen Coca-Cola-Tarnorganisation

Eine symbiotische Beziehung besteht zwischen AND, der AND Foundation und Junkfood-Konzernen wie Coca-Cola, PepsiCo, General Mills und Kraft

Die Handelsgruppe American Beverage startete eine koordinierte Kampagne, um die WHO-Ergebnisse zu Aspartam-Krebs herunterzuspielen, indem sie registrierte Ernährungsberater und andere Gesundheitsfachleute dafür bezahlte, Aspartam in den sozialen Medien zu bewerben

Lebensmittel, die von der U.S. Food and Drug Administration zugelassen sind, werden als Goldstandard oder zumindest als sicher dargestellt. In der Zwischenzeit gilt die Academy of Nutrition and Dietetics (AND), die behauptet, „Ihre Quelle für wissenschaftlich fundierte Lebensmittel- und Ernährungsinformationen“ zu sein, als „Autorität“ für die Lebensmittelpolitik und die Entwicklung von Ernährungsrichtlinien in den USA.

Wenn Sie sich jedoch bei Ihren Lebensmittelentscheidungen auf die Gütesiegel der FDA und der AND verlassen, werden Sie wahrscheinlich in die Irre geführt. Beide Einrichtungen – und andere herausragende Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens – sind ein Paradebeispiel für die Vereinnahmung durch Unternehmen. Sie sind der Industrie hörig und nicht in der Lage, die Interessen der amerikanischen und weltweiten Öffentlichkeit zu vertreten. Sehen Sie sich nur an, was mit Aspartam passiert ist.

WHO sendet widersprüchliche Botschaften über Aspartam

Im Mai 2023 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation eine neue Leitlinie, in der sie davon abrät, zuckerfreie Süßstoffe (NSS), d. h. künstliche Süßstoffe, zur Gewichtskontrolle zu verwenden, da sie keinen langfristigen Nutzen bei der Reduzierung des Körperfetts bei Erwachsenen oder Kindern bieten.

Darüber hinaus deutet die systematische Überprüfung auf „potenzielle unerwünschte Wirkungen bei langfristiger Einnahme von NSS hin, wie etwa ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sterblichkeit bei Erwachsenen“. Auch Blasenkrebs gehörte zu den potenziellen Risiken.

Am 14. Juli 2023 veröffentlichte die WHO dann ihre Gefahren- und Risikobewertungen von Aspartam, in denen die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) Aspartam als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ einstufte. Ich habe bereits 2010 in einem Artikel für die Huffington Post, jetzt HuffPost, vor dem krebserregenden Potenzial von Aspartam gewarnt. Er wurde inzwischen gelöscht – aber Sie können sehen, wie lange diese Gefahr schon bekannt ist.

U.S. Right to Know (USRTK) hat ebenfalls jahrzehntelange wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen, die zeigen, dass Aspartam ernsthafte Gesundheitsrisiken birgt. Der Gemeinsame Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) der WHO und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), der gerade dabei war, seine Risikobewertung für Aspartam zu aktualisieren, gab jedoch eine Empfehlung ab, die nicht den Tatsachen entspricht.

Trotz seiner möglichen Karzinogenität bekräftigte der JEFCA, dass Aspartam bei einer zulässigen Tagesdosis von 40 mg/kg Körpergewicht sicher verzehrt werden kann.

Coca-Cola beeinflusst Aspartam-Rezension der WHO

„Warum die gespaltene Entscheidung?“, fragte Gary Ruskin, USRTK-Geschäftsführer. „Eine mögliche Antwort: Mindestens sechs der 13 Mitglieder des JECFA-Gremiums haben Verbindungen zum International Life Sciences Institute (ILSI), einer langjährigen Coca-Cola-Frontgruppe. Sowohl der Vorsitzende als auch der stellvertretende Vorsitzende des JECFA-Gremiums haben Verbindungen zu ILSI.“

ILSI ist eine gemeinnützige Organisation, die vom ehemaligen Coca-Cola-Vizepräsidenten Alex Malaspina gegründet wurde. Coca-Cola hat ILSI auch finanziell unterstützt. Laut einer Fallstudie, die in Public Health Nutrition veröffentlicht wurde:

„Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass ILSI ein wichtiges Instrument für Coca-Cola war, um weltweit Einfluss auf Politik, Forscher, Veranstaltungen, Entscheidungsträger und Praktiker zu nehmen und eine Rolle bei der Förderung von Botschaften zu spielen, die kommerzielle Interessen fördern können. ILSI unterstützte 30 der von uns identifizierten Veranstaltungen. In einigen Fällen bot ILSI an, als Vermittler zu fungieren und Wissenschaftler des öffentlichen Gesundheitswesens durch Coca-Cola zu entschädigen, indem es sie Vorträge zu ausgewählten Themen halten ließ.“

ILSI wurde als Handlanger der Junk-Food-Industrie entlarvt, und interne Dokumente enthüllten, dass ILSI sich in Gremien der öffentlichen Gesundheit in ganz Europa und bei den Vereinten Nationen einbrachte, um seine eigene industrieorientierte Agenda zu fördern und die Gewinne auf Kosten der öffentlichen Gesundheit weltweit zu steigern.

Da Coca-Cola hinter ILSI steht und Aspartam der Süßstoff ist, der in Diät-Cola verwendet wird, hätten Personen mit Verbindungen zu ILSI nicht an der Aspartam-Entscheidung der JECFA beteiligt sein dürfen. Und doch sind wir hier. sagt Ruskin:

„Die Mitglieder des JECFA-Gremiums, die über eine für Coca-Cola wichtige Chemikalie entscheiden, sollten nicht mit einer langjährigen Coca-Cola-Frontgruppe verbunden sein. Dies ist ein offensichtlicher Interessenkonflikt. Aufgrund dieses Interessenkonflikts sind die Schlussfolgerungen des JECFA zu Aspartam nicht glaubwürdig, und die Öffentlichkeit sollte sich nicht auf sie verlassen.“

US-Ernährungsrichtlinien werden von Konzernen korrumpiert

Im obigen Video beschreibt James Li, Moderator von 51/49 with James Li und Mitwirkender bei Breaking Points With Krystal and Saagar, auch die eklatanten Interessenkonflikte, die die Gesundheit der Amerikaner durch die Korrumpierung von Ernährungsempfehlungen und -richtlinien sabotiert haben. Dazu gehört auch die Vereinnahmung von Ernährungsexperten durch Unternehmen über AND.

USRTK hat zusammen mit Wissenschaftlern des öffentlichen Gesundheitswesens eine fünfjährige Untersuchung über die unangenehm engen Verbindungen von AND zu Junkfood-Herstellern wie Coca-Cola, PepsiCo, General Mills und Kraft durchgeführt.

Die im Oktober 2022 in der Zeitschrift Public Health Nutrition veröffentlichte Analyse umfasste Dokumente aus den Jahren 2014 bis 2020, die durch Anträge auf Informationsfreiheit erlangt wurden. Es wurde eine symbiotische Beziehung zwischen AND, der AND Foundation (ANDF) und Unternehmen aufgedeckt, wobei die Branchenriesen AND und seine Stiftung mit finanziellen Zuwendungen unterstützen.

Es überrascht nicht, dass AND als Stimme der Industrie agiert, die in dieser Eigenschaft nicht die besten Interessen der Gesundheit der Amerikaner vertreten kann. In der Studie heißt es:

„Die AND, AND Foundation (ANDF) und ihre wichtigsten Führungskräfte stehen in ständigem Kontakt mit Unternehmen. Dazu gehört, dass AND-Führungskräfte Schlüsselpositionen in multinationalen Lebensmittel-, Pharma- oder Agrarkonzernen innehaben und dass AND finanzielle Zuwendungen von Unternehmen annimmt. Wir haben festgestellt, dass die AND Gelder in Unternehmen wie Nestlé, PepsiCo und Pharmaunternehmen investiert hat, dass sie interne Richtlinien diskutiert hat, um sie an die Bedürfnisse der Industrie anzupassen, und dass sie öffentliche Positionen zugunsten von Unternehmen vertreten hat.“

Akademie für Ernährung und Diätetik befürwortet Aspartam

Können Sie angesichts dieser Informationen erraten, was die Academy of Nutrition and Dietetics zu Aspartam zu sagen hatte? Sie gab zwar bekannt, dass die IARC den künstlichen Süßstoff als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ eingestuft hatte, stellte sich aber dennoch hinter ihn und erklärte in einer Pressemitteilung:

„Die Akademie wird weiterhin die Empfehlungen von registrierten Ernährungsberatern, den Lebensmittel- und Ernährungsexperten, unterstützen, die die Verwendung von nicht-nutritiven Süßstoffen, einschließlich Aspartam, durch ihre Patienten und Kunden innerhalb akzeptierter täglicher Grenzen akzeptieren, bis weitere Beweise erbracht werden können … Kein einziger Inhaltsstoff oder Lebensmittel erhöht das Krebsrisiko.“

Es ist nicht so, dass Aspartam ein essenzieller Nährstoff ist, den der Körper braucht. Es ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der leicht aus der Ernährung ausgeschlossen werden kann – und der Krebs verursachen kann. Warum sollte also irgendeine Ernährungsbehörde den Menschen empfehlen, das Risiko einzugehen, es zu konsumieren?

Tatsache ist, dass die Junk-Food-Kultur bei AND tief verwurzelt ist, angefangen bei akademischen Einrichtungen bis hin zu regelmäßigen Auftritten bei Firmenkonferenzen und direkten Geldzuwendungen.

Von 2011 bis 2017 erhielt AND mehr als 4 Millionen Dollar an Spenden von Junkfood- und ultraverarbeiteten Lebensmittelunternehmen wie Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Hershey, Kellogg’s und Conagra. AND investierte auch in die Junk-Food-Industrie und unterstützte damit genau die Unternehmen, die für das Versagen der öffentlichen Gesundheit in den USA verantwortlich sind. In einem Beispiel aus den Jahren 2015 und 2016 besaß AND Aktien von PepsiCo, Nestlé und J.M. Smucker im Wert von mehr als 1 Million Dollar.

„Man könnte argumentieren, dass es sich um einen freien Markt handelt, aber lustigerweise haben E-Mails, die durch FOIA beschafft wurden, gezeigt, dass sich einige der Führungskräfte der Akademie bewusst waren, dass dies einen potenziellen Interessenkonflikt darstellt“, sagt Li.

In dem Video präsentiert er eine E-Mail der AND-Sprecherin Donna Martin, die schrieb: „Für mich sieht alles gut aus. Der einzige Hinweis, den ich gesehen habe, war, dass PepsiCo zu unseren Top-10-Aktien gehört. Ich persönlich mag PepsiCo und habe keine Probleme damit, dass wir es besitzen, aber ich frage mich, ob jemand etwas dazu sagen wird.“

„Nun, Donna, das sieht nicht gut aus“, sagt Li. Zu den weiteren ungeheuerlichen Erkenntnissen gehören die folgenden, die von USRTK gemeldet wurden:

AND erhielt Millionen von Dollar von Unternehmen aus der Lebensmittel-, Pharma- und Agrarindustrie. Im Gegenzug für diese Geschenke hatte AND „Richtlinien, die im Gegenzug Gefälligkeiten und Vorteile vorsahen“.

AND-Führungskräfte haben als Mitarbeiter oder Berater für multinationale Lebensmittel-, Pharma- und Agrarunternehmen gearbeitet.

AND erörtert Strategien, die „den Bedürfnissen seiner Sponsoren aus der Lebensmittel-, Agrar- und Pharmaindustrie entsprechen“.

Bezahlte Diätassistenten werben für die „Sicherheit“ von Aspartam

In den sozialen Medien gibt es Influencer für so ziemlich jedes denkbare Produkt – auch für Lebensmittel. Darunter sind auch registrierte Diätassistenten, die für künstliche Süßstoffe und andere Junkfoods werben und dabei auf der Gehaltsliste der Industrie stehen.

Einige dieser Gesundheitsexperten verbreiten den Hashtag #safetyofaspartame, während sie die Ausweisung von Aspartam durch die WHO als „Clickbait“ und „angstmachende Schlagzeilen“ abtun. Eine gemeinsame Untersuchung von The Washington Post und The Examination ergab, dass dies kein Zufall war, sondern eine koordinierte Kampagne der Handelsgruppe American Beverage, die zu mindestens 35 Social-Media-Posts von Gesundheitsexperten führte. Laut der Washington Post:

„Der Handelskonzern zahlte eine ungenannte Summe an zehn registrierte Ernährungsberater sowie einen Arzt und einen Fitness-Influencer, damit sie ihre Social-Media-Konten nutzen, um die Behauptungen der WHO zu entkräften, dass Aspartam, eine Hauptbestandteil von Diät-Cola und anderen Limonaden, unwirksam für die Gewichtsabnahme und „möglicherweise krebserregend“ sei. Die Kampagne, deren Organisation der Getränkekonzern bestätigte, warf ein Schlaglicht auf eine wenig bekannte Taktik, mit der die milliardenschwere Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Verbraucher mit oft widersprüchlichen Gesundheitsbotschaften über beliebte Produkte zu beeinflussen versucht.“

Die Untersuchung ergab, dass von 68 Ernährungsberatern, die 10.000 oder mehr Follower in den sozialen Medien hatten, etwa die Hälfte im letzten Jahr bei etwa 11 Millionen Followern für Lebensmittel, Getränke oder Nahrungsergänzungsmittel geworben hatte. Zu den Botschaften gehörten auch solche, die zum Verzehr von Süßigkeiten und Eiscreme aufforderten, während sie die Gesundheitsrisiken von ultraverarbeiteten Lebensmitteln herunterspielten.

Während die Federal Trade Commission die Influencer in den sozialen Medien auffordert, offenzulegen, wenn sie für Werbung bezahlt werden, ergab die Untersuchung, dass viele Influencer ihre Verbindungen zu Unternehmen nicht deutlich machen.

Marlene Schwartz, die Direktorin des Rudd Center for Food Policy and Health der University of Connecticut, sagte der Washington Post: „Sie beauftragen diese Ernährungsberater im Wesentlichen damit, ihr Marketing für sie zu machen. Li zeigte in dem Video ein weiteres Beispiel – einen Artikel, der im Food Network veröffentlicht wurde und von einem eingetragenen Ernährungsberater verfasst wurde, mit dem Titel „This Dietitian Wants You to Eat More Processed Food“.

„Auf diese Weise schleicht sich die gesamte Industrie für verarbeitete Lebensmittel ein und erhält die Legitimation für die amerikanische Standarddiät, die uns so viel Schmerz und Leid zufügt“, sagt Ruskin.

Da Sie sich nicht darauf verlassen können, dass konfliktbehaftete Gesundheitsbehörden wie AND und ihre registrierten Diätassistenten oder die FDA unvoreingenommene Ernährungsempfehlungen geben, suchen Sie nach Quellen, die die menschliche Gesundheit über den Profit stellen. Und unterstützen Sie diejenigen, die daran arbeiten, das Bewusstsein für die weit verbreitete Korruption zu schärfen, die die öffentliche Gesundheit verdirbt. sagt Li:

„Unabhängig davon, ob Sie der Meinung sind, dass die Akademie angesichts ihrer engen finanziellen Verbindungen zu Big Food, Big Pharma und anderen Agrarkonzernen nicht in der Lage ist, unabhängig und objektiv zu bleiben, Tatsache ist, dass die Amerikaner Jahr für Jahr kränker werden. Fettleibigkeit – sprunghaft angestiegen. Typ-2-Diabetes – auf dem Vormarsch. Herz-Kreislauf-Erkrankungen – nach einem kurzen Rückgang wieder auf dem Vormarsch. Nicht zufällig wird das Gesundheitswesen zum größten Wirtschaftszweig der USA. … wir müssen uns weiterhin für Transparenz einsetzen – die Arbeit von Organisationen unterstützen, die unermüdlich daran gearbeitet haben, Dokumente zu erhalten, die zuvor vor der Öffentlichkeit verborgen waren – uns mit Wissen ausstatten und die ungeschminkte Wahrheit suchen, denn unsere Gesundheit hängt buchstäblich davon ab.“

Artikel als PDF

Quellen: