Das deutsche Gesundheitsministerium hat Millionen ungenutzte Impfdosen, und Karl Lauterbach bittet die Deutschen, sich für ihre fünfte Impfung anzustellen.

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat erneut die Menschen aufgefordert, sich eine Auffrischungsimpfung zu holen. „Trotz der Pandemie und Aufklärungskampagnen wird offensichtlich die Bedeutung der Covid-Auffrischungsimpfung stark unterschätzt“, sagt er dem Spiegel.

„Bisher haben leider nur ein Bruchteil derjenigen, für die sie empfohlen wird, eine Auffrischungsimpfung erhalten.“ Er ruft alle Risikogruppen und älteren Menschen dazu auf, aufzuholen und idealerweise dies mit einer Grippeimpfung zu kombinieren.

Laut den Impfstatistiken des Robert Koch-Instituts haben bisher nur etwa 2,5 Millionen Menschen drei oder mehr Auffrischungsimpfungen erhalten. Dies bedeutet, dass nur ein Bruchteil der über 60-Jährigen wahrscheinlich ausreichenden „Schutz“ vor Covid hat…

Sie lassen Lauterbach noch etwas über Herdenimmunität, Long Covid, Sekundärinfektionen und wie die Impfstoffe all das verbessern können, weil Gründe, schwafeln, bevor sie ihm das Messer in den Rücken stoßen:

Lauterbach muss dringend die Impfrate erhöhen. Die unter seinem Vorgänger Jens Spahn abgeschlossenen pharmazeutischen Verträge haben viel größere Mengen an Impfstoff gesichert, als derzeit verwendet werden. Zwischen September und November werden etwa 14,1 Millionen Impfdosen eines monovalenten Impfstoffs, der auf XBB 1.5 abzielt, geliefert. Sobald sie von der Europäischen Kommission genehmigt sind, stehen zusätzlich 10,6 Millionen Impfdosen des Novavax XBB 1.5-Impfstoffs zur Verfügung.

Unser ausschweifender Scharlatan – der entweder so dumm oder so verzweifelt ist, dass er tatsächlich einen Link zu diesem nicht allzu subtilen Angriff getwittert hat – sitzt derzeit auf 11,5 Millionen Dosen von Pfizer/BioNTech, zittert vor der Aussicht, dass Novavax ihm weitere 10 Millionen auf den Kopf fallen lässt, ohne Hoffnung, dass sich mehr als 5 Millionen Deutsche jemals für diese wertlosen Produkte anstellen werden. Dies trotz der besten Bemühungen der regionalen Presse, die seit September versucht, ihre älteren Leser dazu zu bringen, sich für eine weitere Impfung anzustellen. Heute veröffentlichte die Main Post einen typischen Artikel und behauptete, die Impfnachfrage steige jetzt langsam wieder, wirklich; während gestern der Münchner Merkur an der Reihe war zu behaupten, alle sprechen über die glänzenden neuen Impfstoffe und zog einen Lungenarzt heran, um über die „überwiegend positive Resonanz“ zu sprechen, die sie erfahren haben. Liebe idiotische Reporter: Die offiziellen Impf-Dashboards sind vielleicht offline, aber das RKI veröffentlicht immer noch tägliche Statistiken zur Impfrate. Hören Sie auf zu lügen.