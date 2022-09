Saudi-arabische Forscher untersuchen Reaktionen nach der Impfung auf BNT162b2 und ChAdOx1

In einer Studie, die Ende letzten Jahres von Forschern des College of Medicine der Universität Taif in Saudi-Arabien veröffentlicht wurde, untersuchten Ahmed N. Alghamdi und Kollegen Nebenwirkungen im Zusammenhang mit zwei beliebten COVID-19-Impfstoffen, darunter der mRNA-Impfstoff von Pfizer-BioNTech und der virale Vektorimpfstoff von AstraZeneca/Oxford, der mit ChAdOx1 verbunden ist. Die Mideastern-Forschungsgruppe versuchte, die Art der Beschwerden im Kontext der COVID-19-Impfungen besser zu verstehen.

Eine in der Praxis beobachtete Herausforderung besteht darin, dass eine wachsende Zahl von Personen, die mit einem der COVID-19-Impfstoffe geimpft wurden, mit Nebenwirkungen zu kämpfen hat. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle sind diese mild und gehen relativ schnell wieder weg. In seltenen Fällen können die Nebenwirkungen jedoch zu schwerwiegenderen Problemen und sogar zu Impfschäden führen.

Doch viele Gesundheitssysteme erkennen diesen Status nicht einmal an. TrialSite hat damit begonnen, weitere Beispiele aus der Praxis in Form von Fallberichten/Fallserien und anderen Studien zu dokumentieren, die auf einige Herausforderungen hinweisen: Diese Studie ist eine von mehreren, die das Potenzial für problematische Nebenwirkungen aufzeigen.

Methoden der Studie

Die Forscher erstellten einen Online-Fragebogen, der dazu diente, die lokalen, systemischen und allergischen Reaktionen nach der Impfung von Personen zu erfassen, die entweder eine oder zwei Dosen des BNT162b2-Impfstoffs oder eine Dosis des ChAdOx1-Impfstoffs erhalten hatten“.

Ergebnisse der Studie

Die Autoren berichten: „Während unserer Studie meldeten 4.170 Personen ihre Reaktionen: 2.601 erhielten eine Dosis von BNT162b2, von denen 456 die zweite Dosis erhielten, und 1.569 erhielten eine Einzeldosis ChAdOx1. Die Nebenwirkungen wurden von 85,6 % der BNT162b2-Impflinge und 96,05 % der ChAdOx1-Impflinge angegeben, die freiwillig auf eine Umfrage zu den Nebenwirkungen nach der Impfung antworteten“.

Weiter heißt es: „Die Nebenwirkungen waren bei BNT162b2 stärker ausgeprägt als bei ChAdOx1. ChAdOx1-Impflinge berichteten über leichte, mäßige, schwere und kritische Nebenwirkungen bei 30,13, 28,62, 29,73 bzw. 1,53 %. Im Gegensatz dazu wurden bei der Mehrheit der BNT162b2-Impflinge (63,92 %) leichte Nebenwirkungen festgestellt, während die mäßigen, schweren und kritischen Nebenwirkungen bei 27,67, 7,68 bzw. 0,72 % lagen.

Schlussfolgerung

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass beide Impfstoffe nach der Impfung Nebenwirkungen hervorrufen, ChAdOx1 jedoch eine höhere Häufigkeit systemischer Nebenwirkungen nach der Impfung verursacht als BNT162b2″.