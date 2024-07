In einer faszinierenden geopolitischen Entwicklung berichtet Bloomberg, dass Saudi-Arabien Anfang des Jahres privat angedeutet habe, dass es einige (oder alle) seiner europäischen Schuldtitel verkaufen würde, wenn die G7 eingefrorene russische Vermögenswerte beschlagnahmen würde.

Zur Erinnerung: Im Mai hatten wir darauf hingewiesen, dass die Europäische Union einen von den USA unterstützten Plan gebilligt hatte, Gewinne und Zinsen aus russischen Vermögenswerten für die Aufrüstung der Ukraine zu verwenden; dies war jedoch eine scharfe Abkehr von dem zuvor vorgeschlagenen – und von Zelensky und der Ukraine stark unterstützten – Plan, russische Vermögenswerte im Wert von rund 300 Milliarden Dollar zu beschlagnahmen. Viele fragten sich, was zu dieser Kehrtwende geführt hatte.

Jetzt wissen wir es, und wie Bloomberg berichtet, “hat das Finanzministerium des Königreichs einigen G7-Kollegen seine Ablehnung der Idee mitgeteilt, die Ukraine zu unterstützen, wobei eine Person dies als eine versteckte Drohung bezeichnete”. Die Saudis hätten speziell die Schulden des französischen Schatzamtes erwähnt, sagten zwei der Personen.

Die meisten der eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Höhe von 300 Milliarden Dollar befinden sich in Europa, insbesondere in Frankreich, Deutschland und Belgien. Das macht den heutigen Bloomberg-Bericht aus geopolitischer Sicht noch interessanter, denn es bedeutet, dass Russland aufgrund seiner Fähigkeit, eine Liquidationspanik auf dem instabilen europäischen Anleihemarkt auszulösen, einen weitaus größeren Einfluss hat als die Ukraine und die westlichen Medien, die “Tugend” signalisieren.

Nun hat Macron zwar Wahlen ausgerufen, die inzwischen stark nach links gerückt sind, aber seit diesen “Gesprächen” mit den Saudis haben sich die Renditeaufschläge französischer Anleihen denen gegenüber Deutschlands sogar noch vergrößert…

Diese Verkaufspanik zu einem Zeitpunkt, zu dem die Saudis französische Anleihen als politisches Druckmittel einsetzen, ist sicher nur Zufall.

Seltsamerweise hat Saudi-Arabien zwar enge Beziehungen zu Moskau, aber auch zur Ukraine aufgebaut. Und doch ist klar, dass der Kronprinz, wenn es hart auf hart kommt, fest in Putins Ecke steht.

Bloomberg kommt zu dem Schluss, dass der Schritt Saudi-Arabiens, unabhängig von seinen Motiven, sein wachsendes Gewicht auf der Weltbühne und die Schwierigkeiten der G7 unterstreicht, die Unterstützung der Länder des sogenannten globalen Südens für die Ukraine zu gewinnen.

Und die USA sollten es wissen: Im April 2016 berichtete die NYT, dass Saudi-Arabien dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama gedroht habe, US-Staatsanleihen im Wert von 750 Milliarden Dollar zu liquidieren (was zu einem Zusammenbruch des Anleihenmarktes geführt hätte), sollte das Land für die Anschläge vom 11. September verantwortlich gemacht werden.

Damals wie heute haben die Saudis gewonnen (amüsanterweise hat Saudi-Arabien seine TSY-Bestände bis Ende 2016 ohnehin halbiert). Aber der wichtigere Punkt hier ist ein doppelter: