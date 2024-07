Die Briten wählen ein neues Parlament. Die konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak liegt in den Umfragen weit hinter der oppositionellen Labour-Partei von Keir Starmer.

„Es gibt etwas, das sie über die Wahlen nicht sagen“, erklärt Richard Jeffs, Gründer von Yellow.Forum. Die beiden großen Parteien drängen auf undemokratische Weise auf ein anderes politisches System. Eine Schlüsselrolle spielt dabei Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum.

„Wir arbeiten eng mit Regierungen auf der ganzen Welt zusammen, auch mit allen G20-Ländern“, sagt Schwab. Zu den Elitemitgliedern, den sogenannten Stakeholdern, gehören die Staats- und Regierungschefs aller G20-Länder, von den USA und Großbritannien bis hin zu kommunistischen Staaten wie China. Schwab brüstete sich damit, „in die Kabinette einzudringen“.

Here is evidence of our governments conspiring in an undemocratic plan to transition us to an authoritarian political system called Stakeholder Capitalism. pic.twitter.com/6y62WIuxIq