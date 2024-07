Krieg wird fortgesetzt: »Die Ukraine kann und wird Putin stoppen«: Biden erfolgreich beim Navigieren auf dem Teleprompter beim NATO-Gipfel

Der jährliche NATO-Gipfel 2024 hat am Dienstag in Washington D.C. begonnen, und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, nutzte die Gelegenheit, um alle Mitglieder des Bündnisses aufzufordern, die Ausgabenziele einzuhalten, d.h. mindestens 2% des BIP für Verteidigung auszugeben.

“Ich möchte nur Folgendes sagen, und ich werde die Botschaft mit Nachdruck übermitteln: Die Republikaner feiern natürlich den Frieden und den Wohlstand, den die NATO gesichert hat, und wir werden auch weiterhin an der Seite unserer Partner stehen, wenn es darum geht, unnötige Kriege zu verhindern”, sagte er vor einem Publikum im Think Tank Hudson Institute.

“Aber wir glauben auch, dass die NATO mehr tun muss”, betonte er. Da die NATO-Staatschefs in der Stadt sind, werden die Kongressabgeordneten mehrere Treffen mit den ausländischen Delegationen abhalten. “Jedes NATO-Mitglied muss mindestens zwei Prozent seines BIP für Verteidigung ausgeben. Das ist die Vereinbarung, das ist der Deal”, fügte Johnson hinzu.

Aus verschiedenen internationalen Berichten geht hervor, dass derzeit weniger als die Hälfte der NATO-Mitglieder dieses Ziel erreicht. Dies war ein wichtiges Gesprächsthema unter der vorherigen Trump-Administration, und wenn Trump wieder an die Macht kommt, wird er den Druck auf die Verbündeten wahrscheinlich weiter erhöhen, wie er es bereits in der Vergangenheit getan hat.

Im Februar sorgte Trump für Ärger und Kontroversen, als er andeutete, dass die USA NATO-Verbündete, die nicht genug für ihre Verteidigung ausgeben, nicht verteidigen würden.

Im Wahlkampf hatte er ein Gespräch mit dem “Präsidenten eines großen Landes“

In seiner neuen Rede, die Johnson kurz vor der Ankunft der NATO-Staats- und Regierungschefs in Washington hielt, bezog er sich sowohl auf Russland als auch auf China, vor allem aber auf Peking, das er als “unsere größte Bedrohung” bezeichnete, “die überall auf der Welt bösartigen Einfluss ausübt”.

Aber er sagte auch über Russland: “Die Menschen verstehen, dass (der russische Präsident Wladimir Putin) nicht aufhören würde, wenn er Kiew einnehmen würde. In meinen Augen ist er ein rücksichtsloser Diktator.

Zelensky wurde ebenfalls zur Teilnahme an dieser Woche eingeladen, aber es wird nicht erwartet, dass die Ukraine dem Bündnis zeitnah beitritt. Zelensky sagt, er werde sich darauf konzentrieren, angesichts des russischen Luftangriffs mehr Luftabwehrsysteme zu beschaffen:

Now in Washington. Today marks the beginning of the NATO Summit.



We are fighting for more air defense systems for Ukraine, and I’m confident we will succeed. We are also striving to secure more aircraft, including F-16s. Additionally, we are pushing for enhanced security… pic.twitter.com/ydkHQjK6RL