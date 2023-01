Schädlichkeit der Masken durch neue Meta-Analyse belegt

Die Gesellschaft „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) weist auf den aktuellen Artikel von Prof. Dr. Dr. Walach hin, der über eine neue Meta-Analyse berichtet, in der belegt wird, dass Maskentragen gravierende schädliche Gesundheitseffekte hat. Er schreibt einleitend: „Das sollten Sie, liebe Richter, liebe Mitglieder von Regierungen, Ordnungsämtern, Schulleitungen, Verantwortliche bei der Bahn in Rechnung stellen, wenn Sie weiterhin das Tragen von Masken verpflichtend machen. Denn Sie machen sich strafbar wegen Körperverletzung.“ – Der Masken-Terror im Nah- und Fernverkehr soll zwar ab Februar wegfallen, in den Krankenhäusern und Arztpraxen aber bleiben, unglaublich. (hl)

Neue Meta-Analyse zur Schädlichkeit von Masken

MWGFD möchte auf den neuesten Blog-Beitrag unseres MWGFD-Mitglieds Prof. Dr. Dr. Walach verweisen. Auf eine auch für den medizinischen Laien verständliche Art berichtet er über die neueste Meta-Analyse der Arbeitsgruppe um Kai Kisielinski und Andreas Sönnichsen, welcher ebenfalls eines unserer geschätzten Mitglieder ist. An 37 Studien belegt die Meta-Analyse, dass Maskentragen schädliche Gesundheitseffekte hat.

„Rechtzeitig vor Weihnachten hat di