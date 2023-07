Schauen Sie nicht hin, aber überall auf der Welt wird das totale Chaos ausgelöst

Der relative Frieden und die Ruhe, die wir seit einigen Monaten genossen haben, sind zerbrochen. Plötzlich bricht überall auf der Welt das Chaos aus. In ganz Frankreich legen Randalierer Feuer in den Städten, die IDF haben gerade die größte Militäroperation im Westjordanland seit 2002 durchgeführt, und die Russen und die Ukrainer beschuldigen einander, das Kernkraftwerk Saporischschja angreifen zu wollen. Wenn diese Anlage bombardiert wird, könnte dies zu einer nuklearen Katastrophe führen, die weitaus schlimmer ist als die von Tschernobyl im Jahr 1986. Leider glaube ich, dass globale Instabilität für den Rest des Jahres 2023 und darüber hinaus die Norm sein wird. Es wird noch viel mehr zivile Unruhen und Kriege geben, und das hat sehr ernste Folgen für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dem gesamten Planeten.

Ich bin absolut fassungslos über die enorme Gewalt, die in Frankreich stattgefunden hat. Es wird berichtet, dass bisher 5.662 Fahrzeuge während der Unruhen in Brand gesetzt wurden…

Die Zahlen des Innenministeriums zu den Personen- und Sachschäden, die während der nunmehr sechs Nächte andauernden Unruhen entstanden sind, die durch die Erschießung eines algerischstämmigen Jugendlichen durch einen Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort ausgelöst wurden, zeigen, dass es bisher 5.662 Fahrzeugbrände gegeben hat, berichtet Le Parisien.

In Frankreich hat es in den letzten Jahren viele Unruhen gegeben, aber keine wie diese.

Mindestens 1.000 Gebäude wurden bei diesen Unruhen in Brand gesetzt, darunter 254 Polizeistationen…

Die Randalierer haben bereits Schäden in Höhe von einer Milliarde Dollar verursacht, und die Krise ist noch nicht vorbei.

Aber das ist nicht die größte globale Geschichte im Moment.

In den vergangenen Tagen hat das israelische Militär die umfangreichste Militäroperation durchgeführt, die wir seit 2002 im Westjordanland erlebt haben…

Über 1.000 IDF-Soldaten waren an der Aktion beteiligt, die offenbar die größte im Westjordanland seit etwa 20 Jahren war.

Die IDF beginnen, diese Kampagne abzuschließen, aber der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu warnt, dass dies „keine einmalige Sache“ war…

„In diesem Moment schließen wir die Mission ab, und ich kann sagen, dass unsere großangelegte Aktion in Dschenin keine einmalige Sache ist“, sagte Netanjahu bei einem Besuch des Kontrollpunkts Salem, etwa 10 Kilometer von Dschenin entfernt.

Die Spannungen in der Region haben einen Siedepunkt erreicht, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein größerer Krieg im Nahen Osten ausbricht.

Aber auch dieser Konflikt im Westjordanland ist im Moment nicht das größte globale Thema.

Für mich ist die wichtigste globale Geschichte im Moment die, die sich in der Ukraine abspielt.

Sowohl die Russen als auch die Ukrainer warnen, dass ein Angriff auf das Kernkraftwerk Saporischschja unmittelbar bevorsteht…

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy hat behauptet, dass Russland einen potenziell gefährlichen Angriff auf Europas größtes Kernkraftwerk plant, das von russischen Streitkräften seit mehr als einem Jahr besetzt ist. Russland hat der Ukraine unterdessen vorgeworfen, in den nächsten zwei Tagen einen Angriff auf das ebenfalls weitläufige Saporischschja-Kernkraftwerk in Enerhodar in der Südukraine zu planen.

Es war eine nervenaufreibende Nacht für die Menschen in der gesamten Ukraine im Kreuzfeuer der Anschuldigungen, vor allem aber in den Städten und Gemeinden in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja, einschließlich der nur wenige Kilometer entfernten Stadt Saporischschja, die Russland nie einnehmen konnte.