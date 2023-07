Arzt: Deshalb sollten Sie sich von Ärzten fernhalten

In einem Video in den sozialen Medien stellt der Arzt Suneel Dhand fest, dass die Gesundheitsversorgung in vielen Ländern chaotisch ist. Er sagt: „Die Gesundheitsversorgung bricht überall zusammen.“

Obwohl er selbst Arzt ist, unternimmt Dhand alles, um medizinische Versorgung zu vermeiden. Er erkennt an, dass es seltsam klingen mag, dass ein Arzt so etwas sagt.

Derzeit praktiziert Dhand in den USA, wo er dem Gesundheitssystem überhaupt nicht vertraut. Er möchte nicht in das System eingebunden sein und ist überzeugt, dass ein Großteil des Systems lediglich darauf abzielt, Profit zu machen.

Stay AWAY from DOCTORS



As a Physician myself, I mean it. Here’s why… pic.twitter.com/LeVPc1QYoD — Suneel Dhand MD (@DrSuneelDhand) July 2, 2023

Der Arzt erklärt, dass er sich jedes Jahr kostenlos untersuchen lassen könnte, aber kein Interesse daran hat. Seine Absicht ist es, keine Interaktion mit dem Gesundheitssystem zu haben, da er überzeugt ist, dass wir in den Bereichen chronische Krankheiten, Prävention und Patientenversorgung miserabel abschneiden.

Er stellt jedoch klar, dass in bestimmten Situationen wie einem gebrochenen Bein, einem Unfall oder einer Herzinsuffizienz natürlich Hilfe benötigt wird.

Der Arzt gibt an, dass viele seiner engsten Freunde ebenfalls im Gesundheitssystem tätig sind und sich bewusst sind, dass sie in einem schrecklichen System arbeiten. Medizinstudenten sind oft mit Hunderttausenden von Dollar Schulden belastet. Sie können sich keine kritischen Fragen stellen oder dem System entgegentreten, da sie ihre Schulden abbezahlen und ihre Arbeit erledigen müssen. Dies führt zu einer schrecklichen Situation.

Laut Dhand geschieht dies, wenn ein Beruf sich an große Unternehmen und die Regierung verkauft. Leider leiden darunter die Patienten.

Sein Hauptziel ist es, sich vom medizinisch-industriellen Komplex fernzuhalten.