Schlafwandeln in Richtung Dritter Weltkrieg im Südchinesischen Meer

Von Bob Savic

Die Spannungen zwischen den USA und China, mit den Philippinen in der prekären Mitte, könnten auf einen „1914“-Moment in den umstrittenen Gewässern zusteuern

Die Ankündigung Chinas, ein Gesetz durchzusetzen, das ausländische Staatsangehörige verhaften würde, die sich in die von China beanspruchten Gewässer im Südchinesischen Meer wagen, könnte der Auslöser für eine direkte militärische Konfrontation mit den Vereinigten Staaten sein. Die als „Administrative Law Enforcement Procedures for Coast Guard Agencies“ (Verwaltungsverfahren zur Rechtsdurchsetzung für die Küstenwache) bekannte Verordnung wird am 15. Juni 2024 in Kraft treten.

Die gewalttätigen Zwischenfälle zwischen dem US-Verbündeten Philippinen und China haben sich in den letzten Monaten verschärft. Dramatische Filmaufnahmen des britischen Senders Sky News zeigten, wie mehrere große Schiffe der chinesischen Küstenwache in den umstrittenen Gewässern um die Scarborough Shoal ein kleineres Schiff der philippinischen Küstenwache mit starken Wasserwerfern beschossen.

Kurz zuvor war US-Präsident Joe Biden in Washington DC mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida zu Gesprächen über die regionale Sicherheit zusammengekommen. Biden bekräftigte die „eiserne“ Unterstützung für die Philippinen im Rahmen ihres gegenseitigen Verteidigungsabkommens, einschließlich des Schutzes von Schiffen der Küstenwache, die im Südchinesischen Meer bewaffnet angegriffen werden.

Da der Vertrag vorschreibt, dass ein „bewaffneter“ Angriff zunächst dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) gemeldet werden muss, wurde Chinas Einsatz von Wasserwerfern, auch wenn er potenziell tödlich ist, bisher nicht als solcher ausgelegt. Sicherlich haben die Philippinen dem UN-Sicherheitsrat keinen Bericht über den von Sky News gefilmten Vorfall vorgelegt.

Dennoch erklärte Marcos auf dem Shangri-la-Sicherheitsdialog in Singapur Ende Mai: „Wenn ein philippinischer Bürger durch eine vorsätzliche Handlung getötet wurde, ist das sehr nahe an dem, was wir als Kriegshandlung definieren. Ist das eine rote Linie? Mit ziemlicher Sicherheit.“

Diese rote Linie wird sich ab dem 15. Juni noch weiter verschärfen, da alle Verhaftungen, die im Rahmen der Durchsetzung des neuen chinesischen Gesetzes vorgenommen werden, wahrscheinlich mit Waffengewalt durchgeführt werden, was das Risiko eines tödlichen Zwischenfalls erhöht.

Der philippinische Staatschef Ferdinand Marcos Jr. sieht rote Linien im Südchinesischen Meer. Bild: Twitter

Marcos Jr. bezeichnete Chinas Durchsetzung des Gesetzes als „eskalierend“ und „anders“ als alles, was Peking zuvor in der umstrittenen und strategisch wichtigen Seeregion durchgesetzt hatte, von der China fast 90 % unter seiner Neun-Strich-Linie beansprucht.

Sollte sich Manila gezwungen sehen, den Vertrag über gegenseitige Verteidigung für amerikanische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wäre es nicht schwer vorstellbar, dass chinesische Küstenwachschiffe schnell mit US-Kriegsschiffen konfrontiert würden, die derzeit in der Region patrouillieren, um die Freiheit der Schifffahrt durchzusetzen.

Biden müsste in diesem Fall wahrscheinlich positiv reagieren, da er andernfalls die Besorgnis bereits nervöser amerikanischer Verbündeter riskieren würde, mit denen Washington formelle Sicherheitspakte geschlossen hat – nicht zuletzt mit der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO).

Darüber hinaus unterstrich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf dem Shangri-La-Dialog in Singapur, dass der Indopazifik trotz der historischen Zusammenstöße in Europa und im Nahen Osten weiterhin unser vorrangiges Operationsgebiet sei, um Washingtons Fokus auf den Indopazifik in einer Zeit wachsender Spannungen im Südchinesischen Meer zu unterstreichen.

Der chinesische Generalleutnant Jing Jianfeng entgegnete daraufhin verächtlich, dass die indopazifische Strategie der USA darauf abziele, „Spaltungen zu verursachen, Konfrontationen zu provozieren und die Stabilität zu untergraben“.

Angesichts von Austins deutlicher Neuausrichtung auf den indopazifischen Raum scheint es wahrscheinlich, dass jedes Ersuchen der Philippinen um US-Militärhilfe in Washington positiv aufgenommen würde und wahrscheinlich eine überwältigende parteiübergreifende Unterstützung von Demokraten und Republikanern im Kongress erhalten würde.

Interessanterweise könnte sich einer der treuesten Verbündeten Washingtons, das Vereinigte Königreich, das über beträchtliche Marineressourcen im Südchinesischen Meer verfügt, auf eine solche Eventualität vorbereiten.

Die plötzliche und unerwartete Ankündigung des britischen Premierministers Rishi Sunak, am 4. Juli Wahlen abzuhalten – zumindest ein Zeichen für die gemeinsamen Interessen Großbritanniens und Amerikas an seinem Unabhängigkeitstag -, ging einher mit einem Vorschlag für den Wehrdienst, angeblich als Vorbereitung auf einen Krieg und möglicherweise insbesondere im Südchinesischen Meer.

Abgesehen von den katastrophalen globalen finanziellen und wirtschaftlichen Schockwellen, die eine direkte militärische Konfrontation zwischen den USA und China auslösen würde, könnte es sich um einen Konflikt handeln, auf den sich Washington vorbereitet, vorausgesetzt, dass sich eine direkte militärische Konfrontation ausschließlich auf die Region des Südchinesischen Meeres beschränkt.

Dieses Szenario ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt, wenn man den Koreakrieg von 1950-53 betrachtet. In diesem Konflikt kämpften rund zwei Millionen US-Soldaten gegen drei Millionen chinesische und 100 000 sowjetische Truppen an der Seite ihrer jeweiligen süd- und nordkoreanischen Verbündeten erbitterte Kämpfe.

Dieser Konflikt wurde jedoch von den damaligen Führern der USA, Chinas und der Sowjetunion, Truman, Mao bzw. Stalin, auf die koreanische Halbinsel beschränkt, um ein Übergreifen auf den globalen Kontext des damals noch jungen Kalten Krieges zu vermeiden.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die laufende Diplomatie in verschiedenen Bereichen der Zusammenarbeit zwischen den USA und China durchsetzt und ein direkter militärischer Konflikt, einschließlich eines begrenzten Krieges auf dem Schlachtfeld, abgewendet werden kann. Ein friedlicher Ausgang sollte jedoch nicht als selbstverständlich angesehen werden.

Die Spannungen im Südchinesischen Meer, ganz zu schweigen vom nahe gelegenen Taiwan, eskalieren fast täglich. Auch die handelspolitischen Spannungen zwischen Peking und Washington verschärfen sich mit immer mehr Sanktionen gegen US-amerikanische Technologieexporte nach China und neuen Strafzöllen auf Importe chinesischer umweltfreundlicher Technologien, einschließlich Elektroautos.

In der Zwischenzeit scheinen sich in westlichen Kreisen die Vorwürfe über die Unterstützung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping für den Ukraine-Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verschärfen. Dazu gehören auch die immer noch unbelegten Behauptungen des britischen Verteidigungsministers über direkte chinesische Militärlieferungen an Russland.

Darüber hinaus hat der stellvertretende US-Außenminister Kurt Campbell behauptet, dass die chinesische Unterstützung das russische Militär in Form von Drohnen, Artillerie, Langstreckenraketen und der Verfolgung von Bewegungen auf dem Schlachtfeld effektiv wieder aufbaut.

„Dies ist eine nachhaltige, umfassende Anstrengung, die von der chinesischen Führung unterstützt wird und Russland hinter den Kulissen jede erdenkliche Unterstützung zukommen lassen soll“, erklärte Campbell bei einem Besuch in Brüssel Ende Mai.

Man kann die Gefahren, die sich aus der Rivalität zwischen den USA und China an mehreren Fronten ergeben, nicht einfach beiseite schieben, so wie es im Vorfeld des Ersten Weltkriegs der Fall war, als die europäischen Mächte um die Vorherrschaft auf dem Kontinent rangen.

Ein Schiff der chinesischen Küstenwache setzt Wasserwerfer gegen ein von der philippinischen Marine betriebenes Versorgungsboot ein, als es sich am 10. Dezember 2023 der Zweiten Thomas-Scholle im umstrittenen Südchinesischen Meer nähert. Foto: Philippinische Küstenwache

In der heutigen ebenso polarisierten und militarisierten Umgebung ist es von entscheidender Bedeutung, mögliche Auslöser zu erkennen und zu beruhigen, die – ob zufällig oder nicht – zu einem katastrophalen, weltbewegenden regionalen Konflikt führen könnten.

Der Auslöser des Ersten Weltkriegs war die Ermordung des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in einem südosteuropäischen Land. Dieses Mal könnte der Auslöser der Tod eines philippinischen Seemanns in den tropischen Gewässern Südostasiens sein.

Die USA und China müssen dafür sorgen, dass sich die Tragödie von 1914 weder in der zweiten Junihälfte 2024 noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Zukunft wiederholt.