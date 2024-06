Wie viele 11. September hat die Vereinigten Staaten in anderen Nationen seit dem Zweiten Weltkrieg verursacht?

(Die US-Regierung hat in 37 “Opferländern” seit dem Zweiten Weltkrieg mehr als 20 Millionen Menschen getötet)

Von Milan Adams

Die „US-Regierung“ setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Personen zusammen, von denen viele gute und anständige Menschen sind. Daher repräsentiert dies natürlich nicht jeden, der in der Regierung arbeitet. Noch wichtiger ist, dass dies auch nicht die US-Bürger repräsentiert, also tappen Sie bitte nicht in die Falle, die Verbrechen Ihrer Regierung zu verteidigen, weil Sie sich persönlich angegriffen fühlen. Identifizieren Sie sich mit Integrität, Menschlichkeit und Wahrheit, nicht mit einer kriminellen Regierung oder Gruppe.

Nach den katastrophalen Anschlägen vom 11. September 2001 durchdrang große Trauer und ein Gefühl von verzweifelter und verständlicher Wut die amerikanische Psyche. Einige wenige Menschen versuchten damals, eine ausgewogene Sichtweise zu fördern, indem sie darauf hinwiesen, dass die Vereinigten Staaten auch für die Auslösung der gleichen Gefühle bei Menschen in anderen Nationen verantwortlich waren, aber sie erzeugten kaum eine Welle. Obwohl die Amerikaner abstrakt gesehen Verständnis für die Weisheit haben, dass Menschen auf der ganzen Welt mit dem Leid anderer Menschen mitfühlen, fand eine solche Erinnerung an das von unserer Nation begangene Unrecht wenig Gehör und wurde bald von einem beschleunigten „Krieg gegen den Terrorismus“ überschattet.

Wir müssen uns jedoch weiterhin bemühen, Verständnis und Mitgefühl in der Welt zu entwickeln. Dieser Artikel wird hoffentlich dazu beitragen, indem er sich mit der Frage beschäftigt: „Wie viele 11. Septembers haben die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg in anderen Ländern verursacht?“ Dieses Thema wird in diesem Bericht behandelt, der eine geschätzte Zahl solcher Todesfälle in 37 Ländern sowie kurze Erläuterungen dazu enthält, warum die USA als schuldig angesehen werden.

Die Ursachen von Kriegen sind komplex. In einigen Fällen mögen andere Nationen als die USA für mehr Tote verantwortlich gewesen sein, aber wenn die Beteiligung unserer Nation eine notwendige Ursache für einen Krieg oder Konflikt zu sein schien, wurde sie als verantwortlich für die Todesfälle in diesem angesehen. Mit anderen Worten, sie hätten wahrscheinlich nicht stattgefunden, wenn die USA nicht die schwere Hand ihrer Macht eingesetzt hätten. Die militärische und wirtschaftliche Macht der Vereinigten Staaten war entscheidend.

Aus dieser Studie geht hervor, dass die US-Streitkräfte während des Korea- und Vietnamkriegs sowie der beiden Irakkriege direkt für etwa 10 bis 15 Millionen Tote verantwortlich waren. Der Koreakrieg umfasst auch chinesische Todesopfer, während der Vietnamkrieg auch Todesopfer in Kambodscha und Laos einschließt.

Die amerikanische Öffentlichkeit ist sich dieser Zahlen wahrscheinlich nicht bewusst und weiß noch weniger über die Stellvertreterkriege, für die die Vereinigten Staaten ebenfalls verantwortlich sind. In den letztgenannten Kriegen gab es zwischen neun und 14 Millionen Tote in Afghanistan, Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Osttimor, Guatemala, Indonesien, Pakistan und Sudan.

Aber die Opfer stammen nicht nur aus großen Nationen oder einem Teil der Welt. Die übrigen Todesopfer stammen aus kleineren Ländern, die mehr als die Hälfte aller Länder ausmachen. Praktisch alle Teile der Welt waren Ziel der US-Intervention.

Die Gesamtschlussfolgerung lautet, dass die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg höchstwahrscheinlich für den Tod von 20 bis 30 Millionen Menschen in Kriegen und Konflikten in der ganzen Welt verantwortlich sind.

Für die Familien und Freunde dieser Opfer macht es kaum einen Unterschied, ob die Ursachen in einer militärischen Aktion der USA, in Stellvertreterstreitkräften, in der Bereitstellung von US-Militärgütern oder Beratern oder in anderen Formen, wie z. B. wirtschaftlichem Druck durch unser Land, liegen. Sie mussten Entscheidungen über andere Dinge treffen, wie z. B. das Auffinden verlorener Angehöriger, die Entscheidung, ob sie Flüchtlinge werden und wie sie überleben können.

Und der Schmerz und die Wut sind noch weiter verbreitet. Manche Behörden schätzen, dass auf jeden Kriegstoten bis zu 10 Verwundete kommen. Ihr sichtbares, anhaltendes Leiden ist eine ständige Mahnung an ihre Landsleute.

Es ist wichtig, dass die Amerikaner mehr über dieses Thema erfahren, damit sie anfangen können, den Schmerz zu verstehen, den andere empfinden. Jemand hat einmal gesagt, dass die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs „nichts wissen wollten“. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Geschichte dies über unser Land sagt. Die oben gestellte Frage lautete: „Wie viele 11. September-Anschläge haben die Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg in anderen Ländern verursacht?“ Die Antwort lautet: möglicherweise 10.000.

Anmerkungen zur Erhebung dieser Zahlen

Die weitaus geringere Zahl von Amerikanern, die ums Leben gekommen sind, wird in dieser Studie nicht berücksichtigt, nicht weil sie nicht wichtig wäre, sondern weil sich dieser Bericht auf die Auswirkungen der US-Aktionen auf ihre Gegner konzentriert.

Eine genaue Zählung der Todesopfer ist nicht leicht zu erreichen, und diese Datenerhebung wurde im vollen Bewusstsein dieser Tatsache durchgeführt. Diese Schätzungen werden wahrscheinlich später von den Lesern und dem Autor entweder nach oben oder nach unten korrigiert werden. Die Gesamtzahl wird jedoch zweifellos in die Millionen gehen.

Wie schwierig es ist, zuverlässige Informationen zu sammeln, zeigen zwei Schätzungen in diesem Zusammenhang. Mehrere Jahre lang hörte ich im Radio die Aussage, dass unter der Herrschaft der Roten Khmer drei Millionen Kambodschaner getötet worden seien. In den letzten Jahren hörte ich jedoch die Zahl von einer Million. Ein anderes Beispiel ist, dass die Zahl der Menschen, die im Irak aufgrund der Sanktionen nach dem ersten US-Irak-Krieg ums Leben gekommen sind, auf über eine Million geschätzt wurde, doch in den letzten Jahren hat sich auf der Grundlage einer neueren Studie eine niedrigere Schätzung von etwa einer halben Million ergeben.

Oft kommen Informationen über Kriege erst viel später ans Licht, wenn sich jemand entschließt, seine Meinung zu sagen, wenn aufgrund der hartnäckigen Bemühungen einiger weniger mehr geheime Informationen ans Licht kommen, oder nachdem spezielle Kongressausschüsse Berichte erstellt haben.

Sowohl die siegreichen als auch die besiegten Nationen können ihre eigenen Gründe dafür haben, die Zahl der Todesopfer zu niedrig anzugeben. In den jüngsten Kriegen, an denen die Vereinigten Staaten beteiligt waren, waren Aussagen wie „wir zählen keine Toten“ und Verweise auf „Kollateralschäden“ als Euphemismus für Tote und Verwundete nicht unüblich. Das Leben ist für manche billig, vor allem für diejenigen, die Menschen auf dem Schlachtfeld manipulieren, als wäre es ein Schachbrett.

Wenn ich sage, dass es schwierig ist, genaue Zahlen zu ermitteln, heißt das nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Es bedurfte einiger Anstrengung, um auf die Zahl von sechs Millionen Juden zu kommen, die während des Ersten Weltkriegs getötet wurden, aber das Wissen um diese Zahl ist heute weit verbreitet und hat die Entschlossenheit gefördert, künftige Holocausts zu verhindern. Dieser Kampf geht weiter.