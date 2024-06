Der Mord an einer Zivilisation

Paul Craig Roberts

Vor einem Monat schrieb ich über die Schildmaid Eva Vlaardingerbroek, eine junge niederländische Anwältin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, weiße Europäer zu ermutigen, sich dagegen zu wehren, dass Länder, die aus ethnischen Nationalitäten wie Deutschen, Engländern, Franzosen, Italienern, Niederländern, Spaniern und Ungarn bestehen, durch die Türme von Babel ersetzt werden. In unserer heutigen Welt, wie in George Orwells Roman 1984, werden Worte auf den Kopf gestellt und haben die entgegengesetzte Bedeutung. Vielfalt bedeutet heute “Gleichheit”, und die Bevölkerung eines Landes entspricht nicht mehr der ethnischen Zugehörigkeit seines Namens. Die Zerstörung der Vielfalt, die weiße ethnische Nationen bieten, ist das Ziel der EU-Tyrannen und des “Präsidenten” Biden, der, wie Tucker Carlson berichtete, kürzlich erklärte, es sei gut, das weiße Amerika loszuwerden.

Ich habe vorausgesagt, dass die eigene niederländische Regierung die junge weiße Frau wegen “rassistischer” Agitation für den Fortbestand einer ethnisch niederländischen Nation grausam töten wird. Die Niederländer können sich gegen Russland verteidigen, aber nicht gegen Eindringlinge.

Dies wird mit Sicherheit geschehen, da die niederländische Regierung bereits gegen eine andere junge blonde niederländische Anwältin, Raisa Blommestijn, vorgegangen ist.

Raisa Blommestijn wird wegen “Rassismus” und “Aufstachelung zum Hass” angeklagt, weil sie ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video kommentiert hatte, das eine Bande von Einwanderern zeigt, die einen kleinen weißen Jungen brutal zusammenschlagen: “Wie viele wehrlose Weiße werden noch zu Opfern? Unzählige wahrscheinlich: Die Elite der offenen Grenzen importiert diese Menschen in Massen, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt”.

Raisa beklagt, dass niederländische Bürger “wegen ihrer politischen Meinung verfolgt werden”, aber was tatsächlich passiert, ist schlimmer. Raisa wird verfolgt, weil sie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf eine Tatsache gelenkt hat. Raisa soll diese Tatsache ignorieren, weil sie ein schlechtes Licht auf die Politik der offenen Grenzen wirft, und alles, was ein schlechtes Licht auf offene Grenzen wirft, ist rassistisch. Mit anderen Worten: Wir müssen die Realität leugnen oder wir werden strafrechtlich verfolgt.

In ganz Europa und in Großbritannien wird die Anerkennung der Realität kriminalisiert. Eine Bundestagsabgeordnete, Marie-Therese Kaiser, wurde von einem deutschen Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie eine Frage gestellt hatte, die sich auf Regierungsstatistiken bezog, die zeigten, dass afghanische und afrikanische Einwanderer in Deutschland 40 genauer gesagt 70 Mal häufiger Gruppenvergewaltigungen begehen als einheimische Deutsche.

Der völlig durchgeknallte Richter verkündete: “Die Meinungsfreiheit endet dort, wo die Menschenwürde beginnt.

Mit anderen Worten: Der deutsche Richter argumentiert, dass die Würde der Vergewaltiger mit Migrationshintergrund zählt, nicht die der vergewaltigten ethnischen Europäerinnen.

Die deutsche Regierung, die mit Sicherheit keine ethnischen Deutschen vertritt, antwortet auf Eva Vlaardingerbroek, Raisa Blommestijn und Marie-Therese Kaiser mit einem Plan zum “Schutz der Demokratie”, indem sie die Bankguthaben deutscher Bürger einfriert, die Geld zur Unterstützung von Politikern spenden, die glauben, Europa sei für ethnische Europäer.

Wir haben es also mit weißfeindlichen, gehirngewaschenen, indoktrinierten europäischen Regierungen zu tun, die den Austausch der europäischen Ethnien in ihren eigenen ethnischen Ländern organisieren und diese Länder in Türme von Babel verwandeln.

In den Vereinigten Staaten verläuft die Zerstörung der weißen Bevölkerung etwas anders. Im Laufe der Jahrzehnte haben die herrschenden amerikanischen Eliten, die “das Volk” ausschließen, ihre Kontrolle gefestigt, indem sie Gruppen von Intellektuellen, Medien, Prominenten und Regierungsbeamten in Organisationen wie dem Council on Foreign Relations, dem Aspen Institute, dem Weltwirtschaftsforum und vielen anderen gebildet haben, die die korrekte Linie vorgeben, von der man nur minimal abweichen darf, wenn man in der “Formulierung der öffentlichen Meinung” bleiben will. Wer vom offiziellen Narrativ abweicht, wird schlicht von der Anerkennung ausgeschlossen.

Das Aspen Institute, das von mehreren US-Bundesbehörden finanziert wird, um der Agenda Washingtons zu dienen, hat eine “Commission on Information Disorder” (Kommission zur Informationsstörung) ins Leben gerufen.

Die “Informationsstörung” wird durch die Verkünder der Wahrheit verursacht, also besteht die Lösung des Problems darin, die Verkünder der Wahrheit zu unterdrücken. Garri Kasparow, der bekannte und gefeierte sowjetische Dissident, der Trump und Putin verabscheut, ist aus der “Commission on Information Disorder” des Aspen Institute ausgetreten, weil sie ihn an die Bemühungen der Sowjetunion zur Gedankenkontrolle der sowjetischen Bevölkerung erinnerte,

Interne Vermerke des Aspen-Instituts besagen, dass Kasparows Rücktritt geheim gehalten werden müsse, da er sonst die Glaubwürdigkeit des Aspen-Instituts bei der Indoktrinierung der amerikanischen Bevölkerung beeinträchtigen könnte.

Denken Sie an die Mitglieder des Aspen-Instituts. Sie sind reich und geistlos. Sie halten sich für wichtig und sind stolz darauf, durch ihre Mitgliedschaft im Aspen Institute als wichtig anerkannt zu werden. Sie freuen sich über die hohe Anerkennung, die mit der Teilnahme an den offiziellen Agenden verbunden ist. Sie sind davon überzeugt, dass die “weiße Vorherrschaft” in Amerika nur überwunden werden kann, wenn die weiße Bevölkerung zu einer streng regulierten Minderheit im Denken und Handeln wird.

Mit anderen Worten: Das Aspen-Institut und der Rest der Elite-Organisationen sind tausendmal schlimmere Feinde des amerikanischen Volkes als Russland, China und der Iran zusammen.

Vielleicht dämmert es der sorglosen amerikanischen Bevölkerung, die lange durch Mythen von ihrer Reinheit und Güte und als Heimat der Freien vor der Realität geschützt war. Die Militärfamilien selbst haben sich gegen das weißfeindliche US-Militär gewandt und raten ihren Söhnen davon ab, in die Armee einzutreten. In der Folge können die Streitkräfte ihre Rekrutierungsziele nicht erreichen. Welcher Weiße wäre motiviert, dem weißfeindlichen Amerikabild des Biden-Regimes zu dienen?

In dem Maße, in dem weiße Amerikaner begreifen, dass sie als Amerikas Feinde betrachtet werden, befürworten US-Politiker die Aufnahme von Einwanderern, die unsere Grenzen verletzt haben, in das US-Militär. Wie in Rom, wo die römische Abhängigkeit von deutschen Truppen zur deutschen Herrschaft führte, wird Amerika von Einwanderern regiert werden. Das ist nur eine Frage der Zeit.

Als historisches Gebilde haben die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Blütezeit weit hinter sich. Angesichts der Politik der offenen Grenzen der Demokraten und ihrer Agitation für ein Wahlrecht für Einwanderer ist es schwer zu sagen, ob das Konzept der USA als Nation überhaupt noch existiert. Wie kann ein Land ohne Grenzen ein Land sein?

Wie kann ein Land wie die USA, dessen Präsident, Legislative und Judikative sich weigern, die Grenzen Amerikas zu schützen, eine Regierung haben, der es an Engagement für das eigene Überleben mangelt, die aber, obwohl sie sich überhaupt nicht für das Überleben ihres eigenen Landes einsetzt, sich für das Überleben der Ukraine und Israels einsetzt?

Es ist offensichtlich, dass die Demokratie in der gesamten westlichen Welt völlig versagt. Es ist unmöglich, dass eine “repräsentative Regierung” die ethnischen Bürger der Länder vertritt. Tatsächlich werden die westlichen Völker ausgelöscht, nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre physische Präsenz auf der Erde.