Schlaganfallrisiko mit Pfizer-Spritze wird endlich zugegeben

Die CDC und die FDA haben bekannt gegeben, dass ihr Impfstoffsicherheitstracker ein potenzielles Sicherheitsproblem bei der bivalenten COVID-19-Impfung von Pfizer aufgedeckt hat: ein erhöhtes Schlaganfallrisiko bei Menschen ab 65 Jahren.

Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, die die aktualisierte (bivalente) COVID-19 Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten haben, haben möglicherweise ein erhöhtes Schlaganfallrisiko

Der Vaccine Safety Datalink (VSD) der CDC wies auf ein potenzielles Sicherheitsproblem hin und enthüllte, dass Menschen über 65 Jahre 21 Tage nach der bivalenten COVID-19-Impfung von Pfizer mit höherer Wahrscheinlichkeit einen ischämischen Schlaganfall erlitten als 22 bis 44 Tage später

In ihrer Ankündigung spielten die CDC und die FDA das VSD-Sicherheitssignal herunter und ermutigten gleichzeitig alle Berechtigten, sich weiterhin impfen zu lassen

Nach Ansicht von Dr. Meryl Nass ist die Tatsache, dass VSD eine rote Fahne erzeugt hat, ein Beweis dafür, dass das Problem wahrscheinlich viel schlimmer ist, als die Gesundheitsbehörden zugeben

Während die Gesundheitsbehörden betonten, dass keine anderen Sicherheitssysteme, wie das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), ein Schlaganfallrisiko angezeigt hatten, gab die CDC in einer FOIA-Anfrage zu, dass ein ischämischer Schlaganfall ein Sicherheitssignal in VAERS ausgelöst hatte

Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, die die aktualisierte (bivalente) COVID-19-Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten haben, haben möglicherweise ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Dies geht aus einer Mitteilung der US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) und der Food and Drug Administration hervor.

In der gemeinsamen Erklärung wird davor gewarnt, dass der Vaccine Safety Datalink (VSD) der CDC, der die Sicherheit von Impfstoffen nahezu in Echtzeit überwacht, auf das potenzielle Sicherheitsproblem aufmerksam gemacht hat und zeigt, dass bei Personen über 65 Jahren die Wahrscheinlichkeit eines ischämischen Schlaganfalls 21 Tage nach der bivalenten COVID-19-Impfung von Pfizer höher war als 22 bis 44 Tage danach.

US-Gesundheitsbehörden spielen Schlaganfallrisiko herunter

In ihrer Ankündigung spielten die CDC und die FDA das VSD-Sicherheitssignal herunter und erklärten in den ersten beiden Absätzen: „Häufig erkennen diese Sicherheitssysteme Signale, die auf andere Faktoren als den Impfstoff selbst zurückzuführen sein könnten. Alle Signale müssen weiter untersucht und durch formale epidemiologische Studien bestätigt werden.

Sie formulieren die Nachricht so, als ob sie ihrer Pflicht zur Transparenz und Offenheit gegenüber der Öffentlichkeit in Bezug auf die mit der COVID-19-Impfung verbundenen Risiken nachkommen würden. Der größte Teil der Ankündigung enthält jedoch Gründe, warum man sich ihrer Meinung nach unabhängig vom Alter impfen lassen sollte:

„Obwohl die Gesamtheit der Daten derzeit darauf hindeutet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Signal in VSD ein echtes klinisches Risiko darstellt, glauben wir, dass es wichtig ist, diese Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, wenn eines unserer Sicherheitsüberwachungssysteme ein Signal entdeckt hat. CDC und FDA werden weiterhin zusätzliche Daten aus diesen und anderen Impfstoffsicherheitssystemen auswerten … Es wird keine Änderung der Impfpraxis empfohlen. Die CDC empfiehlt weiterhin, dass alle Personen ab einem Alter von 6 Monaten die COVID-19-Impfung auf dem neuesten Stand halten; dies gilt auch für Personen, die derzeit Anspruch auf einen aktualisierten (bivalenten) Impfstoff haben.“

Aktualisierte Booster verursachen wahrscheinlich eine ‚große Anzahl von Schlaganfällen‘

Laut Dr. Meryl Nass, einer zertifizierten Ärztin für Innere Medizin mit spezieller Expertise im Bereich Impfstoffsicherheit und Impfstoffmandate, ist die Tatsache, dass VSD eine rote Flagge produziert hat, ein Beweis dafür, dass das Problem wahrscheinlich viel schlimmer ist, als die Gesundheitsbehörden zugeben.

Ganz zu schweigen davon, dass die FDA und die CDC die Erklärung an einem Freitagabend vor einem dreitägigen Wochenende veröffentlichten, „was ein Beweis dafür ist, dass sie es begraben wollten“, sagte Nass. Sogar der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, twitterte über das seltsame Timing:

„Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als einen Freitagnachmittag für @CDCgov und @US_FDA, um die Amerikaner darüber zu informieren, dass die mRNA-Spritzen, die sie auf den Markt gebracht haben, Schlaganfälle verursachen können. Keine Sorge, wir werden dafür sorgen, dass es sich herumspricht – so wie wir es schon seit Monaten tun.“

Nass erklärte:

„Dies ist eine große Neuigkeit, denn die VSD-Datenbank, die die rote Flagge für ischämische Schlaganfälle (die 80 % aller Schlaganfälle ausmachen und auf Blutgerinnsel zurückzuführen sind) erzeugt hat, wurde von der CDC so analysiert, dass sie in der Vergangenheit keine roten Flaggen angezeigt hat. Keine rote Flagge bei Myokarditis, Herzinfarkten, plötzlichen Todesfällen, Bellscher Lähmung, usw. Mit anderen Worten, sie verwenden einen dummen Algorithmus oder eine Methode, die darauf ausgelegt ist, Signale für unerwünschte Ereignisse zu übersehen. Schließlich stolperte die CDC in dieser Datenbank über ein Myokarditis-Signal, übersah aber alle anderen offensichtlichen Diagnosen. Wenn sie also dieselbe grobe Technik verwenden und Schlaganfälle gefunden haben, bedeutet das, dass es sehr viele Schlaganfälle gab, viel mehr als man bei der Ausgangsrate erwartet hätte. Außerdem gilt die VSD als eine aktive Überwachungsdatenbank von hoher Zuverlässigkeit, die die medizinischen Daten von 12 Millionen Amerikanern enthält. Diese Ankündigung bedeutet wahrscheinlich, dass die bivalenten Impfstoffe nicht nur wertlos sind, sondern auch wesentlich schädlicher als die früheren monovalenten Impfstoffe.“

Bedenken gegen aktualisierte Booster von Anfang an

Die COVID-19-Auffrischungsimpfungen, die das VSD-Sicherheitssignal für Schlaganfall ausgelöst haben, sind als bivalente Impfungen oder „aktualisierte Auffrischungsimpfungen“ bekannt. Am 31. August 2022 änderte die FDA die Notfallzulassungen (EUAs) für die COVID-19-Impfungen von Moderna und Pfizer, um bivalente Formulierungen als Auffrischungsdosen mindestens zwei Monate nach einer vorherigen Auffrischung oder Primärserie der Impfungen zuzulassen.

„Die bivalenten Impfstoffe, die wir auch als „aktualisierte Auffrischungsimpfstoffe“ bezeichnen, enthalten zwei Boten-RNA-Komponenten (mRNA) des SARS-CoV-2-Virus, eine des ursprünglichen Stammes von SARS-CoV-2 und die andere, die den Linien BA.4 und BA.5 der Omicron-Variante von SARS-CoV-2 gemeinsam ist“, so die FDA.

Doch im Juni 2022, noch vor der Zulassung der Impfung, gab das US-Gesundheitsministerium bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium bereits den Kauf von 105 Millionen Dosen der neuen COVID-19-Impfung von Pfizer vereinbart hatte – für 3,2 Milliarden Dollar.

Der Vertrag sollte die Auffrischungsimpfungen für die Impfkampagne im Herbst 2022 liefern und enthielt Optionen für den Kauf von bis zu 300 Millionen Dosen. Die Entscheidung fiel nach einer Sitzung des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) am 28. Juni, in der empfohlen wurde, eine omicron-spezifische Komponente in die COVID-19-Auffrischungsimpfungen in den USA aufzunehmen.

Pfizer berief sich zwar auf starke Antikörperreaktionen bei seinen umgestalteten Auffrischungsimpfungen, doch die Studien zu den Auffrischungsimpfungen gaben keinen Aufschluss darüber, ob die Impfungen COVID-19-Fälle verhindern oder wie lange sie wirksam sind.

Außerdem liegen nur für die Pfizer-Auffrischungsimpfungen gegen BA.1 Humandaten vor; für die im September 2022 eingeführten BA.4/BA.5-Auffrischungsimpfungen gibt es nur Tierdaten. John Moore, Professor für Mikrobiologie und Immunologie an der Weill Cornell Medicine, erklärte gegenüber NPR: „Dass die FDA sich auf Mausdaten verlässt, ist meiner Meinung nach einfach bizarr. Mausdaten sind in keiner Weise prädiktiv für das, was man beim Menschen sehen würde“. Nass fügte hinzu:

„Dies ist die schnellste Einführung eines neuen Impfstoffs in der Weltgeschichte. Wie konnte das passieren? Dies ist keine Geschichte von menschlichem Mut und Einfallsreichtum, sondern eine Geschichte von menschlicher Schwäche und Rücksichtslosigkeit. Lassen Sie mich noch einmal fragen: Wie konnte es zu einer so schnellen Einführung eines Impfstoffs kommen? Dies geschah auf die einzige Art und Weise, die möglich war: durch Beugung der Regeln, die Schaffung eines neuen Regelwerks und das Versäumnis, irgendwelche Humandaten für die neuen Impfstoffe zu erhalten. Die Hersteller mussten keine monatelangen Versuche durchführen, und die FDA musste keine Daten aus Humanstudien prüfen, weil es keine gab. Lassen Sie das auf sich wirken: Die neuen bivalenten BA.4/5-Impfstoffe wurden nur an Mäusen getestet, nicht an Menschen.“

CDC lügt die Leute an … Schlaganfallrisiko ist sehr real

Steve Kirsch, geschäftsführender Direktor der Vaccine Safety Research Foundation, äußerte sich ebenfalls zur Ankündigung des Schlaganfallrisikos durch CDC und FDA. Während die Gesundheitsbehörden betonten, dass keine anderen Sicherheitssysteme, wie das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) oder die globale Sicherheitsdatenbank von Pfizer-BioNTech, ein Schlaganfallrisiko gemeldet hätten, hält Kirsch dies für eine Lüge.

Kirsch erklärt, dass die CDC in einer FOIA-Anfrage zugegeben hat, dass ein ischämischer Schlaganfall ein Sicherheitssignal in VAERS ausgelöst hat. Wenn sie gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit ehrlich wären, so Kirsch, würden sie das sagen:

„OK, um ganz ehrlich zu sein, wir WISSEN, dass der Schuss Schlaganfälle verursacht. Tatsächlich gibt es in allen Datenbanken ein Sicherheitssignal für Schlaganfälle, aber wir sind einfach zu korrupt, um das zuzugeben, und die Mainstream-Presse ist zu ignorant, um uns danach zu fragen. Also haben wir gelogen. Und wir kommen damit durch. Immer.“

Eine Tabelle, die von der CDC im Rahmen der FOIA zur Verfügung gestellt wurde, enthüllt 770 Sicherheitssignale, die in VAERS aufgrund von COVID-19-Impfungen ausgelöst wurden, darunter Tod, ischämischer Schlaganfall, Herzstillstand, Lungenthrombose, Bellsche Lähmung, Herzinfarkt, tiefe Venenthrombose und mehr. Auch hier klingt die Ankündigung von CDC und FDA so, als ob das Sicherheitssignal kein Grund zur Sorge wäre. Aber wenn sie die Wahrheit sagen würden, würde ihre Warnung eher so klingen, meint Kirsch:

„Das ist natürlich ein echtes Sicherheitssignal. Diese Impfungen sind eine Katastrophe, und niemand in der medizinischen Fachwelt hat die Zeit, die Daten direkt zu überprüfen. Wir kontrollieren die Fachzeitschriften und sorgen dafür, dass nichts veröffentlicht wird, was dem Narrativ widerspricht, so dass die medizinische Gemeinschaft getäuscht wird. Diejenigen, die tatsächlich die Daten überprüfen oder mit großen geriatrischen Praxen oder Pflegeheimen sprechen und die Wahrheit herausfinden, haben zu viel Angst, ihre Meinung zu sagen, weil sie wissen, dass sie ihren Job, ihre Krankenhausprivilegien, ihre NIH-Förderung und ihre Approbation verlieren werden. Aber die meisten kommen nie so weit, da wir ihnen in der medizinischen Ausbildung beibringen, dass Impfstoffe immer sicher sind und dass sie immer den Behörden vertrauen sollen. Deshalb denken die meisten Ärzte, dass die Impfstoffe in Ordnung sind. Sie tun, was man ihnen sagt.“

Sogar Paul Offit prangert bivalente COVID-Spritzen an

Wenn selbst der Impfbefürworter Dr. Paul Offit, Direktor des Impfstoffausbildungszentrums am Kinderkrankenhaus von Philadelphia, eine „warnende Geschichte“ über eine Impfung veröffentlicht, weiß man, dass sie schlecht sein muss. Im New England Journal of Medicine schreibt Offit, dass er Mitglied des VRBPAC ist und bei der Präsentation am 28. Juni 2022 zugegen war, als Pfizer und Moderna Daten zu ihren bivalenten Impfungen vorstellten:

„Die Ergebnisse waren enttäuschend. Bivalente Auffrischungsimpfungen führten zu neutralisierenden Antikörpern gegen BA.1, die nur 1,5- bis 1,75-mal so hoch waren wie die mit monovalenten Auffrischungsimpfungen erzielten Werte. Frühere Erfahrungen mit den Impfstoffen der Unternehmen deuten darauf hin, dass dieser Unterschied wahrscheinlich nicht klinisch signifikant ist.“

Trotzdem stimmte der beratende Ausschuss der FDA für die Zulassung der Impfungen, da sie auf die Omicron-Untervarianten BA.4 und BA.5 abzielen würden. „Es folgte eine Reihe rascher politischer Entscheidungen“, erklärt Offit, so dass die CDC weniger als vier Monate nach der Beratungssitzung bivalente Auffrischungsimpfungen für alle Fünfjährigen und Älteren empfahl.

„Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Daten vom Menschen, einschließlich Immunogenitätsdaten, um die relativen Fähigkeiten der monovalenten und bivalenten Impfstoffe zum Schutz gegen BA.4 und BA.5 zu vergleichen“, sagt er. Bald kamen jedoch Daten hinzu, die zeigten, dass die bivalenten Auffrischungsimpfungen keinen besseren Schutz boten als die früheren COVID-19-Auffrischungsimpfungen, die bereits gescheitert waren. Offit meint, dass die bivalenten Auffrischungsimpfungen wahrscheinlich aufgrund der Prägung versagten:

„Die Immunsysteme der mit dem bivalenten Impfstoff geimpften Personen, die alle zuvor geimpft worden waren, waren auf den Stamm von SARS-CoV-2 vorbereitet. Sie reagierten daher wahrscheinlich auf Epitope, die BA.4 und BA.5 mit dem Vorgängerstamm gemeinsam haben, und nicht auf neue Epitope auf BA.4 und BA.5.“

Selbst unter Bezugnahme auf eine CDC-Studie in der festgestellt wurde, dass die bivalenten Impfungen einen zusätzlichen Schutz von 28 % bis 56 % bieten, je nachdem, wie lange die letzte COVID-19-Impfung zurückliegt, sagt Offit: „Angesichts der Ergebnisse früherer Studien ist es wahrscheinlich, dass diese moderate Erhöhung des Schutzes gegen eine wahrscheinlich allgemein milde Krankheit nur von kurzer Dauer sein wird.

Erschwerend kommt hinzu, dass die COVID-Stämme, gegen die die bivalenten Impfungen wirken, weitgehend verschwunden sind. „Im Dezember 2022 war der BA.4-Stamm nicht mehr im Umlauf, und BA.5 machte weniger als 25 % der zirkulierenden SARS-CoV-2-Stämme aus“, so Offit.

An diesem Punkt, resümiert Kirsch, sind die Daten glasklar, dass Booster nicht funktionieren und gefährlich sind. „Paul Offit ist kein Dummkopf, er wird sich nicht mehr impfen lassen“, sagt er. „Und das sollten Sie auch nicht.“

