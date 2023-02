Weitere Nebenwirkungen des Impfstoffs: Akute Psychose nach COVID-Impfung – Selbstmorde nach dem 10. Dezember 2020 sollten untersucht werden

Peter A. McCullough, MD, MPH

Ungeimpfte Patienten haben scherzhaft erwähnt, dass die COVID-19-Impfung bei einigen ihrer Freunde und Familienangehörigen diese „verrückt“ macht. Ich habe dies immer als angstgetriebene Impfideologie abgetan, die bei einigen Eiferern den gesunden Menschenverstand überlagert, aber die wachsende Literatur zu neuropsychiatrischen Symptomen ist alarmierend. Inzwischen gibt es etwa 10 Arbeiten, in denen Kopfschmerzen, Fieber und eine Reihe akuter neuropsychiatrischer Symptome nach der Impfung mit mRNA und dem Adenovirus COVID-19 beschrieben werden. Die starke Voreingenommenheit von Redakteuren und Verlegern hat dazu geführt, dass zahllose Arbeiten nicht in den medizinischen Mainstream-Medien erschienen sind, sodass man weit und breit suchen muss, um Informationen zum Thema Impfstoffsicherheit zu finden. Borovina et al. aus Kroatien beschrieben drei Fälle von akuten Kopfschmerzen, gefolgt von einer Psychose.

Alle unsere Patienten klagten über Kopfschmerzen innerhalb von

fünf Tagen nach der Impfung, auch Parästhesien und einer von ihnen

traten Synkope auf. In zwei Fällen (mRNA- und Vektor

Impfstoff) begannen die neurologischen und psychotischen Symptome

gleichzeitig auf, und in einem Fall (mRNA-Impfstoff)

gingen die neurologischen Symptome den psychotischen Symptomen

Symptomen voraus. In allen Fällen ergaben die neurologische Untersuchung und die MRT/CT des

des Gehirns ergaben keine Anomalien. Kopfschmerzen, Schwindel

Schwindel, Myalgien und Parästhesien gehören zu den

zu den häufigsten neurologischen Symptomen, die als

Auswirkungen der Impfung (Goss et al. 2021)

Alle drei Patienten mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo umfassende diagnostische Tests und medizinische Behandlungen durchgeführt wurden. In einem der Fälle kam es zu einem Selbstmordversuch mit einem Messerstich in den Unterleib, der eine Notoperation am Unterleib erforderte. Als Arzt bin ich beunruhigt über die medizinischen Beweise, die das genkodierte SARS-CoV-2 Wuhan Institute of Virology Spike Protein im menschlichen Gehirn nach der Impfung nachweisen. Ich frage mich, wie viele subtile Veränderungen klinisch unerkannt bleiben. Selbst wenn nur eine kleine Zahl betroffen ist, macht die große Zahl derer, die sich gemeldet haben, jede „seltene“ Komplikation zu einem häufigen Problem in der klinischen Praxis.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir neuropsychiatrische Symptome nach COVID-19-Impfungen nicht herunterspielen oder versuchen sollten, sie zu normalisieren. Jeder Fall sollte ernst genommen werden. Selbstmorde nach dem 10. Dezember 2020 sollten untersucht werden, und die Marke, die Dosis und das Datum der Impfung sollten vom medizinischen Personal aufgezeichnet und von den Familienmitgliedern notiert werden.

Quellen:

Borovina T, Popović J, Mastelić T, Sučević Ercegovac M, Kustura L, Uglešić B, Glavina T. First Episode of Psychosis Following the COVID-19 Vaccination – A Case Series. Psychiatr Danub. 2022 Summer;34(2):377-380. doi: 10.24869/psyd.2022.377. PMID: 35772162.

Mörz M. A Case Report: Multifocal Necrotizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against COVID-19. Vaccines (Basel). 2022 Oct 1;10(10):1651. doi: 10.3390/vaccines10101651. PMID: 36298516; PMCID: PMC9611676.