Der Unternehmer und Gründer des Hosting-Unternehmens Megaupload Kim Schmitz, besser bekannt als Kim Dotcom, sagt, er arbeite mit einem Team zusammen, das derzeit den Laptop von Hunter Biden, dem Sohn von Präsident Joe Biden, analysiert. Laut Kim befinden sich alle Daten in den Händen von WikiLeaks und werden bald veröffentlicht werden.

Kim sagte, dass Hunter im Gefängnis landen wird und dass Joe Biden zurücktreten wird. Er plant, die Medienunternehmen zu entlarven, die vor Monaten eine Kopie erhalten, aber nicht darauf reagiert haben.

I work with the data forensics team that analyzes the Hunter Biden Laptop data.



Expect a major release soon.

The data reveals numerous crimes.

Hunter Biden will go to jail.

Joe Biden will resign.



I have history with Joe:https://t.co/3X6XEAt6ni



Glad to help shutting him down. — Kim Dotcom (@KimDotcom) April 14, 2022

Die schlimmste Art von Kindesmissbrauch wurde auf dem Laptop von Hunter Biden gefunden, schreibt Kim auf Twitter. „Ein Gerichtsmediziner sagte mir, dass das Material so schrecklich ist, dass er seine Arbeit oft unterbrechen muss. Haben die Spione und Medien, die dies als ‚russische Desinformation‘ bezeichnet haben, einem Pädophilen geholfen?“

Der Geschäftsmann sagt, dass dies nicht länger verheimlicht werden kann. Der Laptop beweist auch, dass die Familie Biden an Biolabors in der Ukraine beteiligt ist, in denen an tödlichen Viren geforscht wird.

The Hunter Biden laptop data contains evidence of the worst kind of child abuse.



One forensic analyst told me that he has to take frequent breaks because of how disgusting the evidence is.



Did the spies and media that called this “Russian disinformation” assist a Pedophile? — Kim Dotcom (@KimDotcom) April 14, 2022

Kim betont, dass er selbst keine Kopie hat, aber in Kontakt mit dem forensischen Team in der Schweiz steht, das den Laptop untersucht. Er schreibt auch, dass das Team von Tucker Carlson derzeit in Zürich Aufnahmen macht.

Die Daten des Laptops von Hunter Biden werden nächste Woche für Schlagzeilen sorgen. Sie können sie nicht mehr zurückhalten oder diskreditieren. Bleiben Sie dran für Updates.