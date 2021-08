Schluss mit den Lügen

Von James G. Rickards: Er ist der Herausgeber von Strategic Intelligence, Project Prophesy, Crash Speculator und Gold Speculator. Er ist ein amerikanischer Rechtsanwalt, Wirtschaftswissenschaftler und Investmentbanker mit 40 Jahren Erfahrung auf den Kapitalmärkten an der Wall Street. Er war der Hauptvermittler bei der Rettung von Long-Term Capital Management L.P. (LTCM) durch die US-Notenbank im Jahr 1998. Zu seinen Kunden zählen institutionelle Anleger und Regierungsstellen. Über seine Arbeit wird regelmäßig in der Financial Times, dem Evening Standard, der New York Times, dem Telegraph und der Washington Post berichtet, und er ist häufig Gast bei BBC, RTE Irish National Radio, CNN, NPR, CSPAN, CNBC, Bloomberg, Fox und dem Wall Street Journal. Er hat als Berater für Kapitalmärkte für den US-Geheimdienst und das Büro des Verteidigungsministers im Pentagon gearbeitet. Er hat auch vor dem US-Repräsentantenhaus über die Finanzkrise 2008 ausgesagt. Rickards ist der Autor von The New Case for Gold (April 2016) und vier New York Times-Bestsellern, Currency Wars (2011), The Death of Money (2014), The Road to Ruin (2016) und Aftermath (2019) von Penguin Random House. Und sein neuestes Buch, The New Great Depression, wurde im Januar 2021 veröffentlicht.

Die Gesundheitsbehörden verlieren im Zusammenhang mit COVID-19 immer mehr an Glaubwürdigkeit. Sie scheinen täglich ihre Meinung zu ändern, und zwar eher aus einer Laune heraus als aus wissenschaftlichen Gründen. Aber das war schon seit Beginn der Pandemie so.

Seit Januar letzten Jahres waren die offiziellen Stellungnahmen zu COVID meist falsch. Die Kommentare waren entweder reine Lügen oder es handelte sich um Rezepte, die auf Politik und nicht auf Medizin basierten.

Im Januar 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation, es gebe keine Übertragung von COVID von Mensch zu Mensch. Sie wusste es aufgrund von Daten aus China besser, also war das eine Lüge. Dr. Anthony Fauci sagte, es bestehe nur ein geringes Risiko, dass COVID aus China in die USA gelangen könnte – eine weitere Lüge.

Dann, im Laufe von 15 Monaten, sagte Fauci, man solle keine Masken tragen, dann sagte er, man solle sie tragen, dann sagte er, man könne sie abnehmen. Jetzt sagt er, es sei an der Zeit, sie wieder aufzusetzen.

Fauci ist ein abgehalfterter Bürokrat, kein echter Wissenschaftler. Seine größte Fähigkeit war es, sich in den letzten vier Jahrzehnten erfolgreich im Washingtoner Sumpf zu bewegen. Er befindet sich in einem schweren Konflikt, denn er besitzt Patente auf Inhaltsstoffe der Impfstoffe.

Außerdem hat er eine Menge zu verbergen, denn er hat die Coronavirus-Forschung des Wuhan-Labors überhaupt erst finanziert. Die Wissenschaft ist sich darüber im Klaren, dass Masken nicht funktionieren (weil das Virus viel kleiner ist als das Gewebe der Maske), und dass Abriegelungen nicht funktionieren (weil Menschen in geschlossenen Räumen das Virus schneller verbreiten als Menschen, die sich draußen bewegen).

Masken sind für Kinder absolut gefährlich, weil sie sie zwingen, ihr eigenes CO2 einzuatmen, was zu Schwindel, Lethargie, Konzentrationsschwäche und Ohnmacht führen kann. Die neueste Lüge ist Bidens Forderung nach einer Impfpflicht für Bundesbedienstete oder nach wöchentlichen Tests, Maskierung und Distanzierung.

Welches Impfmandat?

Das Weiße Haus hatte wiederholt erklärt, dass es keine Impfvorschriften auf Bundesebene geben werde. Es stimmt, dass es kein einziges Mandat gibt, das für alle Amerikaner gilt. Aber es gibt inzwischen Hunderte von Mini-Mandaten, die alle auf dasselbe hinauslaufen.

Bidens Mandat für Bundesbedienstete gilt für 4 Millionen Bundesbedienstete und sogar 4 Millionen Bundesauftragnehmer.

In der Zwischenzeit erlegen Universitäten den zurückkehrenden Studenten ein Impfstoffmandat auf. Große Unternehmen wie Facebook und Google erlegen ihren Mitarbeitern Impfvorschriften auf. Der Staat New York hat eine Impfpflicht für Staatsbedienstete eingeführt. Sport- und Unterhaltungseinrichtungen sperren Personen aus, die nicht nachweisen können, dass sie geimpft wurden.

Wenn man das alles zusammenzählt, verwandeln wir uns in eine Gesellschaft von Geimpften und Ungeimpften, in der letzteren die Möglichkeit verwehrt wird, zu arbeiten, die Schule zu besuchen, eine Show oder eine Sportveranstaltung zu besuchen usw.

„Es gibt kein Impfmandat“, werden sie sagen. Aber in Wirklichkeit werden die Ungeimpften als Bürger zweiter Klasse behandelt, die kein normales Leben führen und nicht voll an der Gesellschaft teilhaben können.

Warum werden so viele geimpfte Menschen krank?

Es geht um so genannte Impfstoffe, bei denen es sich in Wirklichkeit um experimentelle Genveränderungsbehandlungen mit gefährlichen Nebenwirkungen und begrenzter Wirksamkeit handelt, da viele geimpfte Personen jetzt wieder infiziert werden. Die Impfstoffe verhindern nicht, dass man sich mit dem Virus infiziert oder es weiterverbreitet.

In einer Stadt in Massachusetts zum Beispiel wurden 74 % der neuen Fälle bereits geimpft. Daten aus Übersee sind sogar noch aufschlussreicher, da viele Länder täglich neue Fälle melden, was eine Datenmanipulation, wie sie die US-Gesundheitsbehörden häufig vornehmen, nicht zulässt.

In Israel sind etwa 85 % der Erwachsenen über 30 Jahren vollständig geimpft. Über 90 % der über 60-Jährigen sind vollständig geimpft. Dennoch ist in Israel ein dramatischer Anstieg der Neuerkrankungen zu verzeichnen. Die Zahl der schweren Fälle hat sich seit Anfang Juli etwa verzehnfacht. Wichtig ist, dass die große Mehrheit geimpft ist.

Aus den Daten geht hervor, dass die Zahl der schweren Fälle bei den Geimpften derzeit genauso hoch ist wie bei den Ungeimpften noch vor zwei Wochen.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett warnt, dass sich die Zahl der Fälle innerhalb von drei Wochen vervierfachen könnte, und die Behörden bereiten sich auf neue Abriegelungen vor (obwohl sich Abriegelungen als unwirksam erwiesen haben, um das Virus zu stoppen).

Die meisten Israelis haben sich übrigens mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft.

Gentherapie

Aber warum sollten diese Impfstoffe verhindern, dass man sich mit dem Virus ansteckt oder es weiterverbreitet? Auch hier handelt es sich nicht um Impfstoffe im herkömmlichen Sinne, bei denen abgeschwächte oder inaktive Teile eines Virus eingeführt werden, gegen die der Körper dann Antikörper bildet.

Stattdessen führen diese COVID-Impfstoffe mRNA (Boten-RNA) in Ihre Muskelzellen ein. Die Zellen reproduzieren dann das Spike-Protein. Diese Impfstoffe sind also eine Form der Gentherapie.

Fauci hat gesagt, dass der jüngste Anstieg der Infektionen eine „Pandemie der Ungeimpften“ ist, dass 99 % der Todesfälle ungeimpft waren. Aber auch das ist eine Lüge. Aus den Daten der CDC geht hervor, dass 15 % der Todesfälle in dem fraglichen Zeitraum unter den Ungeimpften auftraten. Es gibt Grund zu der Annahme, dass die tatsächlichen Zahlen höher sind.

Doch die Forderungen nach einer allgemeinen Impfung gehen weiter. Die American Medical Association (AMA) hat berichtet, dass 96 % der praktizierenden Ärzte vollständig geimpft sind, basierend auf einer Umfrage unter 300 Befragten.

Damit sollen diejenigen, die nicht geimpft sind, davon überzeugt werden, dass, wenn fast alle Ärzte geimpft sind, sie es auch sein sollten. Eine separate Umfrage der Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) unter 700 Teilnehmern ergab jedoch, dass fast 60 % der Befragten angaben, sie seien nicht „vollständig geimpft“.

Welche Zahlen halten Sie für wahrscheinlicher?

Billige, wirksame Therapeutika werden unterdrückt

Gleichzeitig haben die Gesundheitsbehörden billige, wirksame Therapeutika wie Ivermectin und Hydroxychloroquin unterdrückt, mit denen die Zahl der COVID-Krankenhausaufenthalte und -Todesfälle erheblich reduziert werden kann. Diese Medikamente gibt es schon seit Jahrzehnten und sie sind äußerst sicher.

Aber die Buchstabensuppe der Gesundheitsbehörden sagt, dass sie noch weiter getestet werden müssen, bevor sie zugelassen werden können. Dabei sind es dieselben Leute, die den Menschen experimentelle Gentherapien aufdrängen, die im Eilverfahren und ohne die üblichen, jahrelangen Tests durchgeführt wurden.

Jeder Mediziner, der sich auf die Vorteile dieser Therapien beruft, kann aus den sozialen Medien verbannt werden, obwohl zahlreiche klinische Studien ihre Wirksamkeit belegen, insbesondere wenn sie im Frühstadium einer Krankheit eingesetzt werden. Sie sind keine Wundermittel, aber die Daten zeigen, dass sie einen erheblichen Nutzen haben.

Warum sind die Gesundheitsbehörden so entschlossen, diese billigen, aber wirksamen Therapeutika zu unterdrücken? Nun, man sollte vielleicht dem Geld folgen.

Die FDA hat eine Notfallzulassung für die Impfstoffe erteilt. Doch damit die FDA diese Notfallgenehmigung erteilen kann, dürfen zu diesem Zeitpunkt keine offiziell zugelassenen Alternativen“ zur Verfügung stehen.

Würden diese anderen Therapeutika als wirksam erachtet, könnten die Impfstoffe nicht im Eilverfahren durchgesetzt werden. Und viele mächtige Interessengruppen würden von den Impfstoffen profitieren. Sie würden nicht von patentfreien therapeutischen Arzneimitteln profitieren, die vielleicht ein paar Cent pro Pille kosten.

In der Zwischenzeit geht der Vorstoß für neue Impfverbote, allgemeine Impfungen und Impfpässe weiter.

Es ist eine schöne neue Welt, und sie wird sich nicht so bald ändern.