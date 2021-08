CDC: Millionen wurden bezahlt für die Kontrolle von Covid-Nachrichten in den sozialen Medien

Die Strategie der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zur Kontrolle dessen, was die Menschen über COVID in verschiedenen sozialen Medien, einschließlich Facebook, sehen, wurde laut einer Enthüllung von Judicial Watch mit 3,5 Millionen Dollar an kostenlosen Anzeigen finanziert.

Die 2469 Seiten von Dokumenten, die durch eine Anfrage von Judicial Watch nach dem Freedom of Information Act (FOIA) erhalten wurden, zeigen die Kommunikation zwischen CDC-Beamten und Google, Facebook, Twitter und YouTube, als sie die Strategie der CDC zur Kontrolle und Zensur von COVID-Nachrichten an die Öffentlichkeit planten.

Allein in einer E-Mail schenkte Facebook der CDC 2 Millionen Dollar in Form von kostenloser Werbung für „Nachrichten im Zusammenhang mit dem Coronavirus“. In einer anderen E-Mail einen Monat später bedankte sich die CDC bei Facebook für weitere 1 Million Dollar an kostenlosen Anzeigen.

„Diese Dokumente zeigen, dass Facebook und die CDC bei der Verwaltung des sich ständig ändernden Covid-19 ‚Narrativs‘ Sculter an Schulter zusammenarbeiten – was auch die Zensur von angeblichen ‚Fehlinformationen‘ einschließt“, sagte Tom Fitton, Präsident von Judicial Watch, in einer Pressemitteilung von Judicial Watch.