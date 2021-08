COVID-Pandemie kann nie enden, weil 50% der Menschen geimpft sind

Fast 50 % der Menschen, die in Israel an COVID erkrankt sind, wurden vollständig geimpft. Die Bedeutung dieses übersehenen Details liegt darin, dass eine Impfung COVID NICHT STOPPEN wird. Das bedeutet, dass es NIEMALS eine Rückkehr zur Normalität geben wird – es ist unmöglich. Eine Mitarbeiterin besuchte eine Party in Miami und kam mit dem Delta-COVID zurück. Mit 25 Jahren war sie 3 Tage lang mit leichten Grippesymptomen krank – Ende der Geschichte. Die Medien terrorisieren die Menschen weiterhin, und New York City hat verfügt, dass nicht Geimpfte zum Essen oder zu einem Theaterstück gehen dürfen. Aber wenn COVID trotz Impfung bleibt, was ist dann der Sinn?

Noch wichtiger ist, dass COVID ein Virus der Atemwege ist. Alle Versuche, Impfstoffe gegen Coronaviren zu entwickeln, sind gescheitert. Am wichtigsten ist, dass solche Atemwegsviren im Herbst auftreten, weil dann die Sonneneinstrahlung abnimmt (Vitamin D). Die Tatsache, dass wir mitten im Sommer einen Anstieg bei den Geimpften zu verzeichnen hatten, ist ein ernst zu nehmendes Warnsignal, dass dieses Virus höchst ungewöhnlich ist und die Impfstoffe ein ernstes Gesundheitsproblem verursachen.

Es ist sehr wichtig, sich das anzuhören (Video in Englisch hier zu finde), denn die Informationen, die von den NIH, CDC usw. kommen, sind verfälscht, und das alles unterstützt die Agenda von Bill Gates, und sie schützen die Menschen nicht, weil sie Gates um zusätzliche Mittel bitten. Die FactChecker sind nicht unabhängig und CNN wurde bereits dabei ertappt, dass sie Angst schüren, weil sich Angst gut verkauft! Forschungen im Vereinigten Königreich und in Italien haben ergeben, dass Cholesterinmedikamente die Infektion mit Coronaviren um 70 % senken. Dennoch ist die Bürokratie voll in den Händen von Gates und sie lehnen jeden Versuch ab, Menschen zu helfen, die mit ihren Impfstoffen konkurrieren.

Als Kaiser Aurelian an die Macht kam, schickte er seine Truppen gegen die Bürokraten in Rom vor, die das Münzgeld entwerteten, weil sie der Staatskasse das Silber raubten. Bei diesem Kampf gegen die bürokratische Korruption in Rom starben 7000 Menschen. Dazu wird es eines Tages kommen. Die Korruption in diesen Behörden ist unvorstellbar.

Von Anfang an hat Gates damit geworben, dass die Impfstoffe COVID-19 beseitigen werden. Dies hat sich als völlig falsch erwiesen. Warum also sperren wir die Volkswirtschaften ab und zerstören unsere Zukunft wegen eines Virus, das der Grippe entspricht? Gates und seine Impfstofffirmen, an denen er ein riesiges finanzielles Interesse hat, dominieren unsere Zukunft, und wenn er nur 1 Dollar pro Impfung für die Welt einnimmt, sind das mehr als 7 Milliarden Dollar. Sie drängen jetzt auf der ganzen Welt auf Auffrischungsimpfungen, weil sie nicht funktionieren, also werden sie einfach weiter gegeben. Jetzt sagen sie, dass man vielleicht 5 Impfungen braucht. Das ist wie mittelalterliche Medizin. Man lässt Sie bluten, bis Sie sterben, und schiebt die Schuld auf die Krankheit. Er wird weit mehr Geld verdienen als jeder andere in der Geschichte.

Noch schlimmer ist, dass dieses Virus höchstwahrscheinlich manipuliert wurde und als solches schnell mutiert. Ebenso wie der übermäßige Einsatz von Antibiotika und das Auftreten von Krankheiten, die alle unsere Antibiotika besiegen, werden auch die von Gates propagierten Impfstoffe bereits unwirksam. Eine Reihe von Modellen, die die schnellen Mutationen berücksichtigen, deuten darauf hin, dass die Dynamik der Ausbreitung eines impfstoffresistenten Stammes in der Bevölkerung dramatisch zunimmt. Dies könnte im Jahr 2022 ein größeres Risiko darstellen als COVID. Es ist unwahrscheinlich, dass es gelingen wird, neue Impfstoffe für jede neue Mutation zu entwickeln. Es gibt andere, die sich mit dem Problem neuer mutierender Stämme befassen, die bereits gegen Gates‘ Wunderimpfstoffe resistent sind.

Was von denjenigen auf die Welt losgelassen wurde, die mit BUILD BACK BETTER die Weltwirtschaft für den Klimawandel verändern wollen, könnte die Büchse der Pandora geöffnet und ein künstliches Virus auf die Welt losgelassen haben, das weitaus schneller mutieren kann als jedes andere zuvor. Nur die Zeit wird diese Frage beantworten.