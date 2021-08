Schweizer Polizei: „Einschränkung der Grundrechte widerspricht dem höchsten Gut einer Demokratie“

Polizeibeamte aus der ganzen Schweiz haben sich mit einem Brief und einer Website an den Schweizerischen Polizeiverband und an die Öffentlichkeit gewandt und auf die aus ihrer Sicht „zunehmend negativen Entwicklungen in der Gesellschaft“ als Folge der Corona-Beschränkungen hingewiesen.

In einem Brief an den Schweizerischen Polizeiverband haben sich die Polizisten zu Wort gemeldet, weil sie nicht mehr bereit sind, alle Corona-Maßnahmen stillschweigend umzusetzen. Sie haben auch eine Website mit dem Titel „Wir für euch“ eingerichtet, die ihrem Anliegen gewidmet ist. Die Polizisten schreiben:

„Wenn die Gefahr besteht, dass Massnahmen den Interessen der mündigen Allgemeinheit zuwiderlaufen und deren Grundrechte unverhältnismässig beschnitten werden, werden viele Polizisten nicht mehr gewillt sein, diese umzusetzen.“ (Rechtschreibung wie auch im Folgenden wie im Schweizer Original)

Auf ihrer Website heißt es dazu: