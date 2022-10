Vor einigen Wochen hätte ich es selber nicht geglaubt, doch mir wurden Informationen weitergegeben, die sich immer mehr realisieren und gar nicht mehr so „weltfremd“ wirken wie ich anfangs dachte. Was diese Informationen mit Belarus (Weißrussland), dem Eingreifen einiger Länder in den Krieg, dem Gebrauch von Atomwaffen und einem möglichen Friedensvertrag bedeuten, das erfahrt ihr in dieser Folge „Finanzelle Intelligenz!“.